☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Одд
2:0
Второй тайм: 90+'
Стрёмсгодсет
0'
31' Желтая карточка
Ингебритсен Микаэль
1:0
38' Гол
Йоргенсен Филип
41' Желтая карточка
Дансо Эммануэл
2:0
43' Гол
Свендсен Тобиас
79' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
90' Желтая карточка
Рууд Эспен

Ход матча

31'
Ингебритсен Микаэль
 
38'
Йоргенсен Филип
(Ингебритсен Микаэль)
1:0
41'
 
Дансо Эммануэл
43'
Свендсен Тобиас
(Samuel Skree Skjeldal)
2:0
58'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Дансо Эммануэл
59'
 
Мелькерсен Элиас Хофф
Менерт Маркус
71'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Ингебритсен Микаэль
 
72'
Борвен Торгейр
Мидтскуген Оле-Эрик
 
77'
Mihajlo Ivancevic
Овусу Соломон
 
79'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
84'
Юхансен Сондре
Samuel Skree Skjeldal
 
87'
 
Sivert Westerlund
Fredrik Kristensen Dahl
87'
 
Jesper Taaje
Marko Lawk Farji
90'
Рууд Эспен
 
90'
 
Samuel Silalahi
Вильсвик Ларс-Кристофер

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стрёмсгодсет
3.75
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8.93
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
2
Рууд
Эспен
13
Samuel
Skree
Skjeldal
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
17
Томассон
Логи
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
77
Менерт
Маркус
21
Marko
Lawk
Farji
Одд
5-3-2
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Одд
Стрёмсгодсет

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
1:3
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
5:1
Э
0:0
ТМК
3:2
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
3:5

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.91
1.31

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
1.09

Среднее время на гол

53
82

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 4 0.24
Свендсен Тобиас 3 0.18
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.18
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.12
Samuel Skree Skjeldal 1 0.06
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.06
Нжи Билал 1 0.06
Йоргенсен Филип 1 0.06
Миеттинен Тони 1 0.06
Аас Сайвер 1 0.06
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 3 0.19
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.19
Стенгель Херман 2 0.13
Валсвик Густав 2 0.13
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.13
Jesper Taaje 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 6 0
Миеттинен Тони 4 1
Mihajlo Ivancevic 3 1
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Рууд Эспен 2 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Одд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
2
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
6
Одд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Стрёмсгодсет
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
5
36%
61-75
7
41%
1
7%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
5
33%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Пропущено

30
21
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
7%
3
14%
1-15
6
20%
3
14%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
8
27%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1
Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0

Результаты матчей

Одд
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Одд
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
4
11
1
15
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Сарпсборг-08
 2:1 16 6 2 8 24 - 31 20
8.
Лиллестрём
 1:2 15 6 1 8 19 - 26 19
9.
Стрёмсгодсет
 0:2 16 5 4 7 16 - 22 19
10.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 16 4 6 6 21 - 24 18
12.
Тромсё
 0:0 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хёугесунн
 3:4 15 5 2 8 16 - 22 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 2:0 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 4:3 16 4 4 8 24 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Саннефьёрд
 4:3 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Тромсё
 0:0 10 3 1 6 14 - 16 10
10.
Стрёмсгодсет
 0:2 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Хёугесунн
 3:4 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Одд
 2:0 9 2 3 4 12 - 17 9
13.
Сарпсборг-08
 2:1 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Лиллестрём
 1:2 8 2 1 5 9 - 18 7
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Сарпсборг-08
 2:1 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
7.
Лиллестрём
 1:2 7 4 0 3 10 - 8 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Стрёмсгодсет
 0:2 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 3:4 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тромсё
 0:0 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 2:0 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 4:3 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Хёугесунн Лейте Бруно 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Samuel Skree Skjeldal сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Свендсен Тобиас забивает с правой ноги!
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