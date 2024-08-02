Тур: 1. Стадион: Веритас.
3:0
Конец матча
0'
1:0
44' ПенальтиDarren Smith III
55' Желтая карточкаРайтанен Патрик
64' Вторая желтая карточкаРайтанен Патрик
2:0
72' ГолСтавицки Тимо
3:0
79' ГолDjoully Nzoko
86' Желтая карточкаThomas Lahdensuo
90'+5
Ход матча
44'
1:0
55'
64'
72'
2:0
79'
3:0
86'
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Запасные игроки
-
11 Рид ДжейденЗащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
Интер Турку
Мариехамн
37 матчей
78.4%
21.6%
29 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.3%
32.4%
26 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед
60 матчей
48.3%
21.7%
30%
29 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.3%
36.7%
20%
26 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
62
108
Всего голов
93
65
Голов в среднем за матч
1.55
1.08
Тотал матчей
2.5
59
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 87%
Меньше 13%
8
29
Больше 48%
Меньше 52%
31
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
54
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7 (2)
|0.39
|Ставицки Тимо
|5
|0.28
|Djoully Nzoko
|4
|0.22
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.22
|Luka Kuittinen
|3
|0.17
|Флориан Кребс
|2
|0.11
|Ярвинен Ииро
|2
|0.11
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.11
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.11
|Тамминен Матиас
|1
|0.06
|Joonas Kekarainen
|1
|0.06
|Axel Kouame
|0
|0
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.35
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.18
|Саллинен Оскари
|3
|0.18
|Олавале Мухамед
|3
|0.18
|Daniel Enqvist
|1
|0.06
|Hugo Cardoso
|1
|0.06
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Jussi Niska
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Дальстрем Себастьян
|4
|1
|Pedro Machado
|5
|0
|Michael Fonsell
|2
|1
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Интер Турку
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
9
9
Интер Турку
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Мариехамн
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
20
8
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
6
55%
1
8%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
33
19
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
6
18%
2
11%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
1
3%
6
32%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
9
27%
5
26%
76-90
Пропущено
25
28
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
12%
4
14%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
5
20%
5
18%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
10
40%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2
Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2
ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3
Результаты матчей
Интер Турку
Мариехамн
Точный счет
3:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:1
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
7
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
73
36
55
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
107
99
512
612
215
117
117
117
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5