Тур: 8.
1:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолJesus Soraire
21' Красная карточкаГаларса Матиас
23' Желтая карточкаНаварро Мигель
27' Желтая карточкаЭнрике Гиллермо
1:1
38' ГолБенавидес Гастон Америко
53' Желтая карточкаJesus Soraire
60' Желтая карточкаМартинес Алекс
60' Желтая карточкаCristian Nunez
72' Желтая карточкаДжиротти Федерико
80' Желтая карточкаАльбаррасин Густаво
90' Желтая карточкаAlejandro Maciel
90' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
90' Желтая карточкаПортильо Хуан Карлос
90'+6
Ход матча
16'
1:0
21'
23'
27'
38'
53'
60'
60'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Facundo Vila
-
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
История личных встреч
Банфилд
Тальерес Кордоба
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.83
Среднее время на гол
81
108
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1
0.73
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
122
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.57
|Jesus Soraire
|1
|0.14
|Alejandro Maciel
|1
|0.14
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|4
|0.5
|Портильо Маркос
|2
|0.25
|Соса Рамон
|2
|0.25
|Мартинес Алекс
|2
|0.25
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.13
|Джиротти Федерико
|1
|0.13
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.13
|Ботта Рубен
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Cristian Nunez
|3
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Mauricio Roldan
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галарса Матиас
|2
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Портильо Маркос
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Наварро Мигель
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Банфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
5
Банфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
4
29%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
3
21%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Банфилд
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
16
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|16.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|17.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|5.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5