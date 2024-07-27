Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
31' Желтая карточкаПаананен Алекси
1:0
45' ГолТомас Диого
2:0
66' ГолХостикка Сантери
3:0
72' ГолЭрвин Ли
90'+4
Ход матча
31'
45'
1:0
66'
2:0
72'
3:0
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Меллер ЛиэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Роопе Сало
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ХИК
Оулу
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.39
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.39
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.17
|Хостикка Сантери
|2
|0.11
|Олусанья Антони
|2
|0.11
|Эрвин Ли
|2
|0.11
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.06
|Банде Хассане
|1
|0.06
|Паллас Ноа
|1
|0.06
|Тойвио Йоона
|1
|0.06
|Хальме Аапо
|1
|0.06
|Томас Диого
|1
|0.06
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.06
|_Ezeh D.
|1
|0.06
|Меллер Лиэм
|1
|0.06
|Stanislav Baranov
|1
|0.06
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.59
|Ренникс Джастин
|5
|0.29
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.18
|Julius Koerkkoe
|2
|0.12
|Yassin Daoussi
|2
|0.12
|Метаксас Димитрис
|1
|0.06
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Хальме Аапо
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Данвуди Джейк
|3
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Daniel Barrow
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
11
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
8
ХИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Оулу
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
24%
4
31%
61-75
7
33%
4
31%
76-90
Пропущено
6
22
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
17%
4
18%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
17%
6
27%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
33
23
12 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
12%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
7
21%
6
26%
61-75
9
27%
7
30%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
18
30
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
28%
4
13%
1-15
4
22%
1
3%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
1
6%
6
20%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
4
22%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0
Оулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0
Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1
Результаты матчей
ХИК
Оулу
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ХИК
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
26
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
35
45
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
161
99
611
612
215
315
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|7
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5