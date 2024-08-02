☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:0
Первый тайм: 39'
Мариехамн
0'
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
Мариехамн
1.80
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6.30
7.07
Все Коэффициенты
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
10
Флориан
Кребс
2
Jussi
Niska
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
20
Djoully
Nzoko
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
33
Daniel
Enqvist
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
20
Emmanuel
Patut
18
Олавале
Мухамед
77
Hugo
Cardoso
Интер Турку
Мариехамн

История личных встреч

Интер Турку
Мариехамн

37 матчей

78.4%
21.6%
29 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.3%
32.4%
26 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед

60 матчей

48.3%
21.7%
30%
29 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
26 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед

История матчей

В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
2:3
В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

62
108

Всего голов

93
65

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Тотал матчей

2.5
59
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 (1) 0.33
Ставицки Тимо 4 0.22
Ботье Жан 4 (2) 0.22
Luka Kuittinen 3 0.17
Djoully Nzoko 3 0.17
Флориан Кребс 2 0.11
Ярвинен Ииро 2 0.11
Thomas Lahdensuo 2 0.11
Хямяляйнен Юусо 2 0.11
Тамминен Матиас 1 0.06
Joonas Kekarainen 1 0.06
Axel Kouame 0 0
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.35
Дальстрем Себастьян 3 0.18
Саллинен Оскари 3 0.18
Олавале Мухамед 3 0.18
Daniel Enqvist 1 0.06
Hugo Cardoso 1 0.06
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 6 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Thomas Lahdensuo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Jussi Niska 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Дальстрем Себастьян 4 1
Райтанен Патрик 4 1
Pedro Machado 5 0
Michael Fonsell 2 1
Ойяла Матиас 2 0
Аувинен Ээро-Матти 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Интер Турку
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

9
9
Интер Турку
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Мариехамн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
2
12%
3
38%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

30
19
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
6
20%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
1
3%
6
32%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
8
27%
5
26%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
5
20%
4
16%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
10
40%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2
Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3

Результаты матчей

Интер Турку
Мариехамн

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
7
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
5
11
5
12
2.5
2
14
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
2.
ХИК
 18 10 4 4 33 - 18 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
ВПС
 17 8 4 5 29 - 25 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 0:0 18 6 5 7 30 - 26 23
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 0:0 17 4 5 8 17 - 27 17
11.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
12.
Лахти
 17 1 7 9 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
5.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
6.
Интер Турку
 0:0 10 4 4 2 17 - 12 16
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 0:0 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Мариехамн
 0:0 8 2 2 4 7 - 11 8
9.
Интер Турку
 0:0 8 2 1 5 13 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Оулу Коффей Эшли 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Интер Турку.
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Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
Мариехамн
1.80
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6.30
7.07
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Интер Турку
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