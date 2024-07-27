☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Согндаль
2:0
Перерыв
ИК Старт
0'
1:0
18' Гол
Фло Пер-Эгиль
21' Желтая карточка
Kalle Wallius
2:0
33' Гол
Edmund Baidoo
36' Желтая карточка
Sigurd Groenli

Ход матча

18'
Фло Пер-Эгиль
(Oskar Borgthorsson)
1:0
21'
 
Kalle Wallius
33'
Edmund Baidoo
(Эрикссон Феликс)
2:0
36'
 
Sigurd Groenli
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Согндаль
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Lars
Jendal
2
Эрикссон
Феликс
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
77
Oskar
Borgthorsson
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Пигнатель-Енссен
Николас
14
Kalle
Wallius
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
11
Шульц
Эрик
8
Mathias
Grundetjern
20
Haakon
Lorentzen
7
Sigurd
Groenli
Согндаль
4-4-2
ИК Старт
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
ИК Старт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
86

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.44
Хинтса Оливер 3 0.19
Эрикссон Феликс 3 0.19
Флатакер Эрик 3 0.19
Daniel Arrocha 3 (3) 0.19
Martin Hoeyland 2 0.13
Фло Пер-Эгиль 1 0.06
Mathias Oren 1 0.06
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.25
Mathias Grundetjern 3 0.19
Страннегорд Том 2 0.13
Alagie Sanyang 2 0.13
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.13
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.06
Salim Nkubiri 1 0.06
Jesper Gregersen 1 0.06
Deni Dashaev 1 0.06
Kristoffer Hoven 1 0.06
Marius Nordal 1 0.06
Haakon Lorentzen 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Sivert Hansen 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0
Joakim Nundal 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 3 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Deni Dashaev 2 0
Шульц Эрик 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Kalle Wallius 1 0
Sivert Hansen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ИК Старт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

6
11
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
ИК Старт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Забито

7
15
7 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
5
71%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Забито

21
20
15 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
4
20%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
9
43%
6
30%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
1
5%
3
15%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
3
16%
1
3%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
8
28%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
5
26%
1
3%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2
ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4
Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7

Результаты матчей

Согндаль
ИК Старт

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Согндаль
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5
2
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2:1 16 10 2 4 28 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Брюне
 1:1 16 9 1 6 22 - 16 28
4.
Эгерсунд
 1:1 16 7 6 3 35 - 28 27
5.
Согндаль
 2:0 16 7 5 4 25 - 17 26
6.
Конгсвингер
 1:1 16 7 5 4 27 - 28 26
7.
Люн
 1:0 16 6 6 4 30 - 21 24
8.
Стабек
 1:2 15 6 5 4 33 - 27 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 1:1 15 4 7 4 26 - 19 19
12.
Мьёндален
 0:1 15 3 5 7 23 - 30 14
13.
Осане
 0:0 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 0:2 16 3 4 9 19 - 32 13
15.
Санднес
 1:1 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 1:1 15 2 4 9 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 2:1 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 2:0 8 5 2 1 18 - 8 17
4.
Конгсвингер
 1:1 8 4 3 1 16 - 14 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Стабек
 1:2 7 4 1 2 18 - 11 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 1:0 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 0:2 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 0:0 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 0:0 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 4 3 14 - 16 10
13.
Левангер
 1:1 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 1:1 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 1:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1:1 9 5 3 1 26 - 19 18
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 2:1 8 4 1 3 14 - 17 13
4.
Люн
 1:0 8 3 2 3 14 - 13 11
5.
Конгсвингер
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 0:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 1:2 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 1:1 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Согндаль
 2:0 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 1:1 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 0:1 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 0:0 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 1:1 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 0:2 8 0 2 6 5 - 15 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
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Согндаль
Ничья
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