☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Мьёндален
0:1
Перерыв
Люн
0'
0:1
25' Гол
Mathias Johansen
34' Желтая карточка
Сольберг Йоаким

Ход матча

25'
0:1
Mathias Johansen
(Adrian Berntsen)
34'
Сольберг Йоаким
 
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Люн
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Все Коэффициенты
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
3
Markus
Welinder
23
Jesper
Svenungsen
Skau
6
Сольберг
Йоаким
19
Бренден
Эрик
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
11
Ольсен
Мейнхард
9
Брингакер
Матиас
15
Love
Reuterswaerd
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
Мьёндален
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Люн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ТМК
0:4
КН
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 4 (1) 0.27
Брингакер Матиас 4 0.27
Mats Pedersen 3 0.2
Бренден Эрик 3 0.2
Alie Conteh 3 0.2
Холтен Расмус 2 0.13
Эверби Сиверт 1 0.07
Вогт Педер 1 0.07
Скоген Сондре 1 0.07
Keerat Singh 1 0.07
Love Reuterswaerd 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 6 (1) 0.38
Mathias Johansen 6 0.38
Jacob Hanstad 4 0.25
Julius Friberg Skaug 2 0.13
Хеллум Андреас 2 0.13
Daniel Schneider 2 0.13
Henrik Kristiansen 1 0.06
Adrian Berntsen 1 0.06
Селл Вильям 1 0.06
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.06
Зольберг-Нильсен Герман 1 0.06
Salim Laghzaoui 1 0.06
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Brage Hylen 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Бренден Эрик 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Andreas Heredia-Randen 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Люн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
5
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
15
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Люн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

15
11
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
27%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

24
27
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
6
25%
1
4%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
10
37%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
3
13%
6
22%
76-90

Пропущено

28
23
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
4
14%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4
Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0

Результаты матчей

Мьёндален
Люн

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
7
8
3
11
2.5
6
9
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2:1 16 10 2 4 28 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Брюне
 1:1 16 9 1 6 22 - 16 28
4.
Эгерсунд
 1:1 16 7 6 3 35 - 28 27
5.
Согндаль
 2:0 16 7 5 4 25 - 17 26
6.
Конгсвингер
 1:1 16 7 5 4 27 - 28 26
7.
Люн
 1:0 16 6 6 4 30 - 21 24
8.
Стабек
 1:2 15 6 5 4 33 - 27 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 1:1 15 4 7 4 26 - 19 19
12.
Мьёндален
 0:1 15 3 5 7 23 - 30 14
13.
Осане
 0:0 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 0:2 16 3 4 9 19 - 32 13
15.
Санднес
 1:1 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 1:1 15 2 4 9 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 2:1 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 2:0 8 5 2 1 18 - 8 17
4.
Конгсвингер
 1:1 8 4 3 1 16 - 14 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Стабек
 1:2 7 4 1 2 18 - 11 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 1:0 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 0:2 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 0:0 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 0:0 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 4 3 14 - 16 10
13.
Левангер
 1:1 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 1:1 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 1:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1:1 9 5 3 1 26 - 19 18
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 2:1 8 4 1 3 14 - 17 13
4.
Люн
 1:0 8 3 2 3 14 - 13 11
5.
Конгсвингер
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 0:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 1:2 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 1:1 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Согндаль
 2:0 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 1:1 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 0:1 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 0:0 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 1:1 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 0:2 8 0 2 6 5 - 15 2
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
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  • Первый тайм
  • 34'
    Сольберг Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Adrian Berntsen сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Mathias Johansen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Люн
9.00
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5.30
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2.01
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Мьёндален
Люн
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