☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Тальерес Кордоба
1:1
Второй тайм: 53'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
9' Гол
Молинас Аарон
21' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
23' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
28' Желтая карточка
Ignacio Galvan
44' Желтая карточка
Lucas Ferreira
1:1
47' Гол
Мартинес Алекс

Ход матча

9'
0:1
Молинас Аарон
(Lucas Ferreira)
21'
Бенавидес Гастон Америко
 
23'
 
Минго Сантьяго Рамос
28'
 
Ignacio Galvan
38'
Мартинес Алекс
Ботта Рубен
 
44'
 
Lucas Ferreira
46'
Галарса Матиас
Портильо Маркос
 
46'
Альбаррасин Густаво
Ортегоса Диего
 
47'
Мартинес Алекс
1:1
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Тальерес Кордоба
Ничья
Дефенса и Хустисия
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22
Эррера
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29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
5
Мантилья
Кевин
15
Риверос
Блас
27
Портилья
Хуан
30
Ортегоса
Диего
26
Портильо
Маркос
10
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
32
Бартиччотто
Бруно
22
Cristopher
Fiermarin
6
Lucas
Ferreira
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
20
Ayrton
Portillo
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
18
Ignacio
Galvan
16
Молинас
Аарон
9
Juan
Bautista
Miritello
27
Luciano
Herrera
Тальерес Кордоба
4-3-3
Дефенса и Хустисия
3-4-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:5
ЛП
3:0
КПЛ
2:2
С
4:1
С
2:0
С
1:0
П
2:0
К
2:0
ПБ
0:0
ПБ
1:3
НБ
2:1
НБ
2:2
НБ
0:1
НБ
2:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 4 0.57
Портильо Маркос 2 0.29
Соса Рамон 2 0.29
Мартинес Алекс 1 0.14
Джиротти Федерико 1 0.14
Альбаррасин Густаво 1 0.14
Ботта Рубен 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Боу Густаво 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.43
Gabriel Alanis 1 0.14
Nicolas Fernandez I 1 0.14
Минго Сантьяго Рамос 1 0.14
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Портильо Хуан Карлос 2 0
Галарса Матиас 2 0
Ботта Рубен 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Наварро Мигель 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Сото Алексис 2 0
Luciano Herrera 2 0
Dario Caceres 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Молинас Аарон 2 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Lucas Ferreira 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
5
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 1:1 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 0:1 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Сармьенто
 1:0 7 3 1 3 8 - 8 10
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
15.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
16.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
25.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
26.
Дефенса и Хустисия
 1:1 7 0 5 2 6 - 9 5
27.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 0:1 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Тальерес Кордоба
 1:1 3 2 1 0 5 - 2 7
11.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Сармьенто
 1:0 4 2 0 2 4 - 3 6
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
23.
Дефенса и Хустисия
 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 1:1 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 1:0 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 1:1 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Дефенса и Хустисия
7.94
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