☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Тромсё
0:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
23' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
0:0
34' Не забитый пенальти
Нордас Лассе
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Нордас Лассе
64' Желтая карточка
Хопмарк Андреас
90' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
90'+8

Ход матча

23'
Антонсен Кент-Аре
 
34'
Нордас Лассе
0:0
46'
 
Kristian Lien
Haakon Sjaatil
51'
Нордас Лассе
 
64'
 
Хопмарк Андреас
65'
Heine Larsen
Jakob Napoleon Romsaas
 
75'
 
David Tufekcic
Hilmir Mikaelsson
77'
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
 
87'
Робертсен Йеспер
Норхейм Рунар
 
87'
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
 
89'
 
Wilfred George Igor
Брусет Хейне
90'
 
Сивертсен Оскар
90'
 
Haakon Haugen
Сивертсен Оскар
90'
 
Leander Alvheim
Ruben Kristensen Alte

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 464 Количество передач 383
  • 55 Владение мячом, % 45
33
Haavar
Jenssen
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
15
Mikkel
Rakneberg
23
Брусет
Хейне
7
Сегберг
Эрленд
14
Исаксен
Йеспер
8
Ruben
Kristensen
Alte
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
Тромсё
3-5-2
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
ФК Кристиансунн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
ТМК
3:0
Э
2:1
Э
1:1
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.44

Среднее время на гол

49
202

Всего голов

17
3

Голов в среднем за матч

1.89
0.5

Среднее время на гол

47
180

Всего голов

28
7

Голов в среднем за матч

1.87
0.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
192

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.35
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.18
Vegard Oestraat Erlien 2 0.12
Йенсен Рубен 2 0.12
Норхейм Рунар 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Tobias Guddal 1 0.06
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.06
Енссен Андерс 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.25
Гейе Папе Хабиб 4 0.25
Ruben Kristensen Alte 3 0.19
Брусет Хейне 2 0.13
Исаксен Йеспер 2 0.13
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.13
Ульвестад Дан Петер 1 0.06
Ярл Себастиан 1 0.06
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.06
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 3 0
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Mamadou Barry 2 0
Псише Кристоф 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Mikkel Rakneberg 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
10
Тромсё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

15
8
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
6
40%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
27%
5
36%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 9
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
1
5%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
7
35%
31-45
6
32%
2
10%
46-60
6
32%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
5
22%
6
24%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
3
13%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1
Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3

Результаты матчей

Тромсё
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Тромсё
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
4
3
3
7
2.5
2
5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
6
10
3
14
2.5
3
13
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Викинг
 16 9 4 3 27 - 17 31
3.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Лиллестрём
 15 6 2 7 20 - 26 20
8.
Стрёмсгодсет
 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
10.
Сарпсборг-08
 16 5 3 8 24 - 32 18
11.
ФК Кристиансунн
 16 4 6 6 21 - 24 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хёугесунн
 15 5 2 8 16 - 22 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 24 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
10.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
13.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 34'
      ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Нордас Лассе пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
    • 23'
      Антонсен Кент-Аре получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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