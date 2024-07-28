☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 6387 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Лиллестрём
1:2
Второй тайм: 90+'
Сарпсборг-08
0'
0:1
16' Гол
Henrik Meister
0:2
38' Гол
Henrik Meister
39' Желтая карточка
Китолано Эрик
40' Желтая карточка
Лундему Мариус
45' Желтая карточка
Йохансен Стефан
45' Желтая карточка
Шер Аймар
1:2
47' Гол
Габриэльсен Рубен
61' Желтая карточка
Эрикссон Карлйохан
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Кох Менно

Ход матча

16'
0:1
Henrik Meister
(Victor Halvorsen)
30'
 
Бергет Йо Инге
Victor Halvorsen
38'
0:2
Henrik Meister
39'
Китолано Эрик
 
40'
Лундему Мариус
 
45'
 
Йохансен Стефан
45'
 
Шер Аймар
47'
Габриэльсен Рубен
(Осен Йермунд)
1:2
61'
 
Вишне Эйрик
Шер Аймар
61'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
Peter Reinhardsen
61'
 
Эрикссон Карлйохан
68'
Alexander Roessing
Uba Charles
 
68'
Фосс Сандер Моэн
Крюгор Кевин Мартин
 
78'
Карлсбакк Маркус
Антонио Владимиро
 
78'
Ибрахимай Илльдрен
Frederik Elkaer
 
78'
 
Хрупалла Павел
Йохансен Стефан
78'
 
Кох Менно
Скиппер Антон
81'
Скогволд Хенрик
Ольсен Томас
 
84'
 
Кох Менно

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 223 Количество передач 146
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Сарпсборг-08
9.40
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Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
11
Frederik
Elkaer
55
Крюгор
Кевин
Мартин
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
13
Эрикссон
Карлйохан
72
Сандер
Кристиансен
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
20
Peter
Reinhardsen
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
Лиллестрём
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Сарпсборг-08

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Э
3:3
Э
1:2
ТМК
4:0
Э
3:0
Э
4:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Э
3:2
КН
0:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Среднее время на гол

51
69

Всего голов

48
37

Голов в среднем за матч

1.66
1.28

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 6 (2) 0.4
Гарнас Эспен 3 0.2
Китолано Эрик 3 0.2
Осен Йермунд 1 0.07
Лундему Мариус 1 0.07
Кнутсон Эрлинг 1 0.07
Габриэльсен Рубен 1 0.07
Фосс Сандер Моэн 1 0.07
Антонио Владимиро 1 0.07
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Meister 8 0.5
Sondre Oerjasaeter 4 0.25
Бергет Йо Инге 3 0.19
Хрупалла Павел 2 0.13
Йохансен Стефан 2 (1) 0.13
Сандберг Никлас 2 (2) 0.13
Вишне Эйрик 1 0.06
Тебо Франклин 1 0.06
Peter Reinhardsen 1 0.06
Victor Halvorsen 0 0
Шер Аймар 0 0
Anders Hiim 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Сандер Кристиансен 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 2 1
Лундему Мариус 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Китолано Эрик 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 3 0
Шер Аймар 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Йохансен Стефан 2 0
Henrik Meister 2 0
Sondre Oerjasaeter 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Anders Hiim 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сарпсборг-08
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
5
Лиллестрём
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

8
6
Лиллестрём
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сарпсборг-08
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
2
17%
46-60
2
13%
6
50%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
5
31%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
50%
1
6%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Забито

18
24
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
22%
3
13%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Пропущено

24
28
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
25%
3
11%
46-60
6
25%
7
25%
61-75
6
25%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2
Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Сарпсборг-08

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
5
10
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Сарпсборг-08
 2:1 16 6 2 8 24 - 31 20
8.
Лиллестрём
 1:2 15 6 1 8 19 - 26 19
9.
Стрёмсгодсет
 0:2 16 5 4 7 16 - 22 19
10.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 16 4 6 6 21 - 24 18
12.
Тромсё
 0:0 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хёугесунн
 3:4 15 5 2 8 16 - 22 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 2:0 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 4:3 16 4 4 8 24 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Саннефьёрд
 4:3 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Тромсё
 0:0 10 3 1 6 14 - 16 10
10.
Стрёмсгодсет
 0:2 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Хёугесунн
 3:4 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Одд
 2:0 9 2 3 4 12 - 17 9
13.
Сарпсборг-08
 2:1 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Лиллестрём
 1:2 8 2 1 5 9 - 18 7
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Сарпсборг-08
 2:1 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
7.
Лиллестрём
 1:2 7 4 0 3 10 - 8 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
10.
Стрёмсгодсет
 0:2 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 3:4 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тромсё
 0:0 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 2:0 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 4:3 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Хёугесунн Лейте Бруно 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Шер Аймар получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • 47'
      Йохансен Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Лундему Мариус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 39'
      Китолано Эрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 38'
      Г О О О О Л - Тони Майстер забивает ударом с правой ноги!
    • 30'
      Victor Halvorsen получил травму и заменен. Бергет Йо Инге выходит на поле.
    • 16'
      Victor Halvorsen сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Тони Майстер забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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    Сарпсборг-08
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