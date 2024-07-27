☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 16. Стадион: .
Олесунн
2:3
Конец матча
Эгерсунд
0'
1:0
26' Гол
Кристенсен Бьорн Мартин
32' Желтая карточка
Салмон Джастин
36' Желтая карточка
Nikolai Soeyset Hopland
1:1
37' Гол
Салмон Джастин
1:2
62' Гол
Салмон Джастин
68' Желтая карточка
Kristoffer Nessoe
1:3
85' Гол
Joacim Holtan
90' Желтая карточка
Chris Sleveland
2:3
90' Гол
Stian Aarones Holte
90'+6
1
Грютебуст
Стен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
3
Меджиморец
Винко
25
Кителано
Йон
7
Kristoffer
Nessoe
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Claudio
Braga
5
Грогард
Томас
18
Рамсланн
Мартин
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
22
Таддесе
Хоренус
8
Chris
Sleveland
26
Салмон
Джастин
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
99
Joacim
Holtan
23
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
Олесунн
3-5-2
Эгерсунд
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Эгерсунд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 0.2
Атанга Исаак 3 0.2
Haakon Butli Hammer 3 0.2
Sander Hestetun Kilen 2 0.13
Карлсбакк Маркус 2 0.13
Kristoffer Nessoe 1 0.07
Кителано Йон 1 0.07
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.07
Stian Aarones Holte 1 0.07
Диоп Моктар 1 0.07
Грогард Томас 0 0
David Snaer Johannsson 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.81
Stian Rokaas Michalsen 5 0.31
Heine Larsen 4 0.25
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.25
Салмон Джастин 3 0.19
Ingvald Halgunset 2 0.13
Henrik Elvevold 2 0.13
Фальхенер Хенрик 1 0.06
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.06
Joacim Holtan 1 0.06
Таддесе Хоренус 0 0
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 4 0
Рамсланн Мартин 3 0
David Snaer Johannsson 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Aadne Midtskogen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Chris Sleveland 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Jo Staalesen 2 0
Таддесе Хоренус 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Олесунн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Эгерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

9
9
Олесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эгерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
8
Олесунн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Эгерсунд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

13
28
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
8%
2
7%
1-15
5
38%
3
11%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
1
8%
11
39%
61-75
4
31%
6
21%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
8
36%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
18%
4
20%
61-75
7
32%
3
15%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
17%
4
44%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Забито

18
37
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
2
11%
2
5%
1-15
6
33%
3
8%
16-30
3
17%
6
16%
31-45
1
6%
3
8%
46-60
2
11%
14
38%
61-75
4
22%
9
24%
76-90

Пропущено

34
29
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
6%
8
28%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
12
35%
4
14%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
11
32%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4
Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2
Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0

Результаты матчей

Олесунн
Эгерсунд

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
2
5
2
7
2.5
1
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5
2.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
11
5
3
12
2.5
8
8
2
13
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 16 10 2 4 30 - 24 32
2.
Волеренга
 15 9 3 3 38 - 19 30
3.
Эгерсунд
 16 8 5 3 37 - 29 29
4.
Брюне
 16 9 1 6 22 - 16 28
5.
Согндаль
 16 7 5 4 27 - 17 26
6.
Конгсвингер
 16 7 5 4 29 - 30 26
7.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
8.
Стабек
 15 6 5 4 33 - 29 23
9.
Ранхейм
 15 5 5 5 26 - 23 20
10.
Рёуфосс
 16 5 5 6 14 - 17 20
11.
Левангер
 15 4 7 4 28 - 21 19
12.
Мьёндален
 15 3 5 7 24 - 31 14
13.
Осане
 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
ИК Старт
 16 3 4 9 19 - 34 13
15.
Санднес
 14 2 4 8 18 - 39 10
16.
Олесунн
 15 2 3 10 18 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 8 6 1 1 14 - 7 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
5.
Волеренга
 7 4 1 2 19 - 8 13
6.
Ранхейм
 7 4 1 2 14 - 9 13
7.
Стабек
 7 4 1 2 18 - 13 13
8.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
9.
ИК Старт
 8 3 2 3 14 - 17 11
10.
Рёуфосс
 8 3 1 4 5 - 9 10
11.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 6 2 3 1 13 - 5 9
14.
Эгерсунд
 7 2 3 2 9 - 9 9
15.
Санднес
 7 2 2 3 14 - 15 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
2.
Волеренга
 8 5 2 1 19 - 11 17
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
5.
Конгсвингер
 8 3 2 3 11 - 14 11
6.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
7.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
8.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
9.
Согндаль
 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Ранхейм
 8 1 4 3 12 - 14 7
11.
Брюне
 7 2 0 5 5 - 8 6
12.
Мьёндален
 6 1 1 4 9 - 14 4
13.
Олесунн
 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Осане
 8 1 1 6 10 - 14 4
15.
Санднес
 7 0 2 5 4 - 24 2
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (6)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Мосс Ian Hoffmann 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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