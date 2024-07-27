☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Олесунн
1:1
Перерыв
Эгерсунд
0'
1:0
26' Гол
Кристенсен Бьорн Мартин
32' Желтая карточка
Салмон Джастин
36' Желтая карточка
Nikolai Soeyset Hopland
1:1
37' Гол
Салмон Джастин

Ход матча

26'
Кристенсен Бьорн Мартин
(David Snaer Johannsson)
1:0
32'
 
Салмон Джастин
36'
Nikolai Soeyset Hopland
 
37'
1:1
Салмон Джастин
(Jo Staalesen)
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Эгерсунд
2.45
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Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
3
Меджиморец
Винко
25
Кителано
Йон
7
Kristoffer
Nessoe
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Claudio
Braga
5
Грогард
Томас
18
Рамсланн
Мартин
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
22
Таддесе
Хоренус
8
Chris
Sleveland
26
Салмон
Джастин
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
99
Joacim
Holtan
23
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
Олесунн
3-5-2
Эгерсунд
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Эгерсунд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 0.2
Атанга Исаак 3 0.2
Haakon Butli Hammer 3 0.2
Sander Hestetun Kilen 2 0.13
Карлсбакк Маркус 2 0.13
Kristoffer Nessoe 1 0.07
Кителано Йон 1 0.07
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.07
Диоп Моктар 1 0.07
Грогард Томас 0 0
David Snaer Johannsson 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.81
Stian Rokaas Michalsen 5 0.31
Heine Larsen 4 0.25
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.25
Ingvald Halgunset 2 0.13
Салмон Джастин 2 0.13
Henrik Elvevold 2 0.13
Фальхенер Хенрик 1 0.06
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.06
Chris Sleveland 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 4 0
Рамсланн Мартин 3 0
David Snaer Johannsson 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Jo Staalesen 2 0
Chris Sleveland 1 0
Таддесе Хоренус 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Олесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Эгерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

7
9
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эгерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
8
Олесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Эгерсунд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
25
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
9%
2
8%
1-15
4
36%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
9%
10
40%
61-75
3
27%
5
20%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
2
11%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
4
44%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Забито

16
34
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
13%
2
6%
1-15
5
31%
3
9%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
2
13%
13
38%
61-75
3
19%
8
24%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
6%
8
30%
30%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
11
35%
4
15%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
10
32%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2
Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0

Результаты матчей

Олесунн
Эгерсунд

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5
2.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
10
5
3
11
2.5
7
8
2
12
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2:1 16 10 2 4 28 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Брюне
 1:1 16 9 1 6 22 - 16 28
4.
Эгерсунд
 1:1 16 7 6 3 35 - 28 27
5.
Согндаль
 2:0 16 7 5 4 25 - 17 26
6.
Конгсвингер
 1:1 16 7 5 4 27 - 28 26
7.
Люн
 1:0 16 6 6 4 30 - 21 24
8.
Стабек
 1:2 15 6 5 4 33 - 27 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 1:1 15 4 7 4 26 - 19 19
12.
Мьёндален
 0:1 15 3 5 7 23 - 30 14
13.
Осане
 0:0 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 0:2 16 3 4 9 19 - 32 13
15.
Санднес
 1:1 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 1:1 15 2 4 9 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 1:1 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 2:1 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 2:0 8 5 2 1 18 - 8 17
4.
Конгсвингер
 1:1 8 4 3 1 16 - 14 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Стабек
 1:2 7 4 1 2 18 - 11 13
7.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
8.
Люн
 1:0 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 0:2 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 0:0 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 0:0 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 0:1 9 2 4 3 14 - 16 10
13.
Левангер
 1:1 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 1:1 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 1:1 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 1:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 1:1 9 5 3 1 26 - 19 18
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 2:1 8 4 1 3 14 - 17 13
4.
Люн
 1:0 8 3 2 3 14 - 13 11
5.
Конгсвингер
 1:1 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 0:0 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 1:2 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 1:1 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Согндаль
 2:0 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 1:1 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 0:1 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 1:1 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 0:0 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 1:1 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 0:2 8 0 2 6 5 - 15 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 8 (2)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 5
Волеренга Fidel Brice Ambina 5
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  • Первый тайм
  • 37'
    Jo Staalesen сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Салмон Джастин бьет в цель!
  • 36'
    Nikolai Hopland получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Салмон Джастин получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    David Snaer Johannsson сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Кристенсен Бьорн Мартин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Олесунн.
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Олесунн
Ничья
Эгерсунд
2.45
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4.50
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6.70
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Где смотреть матч Олесунн 1:1 Эгерсунд онлайн

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