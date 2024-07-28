Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
Ход матча
10'
0:1
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
77
Oliver
Whyte
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Хака
Гнистан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
56
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.41
|Maissa Fall
|6
|0.35
|Imani Lanquedoc
|3
|0.18
|Oliver Whyte
|2
|0.12
|Juho Kilo
|2
|0.12
|Магута Райан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.06
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.06
|Marko Bacanin
|1
|0.06
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.35
|Jonas Enkerud
|3
|0.18
|Татар Беньямин
|3
|0.18
|Saku Heiskanen
|2
|0.12
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.12
|Сарр Момоду
|1
|0.06
|Ерёменко Роман
|1
|0.06
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.06
|Vertti Haenninen
|1
|0.06
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.06
|Аяла Элиас
|1
|0.06
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|7
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Nikolas Talo
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Кабаши Армеш
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Vertti Haenninen
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
|Gabriel Europaeus
|1
|0
Результаты матчей
Хака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
10
Хака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гнистан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
7
4
Хака
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Гнистан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
7
37%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
4
40%
3
16%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
22%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
16%
2
10%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
6
29%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
6
24%
6
29%
76-90
Пропущено
24
31
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
8%
5
16%
1-15
3
13%
8
26%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
3
13%
1
3%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
5
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2
Гнистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3
Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0
Результаты матчей
Хака
Гнистан
Точный счет
2:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хака
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
53
25
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
79
610
412
214
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|4
|4
|33 - 18
|34
|2.
|17
|9
|5
|3
|35 - 25
|32
|3.
|16
|9
|4
|3
|28 - 16
|31
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|0:1
|17
|8
|3
|6
|26 - 24
|27
|6.
|16
|7
|4
|5
|27 - 24
|25
|7.
|17
|6
|4
|7
|30 - 26
|22
|8.
|17
|4
|6
|7
|24 - 30
|18
|9.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|22 - 31
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|11.
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|12.
|17
|1
|7
|9
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|5.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|1:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|10.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Гнистан
|Ояла Юхани
|7
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5