Тур: 16. Стадион: Колор Лайн.
0'
1:0
26' ГолКристенсен Бьорн Мартин
32' Желтая карточкаСалмон Джастин
36' Желтая карточкаNikolai Soeyset Hopland
1:1
37' ГолСалмон Джастин
Ход матча
32'
37'
1:1
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
История личных встреч
Олесунн
Эгерсунд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3
|0.2
|Атанга Исаак
|3
|0.2
|Haakon Butli Hammer
|3
|0.2
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.13
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.13
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|Кителано Йон
|1
|0.07
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.07
|Диоп Моктар
|1
|0.07
|Грогард Томас
|0
|0
|David Snaer Johannsson
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.81
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.31
|Heine Larsen
|4
|0.25
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.25
|Ingvald Halgunset
|2
|0.13
|Салмон Джастин
|2
|0.13
|Henrik Elvevold
|2
|0.13
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.06
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.06
|Chris Sleveland
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|4
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|David Snaer Johannsson
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Jo Staalesen
|2
|0
|Chris Sleveland
|1
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Эгерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
7
9
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эгерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
8
Олесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Эгерсунд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
25
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
9%
2
8%
1-15
4
36%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
9%
10
40%
61-75
3
27%
5
20%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
7
37%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
6
32%
2
11%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
4
44%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Забито
16
34
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
13%
2
6%
1-15
5
31%
3
9%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
2
13%
13
38%
61-75
3
19%
8
24%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
6%
8
30%
30%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
11
35%
4
15%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
10
32%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2
Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0
Результаты матчей
Олесунн
Эгерсунд
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
4:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
25
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
141
311
105
311
78
212
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|28 - 24
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|38 - 19
|30
|3.
|1:1
|16
|9
|1
|6
|22 - 16
|28
|4.
|1:1
|16
|7
|6
|3
|35 - 28
|27
|5.
|2:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 17
|26
|6.
|1:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 28
|26
|7.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|8.
|1:2
|15
|6
|5
|4
|33 - 27
|23
|9.
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|10.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|1:1
|15
|4
|7
|4
|26 - 19
|19
|12.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|23 - 30
|14
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|0:2
|16
|3
|4
|9
|19 - 32
|13
|15.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|18 - 39
|10
|16.
|1:1
|15
|2
|4
|9
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|2:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|3.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 14
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|6.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|18 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 8
|13
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 9
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 14
|10
|12.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 16
|10
|13.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|13 - 5
|9
|14.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|14 - 15
|8
|16.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|26 - 19
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|3.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|14 - 17
|13
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|7.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|8.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|9.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|11.
|1:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|10 - 14
|4
|15.
|1:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 24
|2
|16.
|0:2
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|8 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|5
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|5