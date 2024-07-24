☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
9' Гол
Молинас Аарон
21' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
23' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
28' Желтая карточка
Ignacio Galvan
44' Желтая карточка
Lucas Ferreira
1:1
47' Гол
Мартинес Алекс
65' Желтая карточка
Сото Алексис
82' Желтая карточка
Лопес Кевин
90'+4
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
5
Мантилья
Кевин
15
Риверос
Блас
27
Портилья
Хуан
30
Ортегоса
Диего
26
Портильо
Маркос
10
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
32
Бартиччотто
Бруно
22
Cristopher
Fiermarin
6
Lucas
Ferreira
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
20
Ayrton
Portillo
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
18
Ignacio
Galvan
16
Молинас
Аарон
9
Juan
Bautista
Miritello
27
Luciano
Herrera
Тальерес Кордоба
4-3-3
Дефенса и Хустисия
3-4-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
КПЛ
1:5
ЛП
3:0
КПЛ
2:2
С
4:1
С
2:0
С
1:0
П
2:0
К
2:0
ПБ
0:0
ПБ
1:3
НБ
2:1
НБ
2:2
НБ
0:1
НБ
2:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.86

Среднее время на гол

47
105

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 4 0.57
Портильо Маркос 2 0.29
Соса Рамон 2 0.29
Мартинес Алекс 2 0.29
Джиротти Федерико 1 0.14
Альбаррасин Густаво 1 0.14
Ботта Рубен 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Боу Густаво 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.43
Gabriel Alanis 1 0.14
Nicolas Fernandez I 1 0.14
Минго Сантьяго Рамос 1 0.14
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Портильо Хуан Карлос 2 0
Галарса Матиас 2 0
Ботта Рубен 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Наварро Мигель 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 3 0
Nicolas Palavecino 1 1
Luciano Herrera 2 0
Dario Caceres 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Молинас Аарон 2 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Lucas Ferreira 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
5
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
31%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 1:2 7 3 1 3 12 - 8 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
14.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
15.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 7 2 3 2 5 - 5 9
17.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 2:1 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
24.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
25.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:2 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
11.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
16.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Годой Крус
 2:1 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 1:2 3 0 0 3 1 - 5 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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