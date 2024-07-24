Тур: 7.
1:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
9' ГолМолинас Аарон
21' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
23' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
28' Желтая карточкаIgnacio Galvan
44' Желтая карточкаLucas Ferreira
1:1
47' ГолМартинес Алекс
Ход матча
9'
0:1
28'
44'
47'
1:1
22
Эррера
Гидо
15
Риверос
Блас
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.11
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.86
Среднее время на гол
47
105
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|4
|0.57
|Портильо Маркос
|2
|0.29
|Соса Рамон
|2
|0.29
|Мартинес Алекс
|1
|0.14
|Джиротти Федерико
|1
|0.14
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.14
|Ботта Рубен
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.43
|Gabriel Alanis
|1
|0.14
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.14
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.14
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Портильо Хуан Карлос
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Сото Алексис
|2
|0
|Luciano Herrera
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Lucas Ferreira
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
5
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|4 - 5
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|15.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|16.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|20.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|21.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|26.
|1:1
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|28.
|6
|0
|0
|6
|6 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|13.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|20.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|23.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|2.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|4