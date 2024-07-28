Тур: 8.
4:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаПерес Энцо
1:0
46' ГолАскасибар Сантьяго
48' Желтая карточкаКастро Лукас
2:0
51' ГолКаррильо Гидо
61' Желтая карточкаEros Mancuso
3:0
63' ГолКаррильо Гидо
72' Желтая карточкаGaston Benedetti
82' Желтая карточкаКабрал Джонатан
3:1
87' ГолСалазар Давид
90' Красная карточкаИнсфран Нельсон
4:1
90' ПенальтиСоса Хосе
90'+8
Ход матча
21'
46'
48'
51'
2:0
61'
63'
3:0
72'
82'
87'
90'
90'
4:1
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Edwin CetreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
-
-
14 Eros Mancuso
-
-
31 Roman Gomez
-
29 Axel Atum
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
33 матча
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.28
1.13
Среднее время на гол
70
79
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
0.87
0.5
Среднее время на гол
103
180
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.09
0.79
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
82
114
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|2
|0.25
|Javier Correa
|1
|0.13
|Eros Mancuso
|1
|0.13
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.13
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.13
|Mauro Menzdez
|1
|0.13
|Zaid Abner Romero
|1
|0.13
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.13
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|3
|0.38
|Абальдо Матиас
|3
|0.38
|Кастро Лукас
|1
|0.13
|Домингес Бенжамин
|1 (1)
|0.13
|Коласо Николас
|1
|0.13
|Салазар Давид
|1
|0.13
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кастро Лукас
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Rodrigo Castillo
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
8
Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|4.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|16.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|17.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|5.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5