Тур: 16. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6387 Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
16' ГолHenrik Meister
0:2
38' ГолHenrik Meister
39' Желтая карточкаКитолано Эрик
40' Желтая карточкаЛундему Мариус
45' Желтая карточкаЙохансен Стефан
45' Желтая карточкаШер Аймар
1:2
47' ГолГабриэльсен Рубен
61' Желтая карточкаЭрикссон Карлйохан
84' Undefined phrase: football_event_Кох Менно
Ход матча
16'
38'
0:2
39'
40'
45'
45'
47'
61'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
223 Количество передач 146
-
70 Владение мячом, % 30
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лиллестрём
Сарпсборг-08
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Среднее время на гол
51
69
Всего голов
48
37
Голов в среднем за матч
1.66
1.28
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|6 (2)
|0.4
|Гарнас Эспен
|3
|0.2
|Китолано Эрик
|3
|0.2
|Осен Йермунд
|1
|0.07
|Лундему Мариус
|1
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.07
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.07
|Антонио Владимиро
|1
|0.07
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|8
|0.5
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.25
|Бергет Йо Инге
|3
|0.19
|Хрупалла Павел
|2
|0.13
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.13
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.13
|Вишне Эйрик
|1
|0.06
|Тебо Франклин
|1
|0.06
|Peter Reinhardsen
|1
|0.06
|Victor Halvorsen
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|2
|1
|Лундему Мариус
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Китолано Эрик
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Йохансен Стефан
|2
|0
|Henrik Meister
|2
|0
|Sondre Oerjasaeter
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Anders Hiim
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сарпсборг-08
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
5
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
8
6
Лиллестрём
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сарпсборг-08
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
2
17%
46-60
2
13%
6
50%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
5
31%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
50%
1
6%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Забито
18
24
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
22%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
4
22%
6
25%
76-90
Пропущено
24
28
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
25%
3
11%
46-60
6
25%
7
25%
61-75
6
25%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Сарпсборг-08
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
68
510
212
312
113
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|37 - 14
|37
|2.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|32 - 19
|28
|5.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|7.
|2:1
|16
|6
|2
|8
|24 - 31
|20
|8.
|1:2
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|9.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|22 - 29
|18
|11.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|21 - 24
|18
|12.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 24
|18
|13.
|3:4
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 18
|17
|15.
|2:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 30
|17
|16.
|4:3
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|4:3
|8
|4
|0
|4
|15 - 14
|12
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|10.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|3:4
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|13.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|14.
|1:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|7.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|3:4
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|13.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|12 - 20
|5
|16.
|4:3
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3