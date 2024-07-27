Тур: 16. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1462
0'
0:1
25' ГолMathias Johansen
34' Желтая карточкаСольберг Йоаким
1:1
49' ГолОльсен Мейнхард
67' Красная карточкаБренден Эрик
1:2
71' ГолСелл Вильям
81' Желтая карточкаMathias Johansen
90'+6
Ход матча
25'
34'
49'
67'
71'
81'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
20 Alie Conteh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Мьёндален
Люн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|5 (1)
|0.33
|Брингакер Матиас
|4
|0.27
|Mats Pedersen
|3
|0.2
|Бренден Эрик
|3
|0.2
|Alie Conteh
|3
|0.2
|Холтен Расмус
|2
|0.13
|Эверби Сиверт
|1
|0.07
|Вогт Педер
|1
|0.07
|Скоген Сондре
|1
|0.07
|Keerat Singh
|1
|0.07
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|6 (1)
|0.38
|Mathias Johansen
|6
|0.38
|Jacob Hanstad
|4
|0.25
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.13
|Хеллум Андреас
|2
|0.13
|Селл Вильям
|2
|0.13
|Daniel Schneider
|2
|0.13
|Henrik Kristiansen
|1
|0.06
|Adrian Berntsen
|1
|0.06
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.06
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0.06
|Salim Laghzaoui
|1
|0.06
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Brage Hylen
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Бренден Эрик
|1
|1
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Andreas Heredia-Randen
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Люн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
5
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
15
Мьёндален
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Люн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
1
6%
3
23%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Забито
25
29
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
24%
1
3%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
4
16%
10
34%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
4
16%
3
10%
61-75
3
12%
6
21%
76-90
Пропущено
30
24
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
4
17%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
4
13%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4
Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0
Результаты матчей
Мьёндален
Люн
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
35
27
35
18
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
33
53
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
69
88
312
610
114
214
114
115
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|8 (8)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Мосс
|Ian Hoffmann
|5