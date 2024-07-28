Тур: 8.
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолСоса Сантьяго
1:1
72' ГолХавьер Моралес
2:1
73' ГолАльмендра Агустин
79' Красная карточкаКорвалан Клаудио
88' Желтая карточкаМартинес Адриан
90'+6
Ход матча
10'
72'
1:1
73'
79'
88'
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
20
Simon
Rivero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.63
Среднее время на гол
64
144
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.22
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
77
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.38
|Gaston Martirena
|2
|0.25
|Мартинес Адриан
|2
|0.25
|Карбонеро Йохан
|2
|0.25
|Maximiliano Salas
|1
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.13
|Рохас Габриэль
|1
|0.13
|Солари Сантьяго
|1
|0.13
|Сигали Леонардо
|1
|0.13
|Соса Сантьяго
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.13
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|2
|0.29
|Домина Жеронимо
|2
|0.29
|Орсини Николас
|1
|0.14
|Бальбоа Адриан
|1 (1)
|0.14
|Пардо Франко
|1
|0.14
|Marcos Mosqueira
|1
|0.14
|Питтон Мауро
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|4
|0
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Мартинес Рохер
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|5
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Пардо Франко
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Бальбоа Адриан
|0
|1
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Домина Жеронимо
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
5
Расинг Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
80%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
4
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0
Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0
Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
53
25
44
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|13.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|14.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|16.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|17.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|19.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|20.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|13.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5