☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
3:0
Конец матча
Оулу
0'
31' Желтая карточка
Паананен Алекси
1:0
45' Гол
Томас Диого
2:0
66' Гол
Хостикка Сантери
3:0
72' Гол
Эрвин Ли
90'+4
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
6
Хальме
Аапо
45
Томас
Диого
7
Хостикка
Сантери
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
94
Эрвин
Ли
18
Кескинен
Топи
35
Уорд
Каллум
24
Yassin
Daoussi
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
19
Паананен
Алекси
14
Йокелайнен
Никлас
18
Метаксас
Димитрис
15
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
10
Daniel
Barrow
ХИК
Оулу

История личных встреч

ХИК
Оулу

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

В
1:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
0:1
В
2:1
В
3:1
В
1:1
В
2:0
В
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.39
Кескинен Топи 7 (1) 0.39
Лингман Лукас 3 (2) 0.17
Хостикка Сантери 2 0.11
Олусанья Антони 2 0.11
Эрвин Ли 2 0.11
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.06
Банде Хассане 1 0.06
Паллас Ноа 1 0.06
Тойвио Йоона 1 0.06
Хальме Аапо 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.06
_Ezeh D. 1 0.06
Меллер Лиэм 1 0.06
Stanislav Baranov 1 0.06
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.59
Ренникс Джастин 5 0.29
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.18
Julius Koerkkoe 2 0.12
Yassin Daoussi 2 0.12
Метаксас Димитрис 1 0.06
Данвуди Джейк 0 0
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Паллас Ноа 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Данвуди Джейк 3 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Konstantinos Bratsos 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Daniel Barrow 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
11
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
8
ХИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Оулу
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
24%
4
31%
61-75
7
33%
4
31%
76-90

Пропущено

6
22
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
17%
4
18%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
17%
6
27%
61-75
1
17%
4
18%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

33
23
12 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
4
12%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
4
12%
2
9%
46-60
7
21%
6
26%
61-75
9
27%
7
30%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

18
30
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
28%
4
13%
1-15
4
22%
1
3%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
1
6%
6
20%
46-60
2
11%
6
20%
61-75
4
22%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Ильвес - ХИК 3:0
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0
Оулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0
Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1

Результаты матчей

ХИК
Оулу

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ХИК
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
2
6
4
6
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
6
11
6
12
2.5
2
15
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 18 10 4 4 33 - 18 34
2.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
3.
КуПС
 16 9 4 3 28 - 16 31
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
Хака
 16 8 3 5 26 - 23 27
6.
ВПС
 16 7 4 5 27 - 24 25
7.
Интер Турку
 17 6 4 7 30 - 26 22
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Мариехамн
 15 4 4 7 16 - 25 16
10.
Гнистан
 16 3 5 8 21 - 31 14
11.
ЕИФ Экенас
 16 3 3 10 16 - 34 12
12.
Лахти
 17 1 7 9 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Хака
 8 5 2 1 16 - 10 17
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Интер Турку
 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
2.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
3.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
10.
Гнистан
 9 1 4 4 16 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Гнистан Ояла Юхани 7
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Томас Диого бьет в цель!
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