☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 16.
Эстерсунд
2:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
28' Желтая карточка
Токич Марк
0:1
37' Гол
Эдлунд Олле
1:1
56' Гол
Карлссон Грач Себастьян
83' Желтая карточка
Aulon Bitiqi
2:1
87' Гол
Chrisnovic N'sa
90'+4
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
29
Андерссон
Фредрик
22
Янссон
Лео
6
Сильверхолт
Оливер
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
23
Токич
Марк
9
Курочкин
Антон
19
Kevin
Appiah
Nyarko
25
Yusuff
Abdulazeez
Эстерсунд
4-4-1-1
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Варберг БоИС

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
А
3:0
А
1:2
А
0:4
А
1:1
К
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:3
С
1:3

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.19
Ордоньес Аркимидес 3 0.19
Аджумани Янник 2 0.13
Мусолитин Николай 2 0.13
Брэндон Эрик 2 (2) 0.13
Карлссон Грач Себастьян 2 0.13
Jakob Hedenquist 1 0.06
Хопкатт Джейми 1 0.06
Спорронг Альбин 1 0.06
Chrisnovic N'sa 1 0.06
Simon Marklund 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 5 0.31
Aulon Bitiqi 3 0.19
Токич Марк 2 0.13
Монтиль Диего II 2 (1) 0.13
Эдлунд Олле 2 0.13
Курочкин Антон 1 (1) 0.06
Транберг Робин 1 0.06
Yusuff Abdulazeez 1 0.06
Янссон Лео 1 0.06
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Chrisnovic N'sa 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 5 0
Транберг Робин 3 1
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
11
Эстерсунд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Варберг БоИС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
14

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
5
63%
3
27%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
3
15%
6
25%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
9
45%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0
Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4

Результаты матчей

Эстерсунд
Варберг БоИС

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 15 10 4 1 29 - 14 34
2.
Эстер
 15 8 5 2 26 - 11 29
3.
Дегерфорс
 16 8 5 3 29 - 17 29
4.
Утсиктенс
 16 7 4 5 20 - 17 25
5.
Сандвикен
 16 7 3 6 22 - 21 24
6.
Хельсинборг
 15 6 5 4 17 - 15 23
7.
Браге
 15 6 4 5 18 - 13 22
8.
Эстерсунд
 16 6 4 6 19 - 21 22
9.
Треллеборг
 15 5 5 5 16 - 19 20
10.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
11.
Эребру
 15 4 5 6 16 - 18 17
12.
Оддевольд
 15 4 5 6 15 - 22 17
13.
Варберг БоИС
 16 4 4 8 19 - 25 16
14.
Гефле
 15 3 6 6 24 - 27 15
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 20 - 23 14
16.
Сундсвалль
 15 2 3 10 11 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 6 1 0 17 - 7 19
2.
Дегерфорс
 8 6 1 1 19 - 8 19
3.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
4.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
5.
Сандвикен
 7 5 0 2 12 - 6 15
6.
Браге
 7 4 2 1 12 - 5 14
7.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
8.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
9.
Эребру
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Варберг БоИС
 8 3 2 3 13 - 13 11
12.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
13.
Хельсинборг
 8 2 4 2 6 - 6 10
14.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
15.
Сундсвалль
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Эргрюте
 8 2 2 4 11 - 10 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
2.
Хельсинборг
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Эстер
 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Утсиктенс
 8 3 2 3 9 - 10 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 8 8
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Оддевольд
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Эребру
 7 1 2 4 6 - 10 5
13.
Эстерсунд
 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Гефле
 7 0 3 4 9 - 15 3
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (1)
Эребру Хольмберг Карл 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Браге Ieltsin Camoes 7 (4)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 6
Эребру Маккью Эрик 1 4
Эргрюте Файе Абдулайе 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Эдлунд Олле бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Токич Марк получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 2:1 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный