Тур: 16.
0'
32' Желтая карточкаAmin Al-Hamawi
45' Желтая карточкаРодеблад Лове Кевин
55' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
0:1
68' ГолДжуниор Джон
1:1
69' ГолЛима Лукас
78' Желтая карточкаAlbin Skoglund
88' Желтая карточкаJonathan Karlsson
2:1
90' ГолМохидин Аллан
90'+6
Ход матча
32'
55'
68'
0:1
69'
1:1
78'
90'
2:1
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 James Kirby
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Утсиктенс
Сандвикен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.31
|Бук Робин
|4 (1)
|0.25
|Лима Лукас
|3
|0.19
|Фальцетас Александр
|2
|0.13
|Моенза Малкольм
|2
|0.13
|Albin Skoglund
|2
|0.13
|Мохидин Аллан
|1
|0.06
|Брандт Йеспер
|1
|0.06
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Бом Карл
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|4
|0.25
|Calvin Kabuye
|4
|0.25
|James Kirby
|4
|0.25
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.19
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.13
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.13
|Martin Springfeldt
|1
|0.06
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.06
|Liam Vaboe
|1
|0.06
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Бирингиро Лига
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|0
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Albin Skoglund
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Мохидин Аллан
|3
|0
|Sebastian Lagerlund
|3
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Jonathan Karlsson
|2
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сандвикен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сандвикен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
11
Утсиктенс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сандвикен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
3
43%
3
20%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
2
10%
2
9%
1-15
4
19%
4
18%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
6
29%
3
14%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
19%
7
32%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
6
38%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1
Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2
Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Сандвикен
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
610
88
115
214
115
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5