Тур: 16. Стадион: Consto Arena.
Ход матча
25'
34'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
20 Alie Conteh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Мьёндален
Люн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|4 (1)
|0.27
|Брингакер Матиас
|4
|0.27
|Mats Pedersen
|3
|0.2
|Бренден Эрик
|3
|0.2
|Alie Conteh
|3
|0.2
|Холтен Расмус
|2
|0.13
|Эверби Сиверт
|1
|0.07
|Вогт Педер
|1
|0.07
|Скоген Сондре
|1
|0.07
|Keerat Singh
|1
|0.07
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|6 (1)
|0.38
|Mathias Johansen
|6
|0.38
|Jacob Hanstad
|4
|0.25
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.13
|Хеллум Андреас
|2
|0.13
|Daniel Schneider
|2
|0.13
|Henrik Kristiansen
|1
|0.06
|Adrian Berntsen
|1
|0.06
|Селл Вильям
|1
|0.06
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.06
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0.06
|Salim Laghzaoui
|1
|0.06
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Brage Hylen
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Бренден Эрик
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Andreas Heredia-Randen
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Люн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
5
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
15
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Люн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
15
11
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
27%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Забито
24
27
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
6
25%
1
4%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
10
37%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
3
13%
6
22%
76-90
Пропущено
28
23
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
4
14%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4
Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0
Результаты матчей
Мьёндален
Люн
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
35
26
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
68
78
311
69
113
213
113
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|28 - 24
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|38 - 19
|30
|3.
|1:1
|16
|9
|1
|6
|22 - 16
|28
|4.
|1:1
|16
|7
|6
|3
|35 - 28
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 28
|26
|7.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|8.
|1:2
|15
|6
|5
|4
|33 - 27
|23
|9.
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|10.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|1:1
|15
|4
|7
|4
|26 - 19
|19
|12.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|18 - 39
|10
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|2:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 14
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|6.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|18 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 9
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 14
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 16
|10
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|26 - 19
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|3.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 17
|13
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|11.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 24
|2
|16.
|0:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5