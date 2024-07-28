☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 10622 Главный судья: Сагги Рохит
Викинг
1:0
Конец матча
Мольде
0'
41' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
44' Желтая карточка
Трипич Златко
1:0
47' Гол
Бьёрсхоль Сондре
70' Желтая карточка
Бьёрсхоль Сондре
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Оланаре Аарон
77' Желтая карточка
Де Ланлай Янн-Эрик
90'+8

Ход матча

41'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
44'
Трипич Златко
 
46'
Де Ланлай Янн-Эрик
Kasper Saetherboe
 
47'
Бьёрсхоль Сондре
(Simen Kvia-Egeskog)
1:0
55'
 
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
65'
 
Хауган Эйрик
Лунд Йенсен Вальдемар
65'
 
Оланаре Аарон
Эриксен Кристиан
65'
Финнделл Хампус
Танген Харальд
 
70'
Бьёрсхоль Сондре
 
74'
 
Оланаре Аарон
77'
Де Ланлай Янн-Эрик
 
78'
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
 
78'
Диоп Джибрил
Simen Kvia-Egeskog
 
81'
 
Линнес Мартин
Стеневик Халлдор
87'
Лёкберг Кристоффер
Кристиансен Петер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 343 Количество передач 409
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
21
Танген
Харальд
32
Kasper
Saetherboe
29
Свеннсен
Сандер
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
20
Кристиансен
Петер
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
25
Хагельскьер
Андерс
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
5
Хестад
Эйрик
20
Эриксен
Кристиан
I
Викинг
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Мольде

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
Э
4:0
Э
3:4
Э
1:4
Э
3:4
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:2
Э
5:0
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
КН
5:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:2
ТМС
1:1
Э
3:3
Э
2:3

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

2.41
1.71

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

75
53

Голов в среднем за матч

2.21
1.56

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

40
57

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (3) 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.25
Свеннсен Сандер 3 0.19
Кристиансен Петер 2 0.13
Simen Kvia-Egeskog 2 0.13
Бьёрсхоль Сондре 2 0.13
Танген Харальд 2 0.13
Эукленн Сондре 2 0.13
Д'Агостино Николас 1 0.06
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 8 0.47
Эриксен Кристиан I 8 0.47
Ловик Матиас 4 0.24
Хестад Эйрик 3 0.18
Стеневик Халлдор 2 0.12
Гульбрандсен Фредрик 2 0.12
Хёуген Кристоффер 1 0.06
Оланаре Аарон 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.06
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 4 0
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Albert Posiadala 1 0

Результаты матчей

Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мольде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
2
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

9
16
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Мольде
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
4
33%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
1
11%
4
19%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
4
44%
2
10%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

24
33
7 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
1
4%
4
12%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
5
21%
5
15%
46-60
5
21%
9
27%
61-75
7
29%
29%
3
9%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2
АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё-Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Мольде
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0
Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5

Результаты матчей

Викинг
Мольде

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Викинг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
8
1
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
11
6
4
12
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Викинг
 16 9 4 3 27 - 17 31
3.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Лиллестрём
 15 6 2 7 20 - 26 20
8.
Стрёмсгодсет
 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
10.
Сарпсборг-08
 16 5 3 8 24 - 32 18
11.
ФК Кристиансунн
 16 4 6 6 21 - 24 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хёугесунн
 15 5 2 8 16 - 22 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 24 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
10.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
13.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Лунд Йенсен Вальдемар получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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