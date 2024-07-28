Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
Ход матча
44'
1:0
50'
2:0
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
10
Ойяла
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Roni Hudd
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Hugo Cardoso
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
ВПС
Мариехамн
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
42 матча
31%
31%
38%
13 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
31%
42.9%
26.1%
13 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
10 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.1
1.27
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.05
1.5
Среднее время на гол
86
60
Всего голов
45
58
Голов в среднем за матч
1.07
1.38
Тотал матчей
2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
Среднее время на гол
84
65
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|9 (5)
|0.53
|Teemu Hytoenen
|6
|0.35
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.18
|Хаукиоя Мартти
|3 (1)
|0.18
|Башкиров Евгений
|2
|0.12
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.06
|Alfie Cicale
|1
|0.06
|Ниеми Мийка
|1
|0.06
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Antonio Almen
|1
|0.06
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.38
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.19
|Саллинен Оскари
|3
|0.19
|Олавале Мухамед
|3
|0.19
|Hugo Cardoso
|1
|0.06
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
|Daniel Enqvist
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Райтанен Патрик
|4
|1
|Pedro Machado
|5
|0
|Michael Fonsell
|2
|1
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
2
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
9
ВПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Мариехамн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Забито
27
17
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
7%
2
12%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
5
19%
4
24%
76-90
Пропущено
24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
6
25%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
6
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2
Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
ВПС
Мариехамн
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ВПС
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
36
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
53
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
96
97
510
313
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 17
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|33 - 18
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|35 - 25
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|2:0
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|7.
|17
|6
|4
|7
|30 - 26
|22
|8.
|17
|4
|6
|7
|24 - 30
|18
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|11.
|17
|3
|3
|11
|17 - 36
|12
|12.
|17
|1
|7
|9
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|6.
|2:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|10.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5