Тур: 16. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Нильсен Ола
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
23' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
0:0
34' Не забитый пенальтиНордас Лассе
51' Undefined phrase: football_event_Нордас Лассе
64' Желтая карточкаХопмарк Андреас
90' Желтая карточкаСивертсен Оскар
Ход матча
34'
0:0
51'
64'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
238 Количество передач 187
-
55 Владение мячом, % 45
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тромсё
ФК Кристиансунн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.44
Среднее время на гол
49
202
Всего голов
17
3
Голов в среднем за матч
1.89
0.5
Среднее время на гол
47
180
Всего голов
28
7
Голов в среднем за матч
1.87
0.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
192
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|6 (1)
|0.35
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.18
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.12
|Йенсен Рубен
|2
|0.12
|Норхейм Рунар
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Tobias Guddal
|1
|0.06
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.25
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.25
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.19
|Брусет Хейне
|2
|0.13
|Исаксен Йеспер
|2
|0.13
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.13
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.06
|Ярл Себастиан
|1
|0.06
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.06
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Нордас Лассе
|3
|0
|Норхейм Рунар
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Mamadou Barry
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Mikkel Rakneberg
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
10
Тромсё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
15
8
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
6
40%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
5
36%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 8
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
5%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
7
35%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
6
32%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
5
22%
6
24%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
3
13%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3
Результаты матчей
Тромсё
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Тромсё
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
43
36
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
123
511
69
313
312
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|37 - 14
|37
|2.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|32 - 19
|28
|5.
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|16
|5
|7
|4
|23 - 23
|22
|7.
|2:1
|16
|6
|2
|8
|24 - 31
|20
|8.
|1:2
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|9.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|22 - 29
|18
|11.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|21 - 24
|18
|12.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 24
|18
|13.
|3:4
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 18
|17
|15.
|2:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 30
|17
|16.
|4:3
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|4:3
|8
|4
|0
|4
|15 - 14
|12
|8.
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|10.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|3:4
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|13.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|14.
|1:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 18
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|2:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|7.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|0:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|3:4
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|13.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|12 - 20
|5
|16.
|4:3
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3