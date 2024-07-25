Тур: 7.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
11' ГолБорха Мигель
1:1
26' ГолVicente Poggi
2:1
28' ГолVicente Poggi
37' Желтая карточкаАльендро Родриго
50' Желтая карточкаГаттони Федерико
86' Желтая карточкаFederico Rasmussen
86' Желтая карточкаЛусиано Мартин
Ход матча
11'
0:1
26'
1:1
28'
2:1
37'
50'
86'
22
Martin
Pino
17
Диас
Пауло
28
Пенья
Фелипе
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Martin PinoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Годой Крус
Ривер Плейт
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.64
1.18
Среднее время на гол
140
76
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.86
Среднее время на гол
49
48
Всего голов
29
39
Голов в среднем за матч
1.16
1.56
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
57
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Poggi
|3
|0.5
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.33
|Lucas Arce
|0
|0
|Конечни Томас
|0
|0
|Daniel Barrea
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (2)
|0.86
|Колидио Факундо
|3
|0.43
|Солари Пабло
|1
|0.14
|Барко Эсекьель
|1
|0.14
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.14
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
|Мастантуоно Франко
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|2
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Nicolas Fernandez3
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альендро Родриго
|3
|0
|Фонсека Николас
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Гаттони Федерико
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
11
Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
1
50%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0
Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0
Результаты матчей
Годой Крус
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|1:2
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|4 - 5
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|15.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|20.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|21.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|22.
|2:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|25.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|6
|0
|0
|6
|6 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|15.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|20.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|16.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|2:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|24.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|4