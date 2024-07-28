☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 3115 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Саннефьёрд
4:3
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
23' Гол
Лисет Сёндре
1:1
24' Гол
Loris Mettler
2:1
34' Гол
Jakob Masloe Dunsby
3:1
38' Гол
Jakob Masloe Dunsby
3:2
47' Гол
Лейте Бруно
3:3
73' Гол
Бизоза Парфе
76' Желтая карточка
Бизоза Парфе
79' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
87' Желтая карточка
Anders Baertelsen
4:3
90' Пенальти
Марковик Эман
90'+6

Ход матча

23'
0:1
Лисет Сёндре
(Конрадсен Мортен)
24'
Loris Mettler
(Jakob Masloe Dunsby)
1:1
34'
Jakob Masloe Dunsby
(Рисан Сандер)
2:1
38'
Jakob Masloe Dunsby
(Тветер Александер Рууд)
3:1
46'
 
Лейте Бруно
Людвикссон Антон
46'
 
Бизоза Парфе
Mathias Sauer
47'
3:2
Лейте Бруно
(Лисет Сёндре)
67'
 
Sorry Diarra
Лисет Сёндре
69'
Сигурдарсон Стефан Инги
Тветер Александер Рууд
 
73'
3:3
Бизоза Парфе
(Эскесен Юлиус)
76'
 
Бизоза Парфе
78'
Filip Loftesnes-Bjune
Fredrik Tobias Berglie
 
78'
Мельхиор Маркус
Loris Mettler
 
79'
 
Конрадсен Мортен
79'
 
Эскесен Юлиус
79'
 
Troy Nyhammer
Тунекти Себастьян
86'
 
Sander Innvaer
87'
 
Anders Baertelsen
90'
Марковик Эман
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 395 Количество передач 438
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
2
Fredrik
Tobias
Berglie
22
Martin
Gjone
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
Саннефьёрд
4-3-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Хёугесунн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

0.56
1.4

Среднее время на гол

162
64

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.1
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.37
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.31
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.25
Кристиансен Стиан 3 0.19
Loris Mettler 2 0.13
Амин Симон 2 0.13
Jakob Masloe Dunsby 2 0.13
Оттоссон Филип 1 0.06
Danilo Al-Saed 1 0.06
Рисан Сандер 1 0.06
Fredrik Tobias Berglie 1 0.06
Нильссон Александер II 1 0.06
Sebastian Holm Mathisen 1 0.06
Ченг Кристофер 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 3 0.2
Sorry Diarra 3 0.2
Тунекти Себастьян 2 0.13
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.07
Конрадсен Мортен 1 0.07
Лисет Сёндре 1 0.07
Бизоза Парфе 1 0.07
Mathias Sauer 1 0.07
Claus Niyukuri 1 0.07
Ismael Seone 1 0.07
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 4 1
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Sorry Diarra 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Тунекти Себастьян 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Sancheev Manoharan 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Бизоза Парфе 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Oscar Krusnell 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Хёугесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
7
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Хёугесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

7
4
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Хёугесунн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
5
36%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
6
25%
5
31%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
11%
5
23%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
5
23%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2
Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Хёугесунн

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
4
11
4
12
2.5
1
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Викинг
 16 9 4 3 27 - 17 31
3.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Лиллестрём
 15 6 2 7 20 - 26 20
8.
Стрёмсгодсет
 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
10.
Сарпсборг-08
 16 5 3 8 24 - 32 18
11.
ФК Кристиансунн
 16 4 6 6 21 - 24 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хёугесунн
 15 5 2 8 16 - 22 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 24 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
10.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
13.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
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