☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Эстудиантес Ла-Плата
4:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
21' Желтая карточка
Перес Энцо
1:0
46' Гол
Аскасибар Сантьяго
48' Желтая карточка
Кастро Лукас
2:0
51' Гол
Каррильо Гидо
61' Желтая карточка
Eros Mancuso
3:0
63' Гол
Каррильо Гидо
72' Желтая карточка
Gaston Benedetti
82' Желтая карточка
Кабрал Джонатан
3:1
87' Гол
Салазар Давид
90' Красная карточка
Инсфран Нельсон
4:1
90' Пенальти
Соса Хосе
90'+8
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
8
Невес
Габриэль
32
Tiago
Palacios
9
Каррильо
Гидо
18
Edwin
Cetre
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
36
Nicolas
Garayalde
19
Кастро
Лукас
9
Абальдо
Матиас
10
Де
Бласис
Пабло
7
Домингес
Бенжамин
30
Rodrigo
Castillo
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

33 матча

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
48.5%
15.1%
12 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:1
ЛП
4:4
КПЛ
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
3:0
ТМК
1:0
П
1:1
П
1:3
ТМК
3:3
П
0:0
КС
1:0
КС
0:0
П
0:1
ТМ(
0:1
ТМ(
1:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.28
1.13

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

0.87
0.5

Среднее время на гол

103
180

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.09
0.79

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

82
114

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 2 0.25
Javier Correa 1 0.13
Eros Mancuso 1 0.13
Edwin Cetre 1 (1) 0.13
Аскасибар Сантьяго 1 0.13
Mauro Menzdez 1 0.13
Zaid Abner Romero 1 0.13
Соса Хосе 1 (1) 0.13
Luciano Gimenez 0 0
Маньома Алексис 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 3 0.38
Абальдо Матиас 3 0.38
Кастро Лукас 1 0.13
Домингес Бенжамин 1 (1) 0.13
Коласо Николас 1 0.13
Салазар Давид 1 0.13
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 3 0
Перес Энцо 2 0
Javier Correa 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Tiago Palacios 1 0
Маньома Алексис 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Канто Густаво 2 0
Rodrigo Castillo 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Домингес Бенжамин 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
8
Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 1:0 8 5 1 2 16 - 7 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 0:1 7 4 2 1 7 - 3 14
5.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
6.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
12.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
13.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Унион Санта-Фе
 0:1 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
12.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 0:1 4 1 2 1 2 - 2 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 1:0 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Весь список
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    • 21'
      Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

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