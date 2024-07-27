Тур: 16. Стадион: Наддеруд.
0'
1:0
6' ГолГеэльмуйден Херман
1:1
18' ГолАлександерссон Ноа
23' Желтая карточкаЭлми Саадик Файсал
1:2
23' ГолBo Aasulv Hegland
Ход матча
6'
18'
23'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 BenarfaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Стабек
Мосс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|8
|0.53
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.4
|Sebastian Olderheim
|4
|0.27
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.2
|Педерсен Каспер
|3
|0.2
|William Wendt
|2
|0.13
|Вальстад Николас
|1
|0.07
|Несс Николай
|1
|0.07
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.07
|Андресен Александр
|1
|0.07
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.07
|Andreas Victorio
|1
|0.07
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.07
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.44
|Bo Aasulv Hegland
|4
|0.25
|Ian Hoffmann
|4
|0.25
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|4 (1)
|0.25
|Marius Andresen2
|2
|0.13
|Александерссон Ноа
|2
|0.13
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.13
|Странде Кристиан
|2
|0.13
|Kristoffer Harrison
|1
|0.06
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Элми Саадик Файсал
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
13
Стабек
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Мосс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
5
29%
29%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
4
44%
1
6%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
27%
6
43%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Забито
32
26
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
8
25%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
7
22%
5
19%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
6
19%
8
31%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
12%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
6
24%
5
22%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3
Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1
Мосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1
Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4
Результаты матчей
Стабек
Мосс
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Стабек
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
33
26
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
53
43
44
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
95
87
77
411
311
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|28 - 24
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|38 - 19
|30
|3.
|1:1
|16
|9
|1
|6
|22 - 16
|28
|4.
|1:1
|16
|7
|6
|3
|35 - 28
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 28
|26
|7.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|8.
|1:2
|15
|6
|5
|4
|33 - 27
|23
|9.
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|10.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|1:1
|15
|4
|7
|4
|26 - 19
|19
|12.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|18 - 39
|10
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|2:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 14
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|6.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|18 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 9
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 14
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 16
|10
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|26 - 19
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|3.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 17
|13
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|11.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 24
|2
|16.
|0:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5