☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Годой Крус
2:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
11' Гол
Борха Мигель
1:1
26' Гол
Vicente Poggi
2:1
29' Гол
Vicente Poggi
37' Желтая карточка
Альендро Родриго
50' Желтая карточка
Гаттони Федерико
86' Желтая карточка
Federico Rasmussen
86' Желтая карточка
Лусиано Мартин
90' Желтая карточка
Абрего Гонсало
90' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
90'+8
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
22
Martin
Pino
36
Daniel
Barrea
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
6
Гаттони
Федерико
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
28
Пенья
Фелипе
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
36
Солари
Пабло
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
Годой Крус
4-3-3
Ривер Плейт
4-2-1-3

История личных встреч

Годой Крус
Ривер Плейт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:2
ЛП
2:1
КПЛ
1:6
КДМЗ3
3:1
КДМЗ3
0:1
С
0:1
К
0:1
С
0:4
С
2:2
П
1:2
П
1:2
П
1:0
КС
2:0
КС
0:1
П
0:4
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
5:0
ПА
1:2
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.64
1.18

Среднее время на гол

140
76

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.86

Среднее время на гол

49
48

Всего голов

29
39

Голов в среднем за матч

1.16
1.56

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
57

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.5
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.33
Lucas Arce 0 0
Конечни Томас 0 0
Daniel Barrea 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (2) 0.86
Колидио Факундо 3 0.43
Солари Пабло 1 0.14
Барко Эсекьель 1 0.14
Эчеверри Клаудио 1 0.14
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Мастантуоно Франко 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Lucas Arce 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Перейра Элиас 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альендро Родриго 3 0
Фонсека Николас 3 0
Борха Мигель 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Колидио Факундо 1 0
Гаттони Федерико 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
11
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

4
12
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
3
75%
1
8%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4
Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0
Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0

Результаты матчей

Годой Крус
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
15.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
17.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
24.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
11.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Альендро Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Колидио Факундо уходит с поля. Лансини Мануэль выходит вместо него
    • 29'
      Лукас Арсе сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Висенте Поджи бьет в цель!
    • 26'
      Лукас Арсе сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Висенте Поджи бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Борха Мигель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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