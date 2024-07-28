Тур: 16. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 3115 Главный судья: Хагенес Кристоффер
4:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолЛисет Сёндре
1:1
24' ГолLoris Mettler
2:1
34' ГолJakob Masloe Dunsby
3:1
38' ГолJakob Masloe Dunsby
3:2
47' ГолЛейте Бруно
3:3
73' ГолБизоза Парфе
76' Желтая карточкаБизоза Парфе
79' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
87' Желтая карточкаAnders Baertelsen
4:3
90' ПенальтиМарковик Эман
90'+6
Ход матча
23'
0:1
24'
34'
38'
47'
3:2
73'
3:3
76'
79'
79'
86'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
11 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 9
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
395 Количество передач 438
-
48 Владение мячом, % 52
22
Martin
Gjone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Хёугесунн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
0.56
1.4
Среднее время на гол
162
64
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.1
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.37
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.31
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.25
|Кристиансен Стиан
|3
|0.19
|Loris Mettler
|2
|0.13
|Амин Симон
|2
|0.13
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.13
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Danilo Al-Saed
|1
|0.06
|Рисан Сандер
|1
|0.06
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.06
|Нильссон Александер II
|1
|0.06
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.06
|Ченг Кристофер
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|3
|0.2
|Sorry Diarra
|3
|0.2
|Тунекти Себастьян
|2
|0.13
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.07
|Конрадсен Мортен
|1
|0.07
|Лисет Сёндре
|1
|0.07
|Бизоза Парфе
|1
|0.07
|Mathias Sauer
|1
|0.07
|Claus Niyukuri
|1
|0.07
|Ismael Seone
|1
|0.07
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|4
|1
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Тунекти Себастьян
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Sancheev Manoharan
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Бизоза Парфе
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Хёугесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
7
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Хёугесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
7
4
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Хёугесунн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
36%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
6
25%
5
31%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
11%
5
23%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
5
23%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Хёугесунн
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
17
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
610
411
412
114
214
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3