☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
0:1
Первый тайм: 33'
Гнистан
0'
0:1
10' Гол
Ерёменко Роман

Ход матча

10'
0:1
Ерёменко Роман
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Гнистан
4.25
4.40
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2.98
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Все Коэффициенты
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Nicolas
Gianini
Dantas
3
Фриберг
Никлас
18
Магута
Райан
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
11
Imani
Lanquedoc
7
Мастокангас
Элиас
77
Oliver
Whyte
10
Патулидис
Эвангелос
1
Маркуччи
Энтони
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
4
Петтерссон
Оливер
3
Saku
Heiskanen
19
Vertti
Haenninen
15
Gabriel
Europaeus
26
Ерёменко
Роман
2
Аяла
Элиас
9
Jonas
Enkerud
7
Вяйринен
Тим
Хака
Гнистан

История личных встреч

Хака
Гнистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

В
0:3
ТМК
1:1
И
1:1
И
2:1
И
0:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
56

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.41
Maissa Fall 6 0.35
Imani Lanquedoc 3 0.18
Oliver Whyte 2 0.12
Juho Kilo 2 0.12
Магута Райан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сейдиу Арлинд 1 0.06
Nicolas Gianini Dantas 1 0.06
Marko Bacanin 1 0.06
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.35
Jonas Enkerud 3 0.18
Татар Беньямин 3 0.18
Saku Heiskanen 2 0.12
Roope Pyyskaenen 2 0.12
Сарр Момоду 1 0.06
Ерёменко Роман 1 0.06
Пеннинкангас Теему 1 0.06
Vertti Haenninen 1 0.06
Pauli Katajamaeki 1 0.06
Аяла Элиас 1 0.06
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 7 0
Maissa Fall 6 0
Oliver Whyte 5 0
Nikolas Talo 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Nicolas Gianini Dantas 4 0
Магута Райан 2 1
Haymenn Bah-Traore 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Juho Kilo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 7 0
Пеннинкангас Теему 5 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
Gabriel Europaeus 1 0

Результаты матчей

Хака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
10
Хака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гнистан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

7
4
Хака
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Гнистан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
7
37%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
16%
2
10%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
6
29%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
6
29%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
8%
5
16%
1-15
3
13%
8
26%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2
Гнистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3
Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0

Результаты матчей

Хака
Гнистан

Точный счет

2:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хака
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
2
5
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 18 10 4 4 33 - 18 34
2.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
3.
КуПС
 16 9 4 3 28 - 16 31
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
Хака
 0:1 17 8 3 6 26 - 24 27
6.
ВПС
 16 7 4 5 27 - 24 25
7.
Интер Турку
 17 6 4 7 30 - 26 22
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 1:0 17 4 5 8 22 - 31 17
10.
Мариехамн
 15 4 4 7 16 - 25 16
11.
ЕИФ Экенас
 16 3 3 10 16 - 34 12
12.
Лахти
 17 1 7 9 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
5.
Хака
 0:1 9 5 2 2 16 - 11 17
6.
Интер Турку
 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
ВПС
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 1:0 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 7 1 2 4 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
2.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
3.
КуПС
 9 3 4 2 11 - 10 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 0:1 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 1:0 10 2 4 4 17 - 19 10
8.
Мариехамн
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Гнистан Ояла Юхани 7
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Г О О О О Л - Ерёменко Роман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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Ничья
Гнистан
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