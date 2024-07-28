☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
2:0
Второй тайм: 64'
Мариехамн
0'
1:0
44' Гол
Teemu Hytoenen
2:0
50' Гол в свои ворота
Pedro Machado

Ход матча

44'
Teemu Hytoenen
1:0
46'
 
Дальстрем Себастьян
Саллинен Оскари
50'
Pedro Machado
2:0
56'
 
Сид Робин
Ойяла Матиас
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Мариехамн
4.05
6.70
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5.70
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Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
30
Вахтера
Йонас
17
kalle
Multanen
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
18
Олавале
Мухамед
10
Ойяла
Матиас
20
Emmanuel
Patut
33
Daniel
Enqvist
6
Саллинен
Оскари
7
Ларссон
Адам
ВПС
Мариехамн

История личных встреч

ВПС
Мариехамн

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

42 матча

31%
31%
38%
13 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

31%
42.9%
26.1%
13 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
10 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
2:2
В
1:3
В
1:3
В
2:1
В
1:0
К
1:3
В
1:1
В
4:1
В
2:2
В
1:0
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
2:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
1:0
В
1:2
В
1:0
КЛ
0:4
В
4:1
В
2:2
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
0:1
В
1:0
В
1:4
В
0:3
В
0:0
В
0:0
КЛ
3:1
В
0:2
КЛ
2:3
В
1:3

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.1
1.27

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.05
1.5

Среднее время на гол

86
60

Всего голов

45
58

Голов в среднем за матч

1.07
1.38

Тотал матчей

2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
38

Среднее время на гол

84
65

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 9 (5) 0.53
Teemu Hytoenen 6 0.35
Хасселбайнк Глеофило 3 0.18
Хаукиоя Мартти 3 (1) 0.18
Башкиров Евгений 2 0.12
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.06
Alfie Cicale 1 0.06
Ниеми Мийка 1 0.06
Mikko Pitkaenen 1 0.06
Antonio Almen 1 0.06
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.38
Дальстрем Себастьян 3 0.19
Саллинен Оскари 3 0.19
Олавале Мухамед 3 0.19
Hugo Cardoso 1 0.06
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Daniel Enqvist 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Башкиров Евгений 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Alfie Cicale 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Дальстрем Себастьян 4 1
Райтанен Патрик 4 1
Pedro Machado 5 0
Michael Fonsell 2 1
Ойяла Матиас 2 0
Аувинен Ээро-Матти 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
2
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
9
ВПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Мариехамн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
7%
2
12%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
5
19%
4
24%
76-90

Пропущено

24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
6
25%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
6
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2
Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

ВПС
Мариехамн

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ВПС
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
6
3
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
6
9
7
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
2.
ХИК
 18 10 4 4 33 - 18 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
ВПС
 2:0 17 8 4 5 29 - 24 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 17 6 4 7 30 - 26 22
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 0:2 16 4 4 8 16 - 27 16
11.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
12.
Лахти
 17 1 7 9 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
5.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
6.
ВПС
 2:0 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Интер Турку
 9 4 3 2 17 - 12 15
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 0:2 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
ВПС
 2:0 8 4 1 3 12 - 12 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Мариехамн
 0:2 7 2 1 4 6 - 11 7
9.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Ойяла Матиас уходит с поля. Сид Робин выходит вместо него
  • 50'
    Г О О О О Л - Педро Машаду уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Саллинен Оскари уходит с поля. Дальстрем Себастьян выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Teemu Hytoenen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Мариехамн
4.05
6.70
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5.70
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ВПС
Мариехамн
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