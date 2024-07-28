☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Институто Кордоба
0:0
Первый тайм: 23'
Бока Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Бланко Лаутаро
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
8
Jonas
Acevedo
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
11
Santiago
Rodriguez
III
29
Russo
Cordero
1
Ромеро
Серхио
40
Ди
Лолло
Лаутаро
5
Медель
Гари
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
33
Агирре
Брайан
I
30
Tomas
Belmonte
8
Фернандес
Пол
50
Julian
Ceballos
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Институто Кордоба
4-4-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.63
Russo Cordero 3 0.38
Gaston Lodico 1 0.13
Gregorio Rodríguez 1 0.13
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Damian Puebla 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 3 (1) 0.43
Фернандес Игнасио 2 0.29
Кавани Эдинсон 1 0.14
Сенон Кевин 0 0
Медина Кристиан 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 2 1
Nicolas Dubersarsky 3 0
Jonathan Bay 2 0
Russo Cordero 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 4 0
Бланко Лаутаро 3 0
Рохо Маркос 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Адвинкула Луис 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
1
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
67%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Бока Хуниорс

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Институто Кордоба
 0:0 8 4 2 2 10 - 6 14
6.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
7.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
8.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
13.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
15.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Институто Кордоба
 0:0 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Бока Хуниорс
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Бланко Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Бока Хуниорс
3.45
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Институто Кордоба
Бока Хуниорс
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