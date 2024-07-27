Тур: 16. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
1:0
18' ГолФло Пер-Эгиль
21' Желтая карточкаKalle Wallius
2:0
33' ГолEdmund Baidoo
36' Желтая карточкаSigurd Groenli
Ход матча
18'
21'
33'
2:0
36'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
19 Deni Dashaev
-
-
27 Sander Svela
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Согндаль
ИК Старт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
22 матча
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Среднее время на гол
69
108
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.59
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
86
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.44
|Хинтса Оливер
|3
|0.19
|Эрикссон Феликс
|3
|0.19
|Флатакер Эрик
|3
|0.19
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.19
|Martin Hoeyland
|2
|0.13
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.06
|Mathias Oren
|1
|0.06
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|4
|0.25
|Mathias Grundetjern
|3
|0.19
|Страннегорд Том
|2
|0.13
|Alagie Sanyang
|2
|0.13
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.13
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.06
|Salim Nkubiri
|1
|0.06
|Jesper Gregersen
|1
|0.06
|Deni Dashaev
|1
|0.06
|Kristoffer Hoven
|1
|0.06
|Marius Nordal
|1
|0.06
|Haakon Lorentzen
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Edmund Baidoo
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Флатакер Эрик
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Joakim Nundal
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|6
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|2
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|3
|0
|Faites Makosso
|3
|0
|Карадас Азар
|2
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Sigurd Groenli
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ИК Старт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
6
11
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
ИК Старт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Забито
7
15
7 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
5
71%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Забито
21
20
15 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
2
10%
4
20%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
9
43%
6
30%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
1
5%
3
15%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
3
16%
1
3%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
8
28%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
5
26%
1
3%
61-75
5
26%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2
ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4
Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7
Результаты матчей
Согндаль
ИК Старт
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Согндаль
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
25
26
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
312
213
213
114
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|28 - 24
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|38 - 19
|30
|3.
|1:1
|16
|9
|1
|6
|22 - 16
|28
|4.
|1:1
|16
|7
|6
|3
|35 - 28
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 28
|26
|7.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|8.
|1:2
|15
|6
|5
|4
|33 - 27
|23
|9.
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|10.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|1:1
|15
|4
|7
|4
|26 - 19
|19
|12.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|18 - 39
|10
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|2:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 14
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|6.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|18 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 9
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 14
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 16
|10
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|26 - 19
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|3.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 17
|13
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|11.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 24
|2
|16.
|0:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5