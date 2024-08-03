Тур: 17. Стадион: NAMMO Stadion. Зрители: 954
0'
0:1
12' ГолDavid Snaer Johannsson
0:2
25' ГолHaakon Butli Hammer
45' Желтая карточкаKristoffer Hey
86' Желтая карточкаDavid Snaer Johannsson
88' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
90'+5
Ход матча
12'
25'
45'
22
Форс
Виктор
18
Kodjo
Somesi
26
Хаджич
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
-
26 Хаджич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Рёуфосс
Олесунн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Тотал матчей
3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
32
45
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.24
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.12
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0.06
|Ryan Nelson
|1
|0.06
|Kristoffer Hey
|1
|0.06
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.06
|Kodjo Somesi
|1
|0.06
|Баджие Кебба
|1
|0.06
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.06
|Andreas Osterud
|1
|0.06
|Torjus Engebakken
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|4
|0.25
|Claudio Braga
|3
|0.19
|Атанга Исаак
|3
|0.19
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.13
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.13
|David Snaer Johannsson
|1
|0.06
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.06
|Кителано Йон
|1
|0.06
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.06
|Stian Aarones Holte
|1
|0.06
|Диоп Моктар
|1
|0.06
|Грогард Томас
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форс Виктор
|5
|0
|Jamal Deen Haruna
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Kristoffer Hey
|4
|0
|Хустад Эрленд
|4
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|4
|0
|David Snaer Johannsson
|4
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Олесунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Рёуфосс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
16
Упущенные победы
10
9
Рёуфосс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Олесунн
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
17
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
36%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
5
38%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
1
14%
8
36%
31-45
1
14%
2
9%
46-60
2
29%
4
18%
61-75
1
14%
7
32%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
20%
7
35%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
4
20%
76-90
Пропущено
18
34
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
5
28%
2
6%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
2
11%
12
35%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
4
22%
4
12%
61-75
2
11%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1
Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1
Результаты матчей
Рёуфосс
Олесунн
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
314
511
116
313
116
214
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5