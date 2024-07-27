Тур: 16. Стадион: Гьемселунд.
1:1
Перерыв
Ход матча
28'
29'
1:1
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Isak VadebuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
22 Simen Hagboe
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
История личных встреч
Конгсвингер
Левангер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|7
|0.44
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.25
|Уильямс Ноа
|3
|0.19
|Adem Gueven
|3
|0.19
|Нильссон Джоэл
|2
|0.13
|Harald Holter
|2
|0.13
|Jesper Grundt
|2
|0.13
|Ludvig Langrekken
|1
|0.06
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.06
|Eric Taylor
|1
|0.06
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.06
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|13 (5)
|0.87
|Arne Gunnes
|5
|0.33
|Jonas Pereira
|2
|0.13
|Jo Sondre Aas
|2
|0.13
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0.07
|Daniel Pollen
|1
|0.07
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0.07
|Simen Hagboe
|1
|0.07
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
|Sander Saugestad
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|4
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|3
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Daniel Pollen
|1
|1
|Jo Sondre Aas
|2
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Sander Saugestad
|2
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Arne Gunnes
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Herman Stang Stakset
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
8
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Левангер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
11
12
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Левангер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
7%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
27%
4
31%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Пропущено
14
5
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
20%
76-90
Забито
26
25
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
15%
8
32%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
7
28%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
5
19%
3
12%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
4%
4
22%
1-15
8
30%
30%
2
11%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
4
15%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2
Левангер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0
Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0
Результаты матчей
Конгсвингер
Левангер
Точный счет
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
33
43
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
96
77
510
311
114
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|28 - 24
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|38 - 19
|30
|3.
|1:1
|16
|9
|1
|6
|22 - 16
|28
|4.
|1:1
|16
|7
|6
|3
|35 - 28
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 28
|26
|7.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|8.
|1:2
|15
|6
|5
|4
|33 - 27
|23
|9.
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|10.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|1:1
|15
|4
|7
|4
|26 - 19
|19
|12.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|18 - 39
|10
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|2:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 14
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|6.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|18 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 9
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 14
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 16
|10
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|26 - 19
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|3.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 17
|13
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|11.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 24
|2
|16.
|0:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5