☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
3:0
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
44' Пенальти
Darren Smith III
55' Желтая карточка
Райтанен Патрик
64' Вторая желтая карточка
Райтанен Патрик
2:0
72' Гол
Ставицки Тимо
3:0
79' Гол
Djoully Nzoko
86' Желтая карточка
Thomas Lahdensuo
90'+5
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
10
Флориан
Кребс
2
Jussi
Niska
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
20
Djoully
Nzoko
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
33
Daniel
Enqvist
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
20
Emmanuel
Patut
18
Олавале
Мухамед
77
Hugo
Cardoso
Интер Турку
Мариехамн

История личных встреч

Интер Турку
Мариехамн

37 матчей

78.4%
21.6%
29 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.3%
32.4%
26 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед

60 матчей

48.3%
21.7%
30%
29 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.3%
36.7%
20%
26 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед

История матчей

В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
2:3
В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

62
108

Всего голов

93
65

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Тотал матчей

2.5
59
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 (2) 0.39
Ставицки Тимо 5 0.28
Djoully Nzoko 4 0.22
Ботье Жан 4 (2) 0.22
Luka Kuittinen 3 0.17
Флориан Кребс 2 0.11
Ярвинен Ииро 2 0.11
Thomas Lahdensuo 2 0.11
Хямяляйнен Юусо 2 0.11
Тамминен Матиас 1 0.06
Joonas Kekarainen 1 0.06
Axel Kouame 0 0
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.35
Дальстрем Себастьян 3 0.18
Саллинен Оскари 3 0.18
Олавале Мухамед 3 0.18
Daniel Enqvist 1 0.06
Hugo Cardoso 1 0.06
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 6 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Jussi Niska 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Дальстрем Себастьян 4 1
Pedro Machado 5 0
Michael Fonsell 2 1
Ойяла Матиас 2 0
Аувинен Ээро-Матти 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Интер Турку
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

9
9
Интер Турку
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Мариехамн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

20
8
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
6
55%
1
8%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

33
19
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
1
3%
6
32%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
9
27%
5
26%
76-90

Пропущено

25
28
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
12%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
10
40%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2
Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3

Результаты матчей

Интер Турку
Мариехамн

Точный счет

3:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
7
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
7
3
1.5
3
6
5
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
5
12
6
12
2.5
2
15
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
2.
ХИК
 18 10 4 4 33 - 18 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
ВПС
 17 8 4 5 29 - 25 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
12.
Лахти
 17 1 7 9 19 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 8 1 3 4 10 - 15 6
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
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Топ нарушителей
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
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    • 60'
      Ниссинен Йири уходит с поля. Moustapha Amadou Sabo выходит вместо него
    • 55'
      Патрик Райтанен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Darren Smith из команды Интер Турку забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 3:0 Мариехамн онлайн

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