☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
11' Желтая карточка
Juan Fedorco
16' Желтая карточка
Pedro Velurtas
62' Желтая карточка
Rodrigo Herrera
62' Желтая карточка
Лопес Сантьяго
62' Желтая карточка
Sebastian Emanuel Moyano
90' Желтая карточка
Santiago Coronel
90'+5
33
Рей
Родриго
35
Santiago
Salle
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
21
David
Martinez
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
19
Alex
Luna
9
Авалос
Габриэль
24
Лопес
Сантьяго
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Pedro
Velurtas
2
Nicolas
Capraro
15
Nicolas
Demartini
3
Franco
Nicolas
Tolosa
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
24
Manuel
Duarte
43
Maximiliano
Zalazar
20
Jhonatan
Candia
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
3:0
ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 (1) 0.29
Лопес Сантьяго 1 0.14
Alex Luna 1 0.14
Исла Маурисио 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.14
Marcos Iacobellis 1 0.14
Rodrigo Insua 1 0.14
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 4 0
Alexis Conelo 2 1
Joaquin Laso 3 0
Juan Fedorco 3 0
Исла Маурисио 2 0
Перес Дамиан 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Lucas Gonzalez 2 0
Alex Luna 2 0
Марконе Иван 1 0
Агилар Фелипе 1 0
David Martinez 1 0
Невес Габриэль 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 2 0
Santiago Coronel 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Manuel Duarte 1 0
Pedro Velurtas 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Federico Aguirre 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Барракас Сентраль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
11.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
12.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
13.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
14.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
15.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
25.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 4 2 5 - 8 4
27.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
21.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
22.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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