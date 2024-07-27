☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Стабек
1:2
Перерыв
Мосс
0'
1:0
6' Гол
Геэльмуйден Херман
1:1
18' Гол
Александерссон Ноа
23' Желтая карточка
Элми Саадик Файсал
1:2
23' Гол
Bo Aasulv Hegland

Ход матча

6'
Геэльмуйден Херман
(Sebastian Olderheim)
1:0
18'
1:1
Александерссон Ноа
23'
 
Элми Саадик Файсал
23'
1:2
Bo Aasulv Hegland
(Thomas Klemetsen Jakobsen)
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Мосс
5.11
4.10
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3.90
Все Коэффициенты
1
Россбах
Сондре
16
Ховен
Андреас
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
10
Геэльмуйден
Херман
24
Костадинов
Калоян
6
Кристенсен
Магнус
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
21
Oskar
Spiten-Nysaether
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
31
Kristoffer
Harrison
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
23
Александерссон
Ноа
6
Alexander
Haapnes
10
Bo
Aasulv
Hegland
18
Элми
Саадик
Файсал
49
Benarfa
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Стабек
4-4-2
Мосс
4-4-2

История личных встреч

Стабек
Мосс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:3
К
0:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 8 0.53
Bassekou Diabate 6 (1) 0.4
Sebastian Olderheim 4 0.27
Робертс Томас 3 (1) 0.2
Педерсен Каспер 3 0.2
William Wendt 2 0.13
Вальстад Николас 1 0.07
Несс Николай 1 0.07
Геэльмуйден Херман 1 0.07
Андресен Александр 1 0.07
Rasmus Eggen Vinge 1 0.07
Andreas Victorio 1 0.07
Упсет Кристиан 1 (1) 0.07
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 7 0.44
Bo Aasulv Hegland 4 0.25
Ian Hoffmann 4 0.25
Thomas Klemetsen Jakobsen 4 (1) 0.25
Marius Andresen2 2 0.13
Александерссон Ноа 2 0.13
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.13
Странде Кристиан 2 0.13
Kristoffer Harrison 1 0.06
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Робертс Томас 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Боб Брадлей 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 4 0
Ian Hoffmann 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Элми Саадик Файсал 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0

Результаты матчей

Стабек
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4
Стабек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
13
Стабек
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Мосс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
5
29%
29%
3
25%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
33%
4
25%
61-75
4
44%
1
6%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
27%
6
43%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
14%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Забито

32
26
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
8
25%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
3
9%
3
12%
31-45
7
22%
5
19%
46-60
4
13%
5
19%
61-75
6
19%
8
31%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
12%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
3
12%
7
30%
46-60
6
24%
5
22%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3
Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1
Мосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1
Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4

Результаты матчей

Стабек
Мосс

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
4:5
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стабек
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
4
3
3
2.5
2
6
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
4
3
4
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
9
5
1.5
8
7
7
7
2.5
4
11
3
11
3.5
1
14
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2:1 16 10 2 4 28 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Брюне
 1:1 16 9 1 6 22 - 16 28
4.
Эгерсунд
 1:1 16 7 6 3 35 - 28 27
5.
Согндаль
 2:0 16 7 5 4 25 - 17 26
6.
Конгсвингер
 1:1 16 7 5 4 27 - 28 26
7.
Люн
 1:0 16 6 6 4 30 - 21 24
8.
Стабек
 1:2 15 6 5 4 33 - 27 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 1:1 15 4 7 4 26 - 19 19
12.
Мьёндален
 0:1 15 3 5 7 23 - 30 14
13.
Осане
 0:0 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 0:2 16 3 4 9 19 - 32 13
15.
Санднес
 1:1 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 1:1 15 2 4 9 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 2:1 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 2:0 8 5 2 1 18 - 8 17
4.
Конгсвингер
 1:1 8 4 3 1 16 - 14 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Стабек
 1:2 7 4 1 2 18 - 11 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 1:0 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 0:2 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 0:0 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 0:0 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 4 3 14 - 16 10
13.
Левангер
 1:1 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 1:1 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 1:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1:1 9 5 3 1 26 - 19 18
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 2:1 8 4 1 3 14 - 17 13
4.
Люн
 1:0 8 3 2 3 14 - 13 11
5.
Конгсвингер
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 0:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 1:2 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 1:1 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Согндаль
 2:0 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 1:1 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 0:1 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 0:0 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 1:1 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 0:2 8 0 2 6 5 - 15 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
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  • Первый тайм
  • 23'
    Thomas Klemetsen Jakobsen сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Bo Aasulv Hegland бьет в цель!
  • 23'
    Элми Саадик Файсал получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Александерссон Ноа бьет в цель!
  • 6'
    Sebastian Olderheim сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Геэльмуйден Херман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Стабек.
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Стабек
Ничья
Мосс
5.11
4.10
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3.90
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