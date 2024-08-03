☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 954
Рёуфосс
0:2
Конец матча
Олесунн
0'
0:1
12' Гол
David Snaer Johannsson
0:2
25' Гол
Haakon Butli Hammer
45' Желтая карточка
Kristoffer Hey
86' Желтая карточка
David Snaer Johannsson
88' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
90'+5
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
15
Kristoffer
Hey
14
Jamal
Deen
Haruna
22
Форс
Виктор
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
3
Torjus
Engebakken
18
Kodjo
Somesi
26
Хаджич
Аднан
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
19
Magnus
Fagernes
1
Грютебуст
Стен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
7
Kristoffer
Nessoe
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
66
Janus
Seehusen
5
Грогард
Томас
18
Рамсланн
Мартин
10
Claudio
Braga
Рёуфосс
5-4-1
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Олесунн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Тотал матчей

3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

32
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.24
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.12
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0.06
Ryan Nelson 1 0.06
Kristoffer Hey 1 0.06
Ротихеуг Оливер 1 0.06
Kodjo Somesi 1 0.06
Баджие Кебба 1 0.06
Хансен Адриан Александер 1 0.06
Andreas Osterud 1 0.06
Torjus Engebakken 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 4 0.25
Claudio Braga 3 0.19
Атанга Исаак 3 0.19
Sander Hestetun Kilen 2 0.13
Карлсбакк Маркус 2 0.13
David Snaer Johannsson 1 0.06
Kristoffer Nessoe 1 0.06
Кителано Йон 1 0.06
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.06
Stian Aarones Holte 1 0.06
Диоп Моктар 1 0.06
Грогард Томас 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форс Виктор 5 0
Jamal Deen Haruna 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Kristoffer Hey 4 0
Хустад Эрленд 4 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 4 0
David Snaer Johannsson 4 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Харам Симен 2 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Олесунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Рёуфосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
16

Упущенные победы

10
9
Рёуфосс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Олесунн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
17

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
36%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
8
36%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
2
29%
4
18%
61-75
1
14%
7
32%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
20%
7
35%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Пропущено

18
34
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
5
28%
2
6%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
2
11%
12
35%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
4
22%
4
12%
61-75
2
11%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1
Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1

Результаты матчей

Рёуфосс
Олесунн

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
5
11
1
16
2.5
3
13
1
16
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
7.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
8.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
9.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
9.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Kristoffer Hay получил желтую карточку от судьи
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