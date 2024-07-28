Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолОйала Саломо
74' Желтая карточкаEmil Pallas
1:1
74' ГолPaul Ogunkoya
1:2
87' ГолСаволайнен Саку
90' Желтая карточкаEetu Puro
90'+6
Ход матча
21'
1:0
74'
74'
1:1
87'
1:2
90'
30
Emil
Pallas
11
Eetu
Puro
8
Аду
Энох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ЕИФ Экенас
КуПС
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
4.5
2
Среднее время на гол
20
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|3 (1)
|0.18
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.18
|Фофана Тиемоко
|2
|0.12
|Vaino Vehkonen
|2
|0.12
|Noah Lundstroem
|2
|0.12
|Мохаммед Насиру
|1
|0.06
|Кабаши Ариан
|1
|0.06
|Simon Lindholm
|1
|0.06
|Abdoulaye Kante
|1
|0.06
|Emil Pallas
|1
|0.06
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.24
|Саволайнен Саку
|4
|0.24
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.24
|Музинга Джонатан
|3
|0.18
|Otto Ruoppi
|3
|0.18
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.18
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.12
|Оксанен Яакко
|2
|0.12
|Антви Клинтон
|1
|0.06
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.06
|Matias Siltanen
|1
|0.06
|Paul Ogunkoya
|1
|0.06
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Vaino Vehkonen
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Simon Lindholm
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Оксанен Яакко
|4
|0
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
КуПС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
6
ЕИФ Экенас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
5
17
ЕИФ Экенас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
КуПС
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
10
23
Голы по времени матча
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
17
10
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
6
35%
1
10%
61-75
6
35%
4
40%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Пропущено
19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
1
6%
2
6%
1-15
5
29%
29%
7
23%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
4
24%
4
13%
61-75
3
18%
7
23%
76-90
Пропущено
36
16
12 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
8%
1
6%
1-15
3
8%
2
13%
16-30
6
17%
4
25%
31-45
4
11%
2
13%
46-60
9
25%
2
13%
61-75
11
31%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0
КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
КуПС
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
314
98
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 17
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|33 - 18
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|35 - 25
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|2:0
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|7.
|17
|6
|4
|7
|30 - 26
|22
|8.
|17
|4
|6
|7
|24 - 30
|18
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|11.
|17
|3
|3
|11
|17 - 36
|12
|12.
|17
|1
|7
|9
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|6.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|10.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5