Тур: 16. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 10622 Главный судья: Сагги Рохит
0'
41' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
44' Желтая карточкаТрипич Златко
1:0
47' ГолБьёрсхоль Сондре
70' Желтая карточкаБьёрсхоль Сондре
74' Undefined phrase: football_event_Оланаре Аарон
77' Желтая карточкаДе Ланлай Янн-Эрик
90'+8
Ход матча
44'
47'
70'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
343 Количество передач 409
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Мольде
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
2.41
1.71
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
75
53
Голов в среднем за матч
2.21
1.56
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
40
57
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (3)
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.25
|Свеннсен Сандер
|3
|0.19
|Кристиансен Петер
|2
|0.13
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.13
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.13
|Эукленн Сондре
|2
|0.13
|Д'Агостино Николас
|1
|0.06
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|8
|0.47
|Эриксен Кристиан I
|8
|0.47
|Ловик Матиас
|4
|0.24
|Хестад Эйрик
|3
|0.18
|Стеневик Халлдор
|2
|0.12
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.12
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Оланаре Аарон
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.06
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|4
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мольде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
9
16
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Мольде
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
4
33%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
4
44%
2
10%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
24
33
7 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
4%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
5
21%
9
27%
61-75
7
29%
29%
3
9%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2
АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё-Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Мольде
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0
Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5
Результаты матчей
Викинг
Мольде
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Викинг
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
88
116
412
413
115
215
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3