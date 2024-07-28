Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
44' ГолTeemu Hytoenen
2:0
51' Гол в свои воротаPedro Machado
2:1
79' ГолDaniel Enqvist
90' Желтая карточкаЮсси Нуорела
90'+7
Ход матча
44'
1:0
51'
2:0
79'
2:1
90'
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
10
Ойяла
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Roni Hudd
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Hugo Cardoso
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
ВПС
Мариехамн
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
42 матча
31%
31%
38%
13 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
31%
42.9%
26.1%
13 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
10 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.1
1.27
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.05
1.5
Среднее время на гол
86
60
Всего голов
45
58
Голов в среднем за матч
1.07
1.38
Тотал матчей
2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
Среднее время на гол
84
65
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|9 (5)
|0.53
|Teemu Hytoenen
|6
|0.35
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.18
|Хаукиоя Мартти
|3 (1)
|0.18
|Башкиров Евгений
|2
|0.12
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.06
|Alfie Cicale
|1
|0.06
|Ниеми Мийка
|1
|0.06
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Antonio Almen
|1
|0.06
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.38
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.19
|Саллинен Оскари
|3
|0.19
|Олавале Мухамед
|3
|0.19
|Daniel Enqvist
|1
|0.06
|Hugo Cardoso
|1
|0.06
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Райтанен Патрик
|4
|1
|Pedro Machado
|5
|0
|Michael Fonsell
|2
|1
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
4
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
9
ВПС
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Мариехамн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
7%
2
11%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
5
18%
2
11%
31-45
4
14%
6
32%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
18%
5
26%
76-90
Пропущено
26
25
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
4
16%
1-15
4
15%
6
24%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
6
23%
4
16%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
7
27%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2
Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
ВПС
Мариехамн
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ВПС
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
106
107
511
314
214
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5