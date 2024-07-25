Тур: 7.
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКарбонеро Йохан
1:0
20' ГолNaya Ezequeil
77' Желтая карточкаEmiliano Mendez
87' Желтая карточкаМартинес Рохер
90' Желтая карточкаМоралес Иван
90' Желтая карточкаМартинес Адриан
90'+9
Ход матча
16'
20'
1:0
77'
87'
90'
90'
28
Joaquin
Gho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
-
12 Thyago Ayala
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Сармьенто
Расинг Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.29
|Joaquin Gho
|1
|0.14
|Emiliano Mendez
|1
|0.14
|Gabriel Gudino
|1
|0.14
|Naya Ezequeil
|1
|0.14
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.14
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.43
|Gaston Martirena
|2
|0.29
|Мартинес Адриан
|2
|0.29
|Карбонеро Йохан
|2
|0.29
|Maximiliano Salas
|1
|0.14
|Рохас Габриэль
|1
|0.14
|Солари Сантьяго
|1
|0.14
|Сигали Леонардо
|1
|0.14
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.14
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|Joaquin Gho
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Мартинес Рохер
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Сармьенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1
Результаты матчей
Сармьенто
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
4
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|1:2
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|4 - 5
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|15.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|20.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|21.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|22.
|2:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|25.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|6
|0
|0
|6
|6 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|15.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|20.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|16.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|2:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|24.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|4