☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Конгсвингер
1:1
Перерыв
Левангер
0'
1:0
28' Гол
Albert Leer Sandstad
1:1
29' Гол
Jo Sondre Aas

Ход матча

28'
Albert Leer Sandstad
(Lucas Ravn-Haren)
1:0
29'
1:1
Jo Sondre Aas
(Daniel Pollen)
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Левангер
2.35
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4.00
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4.00
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
48
Albert
Leer
Sandstad
11
Уильямс
Ноа
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
25
Isak
Vadebu
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
32
Sander
Sundnes
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
Конгсвингер
3-4-3
Левангер
3-5-2

История личных встреч

Конгсвингер
Левангер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:2
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 7 0.44
Моберг Вегар 4 (1) 0.25
Уильямс Ноа 3 0.19
Adem Gueven 3 0.19
Нильссон Джоэл 2 0.13
Harald Holter 2 0.13
Jesper Grundt 2 0.13
Ludvig Langrekken 1 0.06
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.06
Eric Taylor 1 0.06
Albert Leer Sandstad 1 0.06
Daniel Lysgaard 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 13 (5) 0.87
Arne Gunnes 5 0.33
Jonas Pereira 2 0.13
Jo Sondre Aas 2 0.13
Adrian Olsen Teigen 1 0.07
Daniel Pollen 1 0.07
Haavard Kleven Lorentsen 1 0.07
Simen Hagboe 1 0.07
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Sander Saugestad 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 4 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Торкельссон Роберт-Орри 1 0
Jesper Grundt 1 0
Emil Adrendrup Nielsen 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 3 0
Haavard Kleven Lorentsen 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Daniel Pollen 1 1
Jo Sondre Aas 2 0
Jonas Pereira 2 0
Sander Saugestad 2 0
Per Verner Roenning 1 0
Arne Gunnes 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Simen Hagboe 1 0
William Fredriksen Bjeglerud 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Herman Stang Stakset 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
8
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Левангер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

11
12
Конгсвингер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Левангер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
7%
4
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
27%
4
31%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

14
5
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
20%
76-90

Забито

26
25
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
15%
8
32%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
7
28%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
5
19%
3
12%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
4%
4
22%
1-15
8
30%
30%
2
11%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
6
22%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
4
15%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2
Левангер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рёуфосс - Левангер 0:3 Эстерсунд - Левангер 0:1 Стабек - Левангер 1:0 Левангер - Олесунн 4:0
Левангер - ИК Старт 1:1 Волеренга - Левангер 3:1 Эгерсунд - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0

Результаты матчей

Конгсвингер
Левангер

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
3
3
4
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
7
7
5
10
2.5
3
11
1
14
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2:1 16 10 2 4 28 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Брюне
 1:1 16 9 1 6 22 - 16 28
4.
Эгерсунд
 1:1 16 7 6 3 35 - 28 27
5.
Согндаль
 2:0 16 7 5 4 25 - 17 26
6.
Конгсвингер
 1:1 16 7 5 4 27 - 28 26
7.
Люн
 1:0 16 6 6 4 30 - 21 24
8.
Стабек
 1:2 15 6 5 4 33 - 27 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 1:1 15 4 7 4 26 - 19 19
12.
Мьёндален
 0:1 15 3 5 7 23 - 30 14
13.
Осане
 0:0 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 0:2 16 3 4 9 19 - 32 13
15.
Санднес
 1:1 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 1:1 15 2 4 9 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 2:1 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 2:0 8 5 2 1 18 - 8 17
4.
Конгсвингер
 1:1 8 4 3 1 16 - 14 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Стабек
 1:2 7 4 1 2 18 - 11 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 1:0 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 0:2 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 0:0 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 0:0 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 4 3 14 - 16 10
13.
Левангер
 1:1 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 1:1 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 1:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1:1 9 5 3 1 26 - 19 18
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 2:1 8 4 1 3 14 - 17 13
4.
Люн
 1:0 8 3 2 3 14 - 13 11
5.
Конгсвингер
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 0:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 1:2 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 1:1 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Согндаль
 2:0 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 1:1 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 0:1 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 0:0 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 1:1 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 0:2 8 0 2 6 5 - 15 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

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Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Daniel Pollen сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Джо Сондре Ас бьет в цель!
  • 28'
    Лукас Равн-Харен сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Albert Sandstad бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Конгсвингер.
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Конгсвингер
Ничья
Левангер
2.35
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4.00
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Где смотреть матч Конгсвингер 1:1 Левангер онлайн

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