☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Годой Крус
2:1
Второй тайм: 90+'
Ривер Плейт
0'
0:1
11' Гол
Борха Мигель
1:1
26' Гол
Vicente Poggi
2:1
28' Гол
Vicente Poggi
37' Желтая карточка
Альендро Родриго
50' Желтая карточка
Гаттони Федерико
86' Желтая карточка
Federico Rasmussen
86' Желтая карточка
Лусиано Мартин
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
22
Martin
Pino
36
Daniel
Barrea
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
6
Гаттони
Федерико
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
28
Пенья
Фелипе
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
36
Солари
Пабло
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
Годой Крус
4-3-3
Ривер Плейт
4-2-1-3

История личных встреч

Годой Крус
Ривер Плейт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:2
ЛП
2:1
КПЛ
1:6
КДМЗ3
3:1
КДМЗ3
0:1
С
0:1
К
0:1
С
0:4
С
2:2
П
1:2
П
1:2
П
1:0
КС
2:0
КС
0:1
П
0:4
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
5:0
ПА
1:2
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.64
1.18

Среднее время на гол

140
76

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.86

Среднее время на гол

49
48

Всего голов

29
39

Голов в среднем за матч

1.16
1.56

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
57

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.5
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.33
Lucas Arce 0 0
Конечни Томас 0 0
Daniel Barrea 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (2) 0.86
Колидио Факундо 3 0.43
Солари Пабло 1 0.14
Барко Эсекьель 1 0.14
Эчеверри Клаудио 1 0.14
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Мастантуоно Франко 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Lucas Arce 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Перейра Элиас 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альендро Родриго 3 0
Фонсека Николас 3 0
Борха Мигель 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Колидио Факундо 1 0
Гаттони Федерико 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
11
Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0
Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0

Результаты матчей

Годой Крус
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 1:2 7 3 1 3 12 - 8 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
15.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 7 2 3 2 5 - 5 9
17.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 2:1 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
24.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:2 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
11.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Годой Крус
 2:1 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 1:2 3 0 0 3 1 - 5 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Альендро Родриго получил желтую карточку от судьи
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