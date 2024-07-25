☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Уракан
0:0
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
27' Желтая карточка
Facundo Rodriguez2
35' Желтая карточка
Маньома Алексис
35' Желтая карточка
Cesar Ibanez
45' Желтая карточка
Francisco Ramirez
70' Желтая карточка
Пьятти Пабло
82' Желтая карточка
Невес Габриэль
90'+6
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
33
Бурдиссо
Гильермо
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
8
Фертоли
Эктор
43
Рамирес
Эрик
Иван
17
Francisco
Ramirez
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Невес
Габриэль
32
Tiago
Palacios
19
Маньома
Алексис
18
Edwin
Cetre
23
Luciano
Gimenez
Уракан
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Эстудиантес Ла-Плата

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:2
ЛП
2:1
ЛП
3:1
КПЛ
2:3
ЛП
4:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
КА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.36

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.71
Фертоли Эктор 3 0.43
Аларкон Вильям 1 0.14
Cesar Ibanez 0 0
Walter Mazzanti 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 1 0.14
Edwin Cetre 1 (1) 0.14
Mauro Menzdez 1 0.14
Zaid Abner Romero 1 0.14
Eros Mancuso 1 0.14
Маньома Алексис 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 5 0
Аларкон Вильям 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Pablo Siles 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Francisco Ramirez 1 0
Lucas Souto 1 0
Frank Kudelka 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Javier Correa 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Tiago Palacios 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Eros Mancuso 1 0
Маньома Алексис 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0

Результаты матчей

Уракан
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Уракан
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
15.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
17.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
24.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
11.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Франциско Рамирес получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Сесар Ибаньез получил желтую карточку от судьи
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