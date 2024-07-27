☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Утсиктенс
2:1
Конец матча
Сандвикен
0'
32' Желтая карточка
Amin Al-Hamawi
45' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
55' Желтая карточка
55' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
0:1
68' Гол
Джуниор Джон
1:1
69' Гол
Лима Лукас
78' Желтая карточка
Albin Skoglund
88' Желтая карточка
Jonathan Karlsson
2:1
90' Гол
Мохидин Аллан
90'+6
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
6
Erik
Westermark
23
Пекальски
Иво
8
Фальцетас
Александр
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
10
Albin
Skoglund
1
Якобссон
Феликс
4
Jonathan
Karlsson
2
Gustav
Thoern
45
Kasper
Harletun
16
Mohammed
Sadat
10
Ludwig
Thorell
8
Сёдерберг
Даниэль
42
Юсеф
Мохаммед
I
15
Джуниор
Джон
29
Calvin
Kabuye
30
Amin
Al-Hamawi
Утсиктенс
4-4-2
Сандвикен
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Сандвикен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.31
Бук Робин 4 (1) 0.25
Лима Лукас 3 0.19
Фальцетас Александр 2 0.13
Моенза Малкольм 2 0.13
Albin Skoglund 2 0.13
Мохидин Аллан 1 0.06
Брандт Йеспер 1 0.06
Мартинссон Фредрик 0 0
Бом Карл 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Westermark 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуниор Джон 4 0.25
Calvin Kabuye 4 0.25
James Kirby 4 0.25
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.19
Юсеф Мохаммед I 2 0.13
Amin Al-Hamawi 2 0.13
Martin Springfeldt 1 0.06
Сёдерберг Даниэль 1 0.06
Liam Vaboe 1 0.06
Ludwig Thorell 0 0
Mohammed Sadat 0 0
Бирингиро Лига 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 0
Фальцетас Александр 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Albin Skoglund 4 0
Родеблад Лове Кевин 4 0
Мохидин Аллан 3 0
Sebastian Lagerlund 3 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сандвикен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
11
Утсиктенс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сандвикен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
3
43%
3
20%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
19%
7
32%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
6
38%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Сандвикен

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
8
8
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 15 10 4 1 29 - 14 34
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
5.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
6.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
7.
Браге
 15 6 4 5 18 - 13 22
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
5.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
6.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
9.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
12.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
13.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
14.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
15.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Родеблад Лове Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Amin Al-Hamawi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 2:1 Сандвикен онлайн

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