Тур: 8.
0:0
Конец матча
Ход матча
16'
35'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
52 Walter Molas
-
-
34 Mateo Mendia
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Институто Кордоба
Бока Хуниорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.63
|Russo Cordero
|3
|0.38
|Gaston Lodico
|1
|0.13
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.13
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Damian Puebla
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|0.43
|Фернандес Игнасио
|2
|0.29
|Кавани Эдинсон
|1
|0.14
|Сенон Кевин
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|2
|1
|Nicolas Dubersarsky
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
1
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
67%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
44
25
17
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5