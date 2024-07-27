☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 1928
Согндаль
4:0
Конец матча
ИК Старт
0'
1:0
18' Гол
Фло Пер-Эгиль
21' Желтая карточка
Kalle Wallius
2:0
33' Гол
Edmund Baidoo
36' Желтая карточка
Sigurd Groenli
3:0
63' Гол
Флатакер Эрик
4:0
65' Гол
Флатакер Эрик
90'+4
1
Lars
Jendal
2
Эрикссон
Феликс
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
77
Oskar
Borgthorsson
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Пигнатель-Енссен
Николас
14
Kalle
Wallius
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
11
Шульц
Эрик
8
Mathias
Grundetjern
20
Haakon
Lorentzen
7
Sigurd
Groenli
Согндаль
4-4-2
ИК Старт
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
ИК Старт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
86

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.44
Флатакер Эрик 5 0.31
Хинтса Оливер 3 0.19
Эрикссон Феликс 3 0.19
Daniel Arrocha 3 (3) 0.19
Martin Hoeyland 2 0.13
Фло Пер-Эгиль 1 0.06
Mathias Oren 1 0.06
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 4 0.25
Mathias Grundetjern 3 0.19
Страннегорд Том 2 0.13
Alagie Sanyang 2 0.13
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.13
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.06
Salim Nkubiri 1 0.06
Jesper Gregersen 1 0.06
Deni Dashaev 1 0.06
Kristoffer Hoven 1 0.06
Marius Nordal 1 0.06
Haakon Lorentzen 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Sivert Hansen 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Edmund Baidoo 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Mathias Oren 1 0
Joakim Nundal 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 3 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Deni Dashaev 2 0
Шульц Эрик 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Kalle Wallius 1 0
Sivert Hansen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ИК Старт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

6
11
Согндаль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
ИК Старт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

18
5
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
11%
2
40%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
1
20%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Забито

7
15
7 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
5
71%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Забито

25
20
17 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
2
8%
4
20%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
10
40%
6
30%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
1
4%
3
15%
76-90

Пропущено

19
33
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 15
3
16%
1
3%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
3
16%
9
27%
31-45
1
5%
6
18%
46-60
5
26%
3
9%
61-75
5
26%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2
ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4
Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7

Результаты матчей

Согндаль
ИК Старт

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Согндаль
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
2
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
3
13
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 16 10 2 4 30 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Эгерсунд
 16 8 5 3 37 - 29 29
4.
Брюне
 16 9 1 6 22 - 16 28
5.
Согндаль
 16 7 5 4 27 - 17 26
6.
Конгсвингер
 16 7 5 4 29 - 30 26
7.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
8.
Стабек
 15 6 5 4 33 - 29 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 15 4 7 4 28 - 21 19
12.
Мьёндален
 15 3 5 7 24 - 31 14
13.
Осане
 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 16 3 4 9 19 - 34 13
15.
Санднес
 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 15 2 3 10 18 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
7.
Стабек
 7 4 1 2 18 - 13 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
5.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Мосс Ian Hoffmann 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Согндаль 4:0 ИК Старт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный