Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
15'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
52 Walter Molas
-
-
34 Mateo Mendia
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Институто Кордоба
Бока Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.63
|Russo Cordero
|3
|0.38
|Gaston Lodico
|1
|0.13
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.13
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Damian Puebla
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|0.43
|Фернандес Игнасио
|2
|0.29
|Кавани Эдинсон
|1
|0.14
|Сенон Кевин
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|2
|1
|Nicolas Dubersarsky
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
1
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
67%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Бока Хуниорс
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
24
16
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|13.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|16.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|17.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|19.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|20.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|13.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5