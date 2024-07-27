Тур: 16. Стадион: Колор Лайн.
0'
1:0
26' ГолКристенсен Бьорн Мартин
32' Желтая карточкаСалмон Джастин
36' Желтая карточкаNikolai Soeyset Hopland
1:1
37' ГолСалмон Джастин
1:2
62' ГолСалмон Джастин
68' Желтая карточкаKristoffer Nessoe
1:3
85' ГолJoacim Holtan
90' Желтая карточкаChris Sleveland
2:3
90' ГолStian Aarones Holte
90'+6
Ход матча
32'
37'
1:1
62'
85'
1:3
90'
90'
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
История личных встреч
Олесунн
Эгерсунд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3
|0.2
|Атанга Исаак
|3
|0.2
|Haakon Butli Hammer
|3
|0.2
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.13
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.13
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|Кителано Йон
|1
|0.07
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.07
|Stian Aarones Holte
|1
|0.07
|Диоп Моктар
|1
|0.07
|Грогард Томас
|0
|0
|David Snaer Johannsson
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.81
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.31
|Heine Larsen
|4
|0.25
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.25
|Салмон Джастин
|3
|0.19
|Ingvald Halgunset
|2
|0.13
|Henrik Elvevold
|2
|0.13
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.06
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.06
|Joacim Holtan
|1
|0.06
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|4
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|David Snaer Johannsson
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Chris Sleveland
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Jo Staalesen
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Эгерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
9
9
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эгерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
8
Олесунн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Эгерсунд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
13
28
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
3
11%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
8%
11
39%
61-75
4
31%
6
21%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
8
36%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
7
32%
3
15%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
4
44%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Забито
18
37
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
11%
2
5%
1-15
6
33%
3
8%
16-30
3
17%
6
16%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
2
11%
14
38%
61-75
4
22%
9
24%
76-90
Пропущено
34
29
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
6%
8
28%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
12
35%
4
14%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
11
32%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2
Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0
Результаты матчей
Олесунн
Эгерсунд
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
36
25
27
16
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
151
411
115
312
88
213
214
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (6)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|8 (8)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5
|Мосс
|Ian Hoffmann
|5