☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Банфилд
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
16' Гол
Jesus Soraire
21' Красная карточка
Галарса Матиас
23' Желтая карточка
Наварро Мигель
27' Желтая карточка
Энрике Гиллермо
1:1
38' Гол
Бенавидес Гастон Америко
53' Желтая карточка
Jesus Soraire
60' Желтая карточка
Мартинес Алекс
60' Желтая карточка
Cristian Nunez
72' Желтая карточка
Джиротти Федерико
80' Желтая карточка
Альбаррасин Густаво
90' Желтая карточка
Alejandro Maciel
90' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
90' Желтая карточка
Портильо Хуан Карлос
90'+6
1
Facundo
Sanguinetti
6
Энрике
Гиллермо
4
Alejandro
Maciel
47
Gabriel
Aranda
33
Инсуа
Эмануэль
8
Jesus
Soraire
5
Cristian
Nunez
22
Juan
Alvarez2
10
Матиас
Гонсалез
11
Ignacio
Rodriguez
18
Mauricio
Roldan
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
5
Мантилья
Кевин
16
Наварро
Мигель
8
Галарса
Матиас
27
Портилья
Хуан
26
Портильо
Маркос
14
Мартинес
Алекс
9
Джиротти
Федерико
18
Ramiro
Ruiz
Банфилд
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Тальерес Кордоба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
1:0
КПЛ
3:1
ЛП
0:1
КДМЭП
3:2
К
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
П
0:0
ПБ
2:1
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.83

Среднее время на гол

81
108

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1
0.73

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
122

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.57
Jesus Soraire 1 0.14
Alejandro Maciel 1 0.14
Матиас Гонсалез 0 0
Bruno Christian Sepulveda 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 4 0.5
Портильо Маркос 2 0.25
Соса Рамон 2 0.25
Мартинес Алекс 2 0.25
Бенавидес Гастон Америко 1 0.13
Джиротти Федерико 1 0.13
Альбаррасин Густаво 1 0.13
Ботта Рубен 0 0
Боу Густаво 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Cristian Nunez 3 0
Инсуа Эмануэль 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Матиас Гонсалез 1 0
Jesus Soraire 1 0
Milton Gimenez 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Mauricio Roldan 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галарса Матиас 2 1
Портильо Хуан Карлос 3 0
Портильо Маркос 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Наварро Мигель 2 0
Ботта Рубен 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Депьетри Валентин 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Банфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
5
Банфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Тальерес Кордоба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
3
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
4
29%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
3
21%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0

Результаты матчей

Банфилд
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 1:0 8 5 1 2 16 - 7 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 0:1 7 4 2 1 7 - 3 14
5.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
6.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
12.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
13.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Унион Санта-Фе
 0:1 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
12.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 0:1 4 1 2 1 2 - 2 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 1:0 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Габриэль Америко Бенавидес бьет в цель!
    • 27'
      Энрике Гиллермо получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Наварро Мигель получил желтую карточку от судьи
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      Галарса Матиас получил желтую карточку от судьи
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