Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаТокич Марк
0:1
37' ГолЭдлунд Олле
1:1
56' ГолКарлссон Грач Себастьян
83' Желтая карточкаAulon Bitiqi
2:1
87' ГолChrisnovic N'sa
90'+4
Ход матча
28'
37'
0:1
56'
83'
87'
2:1
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кроон СимонНападающий
-
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Aulon Bitiqi
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Эстерсунд
Варберг БоИС
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Среднее время на гол
49
135
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.19
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.19
|Аджумани Янник
|2
|0.13
|Мусолитин Николай
|2
|0.13
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.13
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0.13
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Хопкатт Джейми
|1
|0.06
|Спорронг Альбин
|1
|0.06
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.06
|Simon Marklund
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|5
|0.31
|Aulon Bitiqi
|3
|0.19
|Токич Марк
|2
|0.13
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.13
|Эдлунд Олле
|2
|0.13
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.06
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.06
|Янссон Лео
|1
|0.06
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Chrisnovic N'sa
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
3
11
Эстерсунд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Варберг БоИС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
5
63%
3
27%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
2
12%
5
29%
29%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
3
15%
6
25%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
9
45%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0
Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3
Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4
Результаты матчей
Эстерсунд
Варберг БоИС
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
44
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
411
411
213
114
114
114
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|7 (4)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|6
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 4
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|5