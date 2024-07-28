☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:2
Конец матча
КуПС
0'
1:0
21' Гол
Ойала Саломо
74' Желтая карточка
Emil Pallas
1:1
74' Гол
Paul Ogunkoya
1:2
87' Гол
Саволайнен Саку
90' Желтая карточка
Eetu Puro
90'+6
1
Ramilson
Almeida
3
Vaino
Vehkonen
24
Kingsley
Gyamfi
5
Катц
Калле
2
Йоэль
Лехтонен
22
Мохаммед
Насиру
30
Emil
Pallas
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
8
Аду
Энох
9
Ойала
Саломо
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
33
Хямяляйнен
Танели
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
17
Хейнонен
Артту
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
ЕИФ Экенас
КуПС

История личных встреч

ЕИФ Экенас
КуПС

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:2
В
4:1
К
5:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

4.5
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 3 (1) 0.18
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.18
Фофана Тиемоко 2 0.12
Vaino Vehkonen 2 0.12
Noah Lundstroem 2 0.12
Мохаммед Насиру 1 0.06
Кабаши Ариан 1 0.06
Simon Lindholm 1 0.06
Abdoulaye Kante 1 0.06
Emil Pallas 1 0.06
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.24
Саволайнен Саку 4 0.24
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.24
Музинга Джонатан 3 0.18
Otto Ruoppi 3 0.18
Хейнонен Артту 3 (2) 0.18
Видьеског Аксель 2 (1) 0.12
Оксанен Яакко 2 0.12
Антви Клинтон 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Хямяляйнен Танели 1 0.06
Matias Siltanen 1 0.06
Paul Ogunkoya 1 0.06
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Катц Калле 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Eetu Puro 3 0
Vaino Vehkonen 3 0
Emil Pallas 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Ойала Саломо 1 0
Simon Lindholm 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Оксанен Яакко 4 0
Видьеског Аксель 3 0
Миеттинен Самули 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
КуПС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
6
ЕИФ Экенас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

5
17
ЕИФ Экенас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
КуПС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

10
23

Голы по времени матча

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
6
35%
1
10%
61-75
6
35%
4
40%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Пропущено

19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
1
6%
2
6%
1-15
5
29%
29%
7
23%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
4
24%
4
13%
61-75
3
18%
7
23%
76-90

Пропущено

36
16
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
8%
1
6%
1-15
3
8%
2
13%
16-30
6
17%
4
25%
31-45
4
11%
2
13%
46-60
9
25%
2
13%
61-75
11
31%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0
КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
КуПС

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
9
8
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
2.
ХИК
 18 10 4 4 33 - 18 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
ВПС
 2:0 17 8 4 5 29 - 24 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 17 6 4 7 30 - 26 22
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 0:2 16 4 4 8 16 - 27 16
11.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
12.
Лахти
 17 1 7 9 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
5.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
6.
ВПС
 2:0 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Интер Турку
 9 4 3 2 17 - 12 15
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 0:2 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
ВПС
 2:0 8 4 1 3 12 - 12 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Мариехамн
 0:2 7 2 1 4 6 - 11 7
9.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Йоэль Лехтонен сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Ойала Саломо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЕИФ Экенас 1:2 КуПС онлайн

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