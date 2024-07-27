☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 1462
Мьёндален
1:2
Конец матча
Люн
0'
0:1
25' Гол
Mathias Johansen
34' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
1:1
49' Гол
Ольсен Мейнхард
67' Красная карточка
Бренден Эрик
1:2
71' Гол
Селл Вильям
81' Желтая карточка
Mathias Johansen
90'+6
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
3
Markus
Welinder
23
Jesper
Svenungsen
Skau
6
Сольберг
Йоаким
19
Бренден
Эрик
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
11
Ольсен
Мейнхард
9
Брингакер
Матиас
15
Love
Reuterswaerd
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
16
Adrian
Berntsen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
Мьёндален
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Люн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ТМК
0:4
КН
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 5 (1) 0.33
Брингакер Матиас 4 0.27
Mats Pedersen 3 0.2
Бренден Эрик 3 0.2
Alie Conteh 3 0.2
Холтен Расмус 2 0.13
Эверби Сиверт 1 0.07
Вогт Педер 1 0.07
Скоген Сондре 1 0.07
Keerat Singh 1 0.07
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 6 (1) 0.38
Mathias Johansen 6 0.38
Jacob Hanstad 4 0.25
Julius Friberg Skaug 2 0.13
Хеллум Андреас 2 0.13
Селл Вильям 2 0.13
Daniel Schneider 2 0.13
Henrik Kristiansen 1 0.06
Adrian Berntsen 1 0.06
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.06
Зольберг-Нильсен Герман 1 0.06
Salim Laghzaoui 1 0.06
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Brage Hylen 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Haavard Meinseth 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Бренден Эрик 1 1
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Andreas Heredia-Randen 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Люн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
5
Мьёндален
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Люн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
15
Мьёндален
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Люн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
1
6%
3
23%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

25
29
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
24%
1
3%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
4
16%
10
34%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
4
16%
3
10%
61-75
3
12%
6
21%
76-90

Пропущено

30
24
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
4
17%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
4
13%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3
Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0
Люн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4
Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0

Результаты матчей

Мьёндален
Люн

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
5
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
3
1.5
5
3
1
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
8
8
3
12
2.5
6
10
1
14
3.5
2
14
1
14
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 16 10 2 4 30 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Эгерсунд
 16 8 5 3 37 - 29 29
4.
Брюне
 16 9 1 6 22 - 16 28
5.
Согндаль
 16 7 5 4 27 - 17 26
6.
Конгсвингер
 16 7 5 4 29 - 30 26
7.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
8.
Стабек
 15 6 5 4 33 - 29 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 15 4 7 4 28 - 21 19
12.
Мьёндален
 15 3 5 7 24 - 31 14
13.
Осане
 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 16 3 4 9 19 - 34 13
15.
Санднес
 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 15 2 3 10 18 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
7.
Стабек
 7 4 1 2 18 - 13 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
5.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Мосс Ian Hoffmann 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Люн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный