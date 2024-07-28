☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Расинг Авельянеда
2:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
10' Гол
Соса Сантьяго
1:1
72' Гол
Хавьер Моралес
2:1
73' Гол
Альмендра Агустин
79' Красная карточка
Корвалан Клаудио
88' Желтая карточка
Мартинес Адриан
90'+6
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
20
Simon
Rivero
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Расинг Авельянеда
3-4-3
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:3
ЛП
2:1
КПЛ
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ1
1:0
КДМЗ1
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
П
1:0
П
3:6
П
1:2
П
3:0
П
1:1
ПА
0:3
ПА
1:1

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.63

Среднее время на гол

64
144

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.22
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
77

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 0.38
Gaston Martirena 2 0.25
Мартинес Адриан 2 0.25
Карбонеро Йохан 2 0.25
Maximiliano Salas 1 0.13
Альмендра Агустин 1 0.13
Рохас Габриэль 1 0.13
Солари Сантьяго 1 0.13
Сигали Леонардо 1 0.13
Соса Сантьяго 1 0.13
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.13
Baltasar Rodriguez 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 2 0.29
Домина Жеронимо 2 0.29
Орсини Николас 1 0.14
Бальбоа Адриан 1 (1) 0.14
Пардо Франко 1 0.14
Marcos Mosqueira 1 0.14
Питтон Мауро 0 0
Диале Мауро Луна 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 4 0
Солари Сантьяго 1 1
Мартинес Рохер 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 5 0
Корвалан Клаудио 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Пардо Франко 2 0
Вера Федерико 2 0
Бальбоа Адриан 0 1
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Домина Жеронимо 1 0
Marcos Mosqueira 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
5
Расинг Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
80%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
4
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0
Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0
Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
2
5
4
4
2.5
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Институто Кордоба
 0:0 8 4 2 2 10 - 6 14
6.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
7.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
8.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
10.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
11.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
13.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
15.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Институто Кордоба
 0:0 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Бока Хуниорс
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Весь список
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    • 46'
      Хоакин Москейра уходит с поля. Танда Патрисио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Альмендра Агустин сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Соса Сантьяго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе онлайн

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