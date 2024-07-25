Тур: 7.
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаFacundo Rodriguez2
35' Желтая карточкаМаньома Алексис
35' Желтая карточкаCesar Ibanez
45' Желтая карточкаFrancisco Ramirez
70' Желтая карточкаПьятти Пабло
82' Желтая карточкаНевес Габриэль
90'+6
Ход матча
35'
35'
70'
82'
82'
25
Cesar
Ibanez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Roman Gomez
-
29 Axel Atum
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Уракан
Эстудиантес Ла-Плата
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.36
Среднее время на гол
57
66
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.71
|Фертоли Эктор
|3
|0.43
|Аларкон Вильям
|1
|0.14
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Walter Mazzanti
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Correa
|1
|0.14
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.14
|Mauro Menzdez
|1
|0.14
|Zaid Abner Romero
|1
|0.14
|Eros Mancuso
|1
|0.14
|Маньома Алексис
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|5
|0
|Аларкон Вильям
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Francisco Ramirez
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Javier Correa
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Tiago Palacios
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Результаты матчей
Уракан
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Уракан
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|4