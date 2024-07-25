☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Сармьенто
1:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
16' Желтая карточка
Карбонеро Йохан
1:0
20' Гол
Naya Ezequeil
77' Желтая карточка
Emiliano Mendez
87' Желтая карточка
Мартинес Рохер
90' Желтая карточка
Моралес Иван
90' Желтая карточка
Мартинес Адриан
90'+9
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
22
Valentin
Burgoa
20
Gabriel
Gudino
9
Naya
Ezequeil
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
17
Карбонеро
Йохан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Сармьенто
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Сармьенто
Расинг Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
4:1
ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.29
Joaquin Gho 1 0.14
Emiliano Mendez 1 0.14
Gabriel Gudino 1 0.14
Naya Ezequeil 1 0.14
Agustin Fontana 1 (1) 0.14
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 0.43
Gaston Martirena 2 0.29
Мартинес Адриан 2 0.29
Карбонеро Йохан 2 0.29
Maximiliano Salas 1 0.14
Рохас Габриэль 1 0.14
Солари Сантьяго 1 0.14
Сигали Леонардо 1 0.14
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.14
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Matias Rosales 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Моралес Иван 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Joaquin Gho 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 3 0
Солари Сантьяго 1 1
Мартинес Рохер 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Сармьенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1

Результаты матчей

Сармьенто
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 1:2 7 3 1 3 12 - 8 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
15.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 7 2 3 2 5 - 5 9
17.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 2:1 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
24.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:2 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
11.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Годой Крус
 2:1 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 1:2 3 0 0 3 1 - 5 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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