Тур: 16. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
31' Желтая карточкаИнгебритсен Микаэль
1:0
38' ГолЙоргенсен Филип
41' Желтая карточкаДансо Эммануэл
2:0
43' ГолСвендсен Тобиас
79' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
90' Желтая карточкаРууд Эспен
Ход матча
38'
41'
43'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Стрёмсгодсет
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.91
1.31
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
1.09
Среднее время на гол
53
82
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|4
|0.24
|Свендсен Тобиас
|3
|0.18
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.18
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.12
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.06
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.06
|Нжи Билал
|1
|0.06
|Йоргенсен Филип
|1
|0.06
|Миеттинен Тони
|1
|0.06
|Аас Сайвер
|1
|0.06
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Логи
|3
|0.19
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.19
|Стенгель Херман
|2
|0.13
|Валсвик Густав
|2
|0.13
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.13
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.06
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Миеттинен Тони
|4
|1
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Одд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
2
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
6
Одд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Стрёмсгодсет
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
7
41%
1
7%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Пропущено
30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
7%
3
14%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
8
27%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1
Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
Результаты матчей
Одд
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Одд
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
412
411
115
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|37 - 14
|37
|2.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|32 - 19
|28
|5.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|7.
|2:1
|16
|6
|2
|8
|24 - 31
|20
|8.
|1:2
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|9.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|22 - 29
|18
|11.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|21 - 24
|18
|12.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 24
|18
|13.
|3:4
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 18
|17
|15.
|2:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 30
|17
|16.
|4:3
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|4:3
|8
|4
|0
|4
|15 - 14
|12
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|10.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|3:4
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|13.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|14.
|1:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|7.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|3:4
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|13.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|12 - 20
|5
|16.
|4:3
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3