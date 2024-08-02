Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:0
Первый тайм: 39'
0'
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Запасные игроки
-
11 Рид ДжейденЗащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
Интер Турку
Мариехамн
37 матчей
78.4%
21.6%
29 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.3%
32.4%
26 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед
60 матчей
48.3%
21.7%
30%
29 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
26 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
62
108
Всего голов
93
65
Голов в среднем за матч
1.55
1.08
Тотал матчей
2.5
59
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6 (1)
|0.33
|Ставицки Тимо
|4
|0.22
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.22
|Luka Kuittinen
|3
|0.17
|Djoully Nzoko
|3
|0.17
|Флориан Кребс
|2
|0.11
|Ярвинен Ииро
|2
|0.11
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.11
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.11
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Joonas Kekarainen
|1
|0.06
|Axel Kouame
|0
|0
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.35
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.18
|Саллинен Оскари
|3
|0.18
|Олавале Мухамед
|3
|0.18
|Daniel Enqvist
|1
|0.06
|Hugo Cardoso
|1
|0.06
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Thomas Lahdensuo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Райтанен Патрик
|4
|1
|Pedro Machado
|5
|0
|Michael Fonsell
|2
|1
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Интер Турку
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
9
9
Интер Турку
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Мариехамн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
2
12%
3
38%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
30
19
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
20%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
1
3%
6
32%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
8
27%
5
26%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
5
20%
4
16%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
10
40%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2
Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3
Результаты матчей
Интер Турку
Мариехамн
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
7
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
63
36
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
25
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
89
511
512
214
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|30 - 17
|34
|2.
|18
|10
|4
|4
|33 - 18
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|35 - 25
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|29 - 25
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|7.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|8.
|17
|4
|6
|7
|24 - 30
|18
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|17 - 27
|17
|11.
|17
|3
|3
|11
|17 - 36
|12
|12.
|17
|1
|7
|9
|19 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|10.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 5