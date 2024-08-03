☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 1507
Санднес
0:3
Конец матча
Осане
0'
35' Желтая карточка
Endre Osenbroch
57' Желтая карточка
Stian Nygaard I
61' Желтая карточка
Sebastian Heimvik Haugland
0:1
73' Гол
Sebastian Heimvik Haugland
0:2
77' Гол
Sander Eng Strand
0:3
89' Гол
Сколевик Стеффен
90'+5
30
Мбайе
Серинье
5
Gullbrandur
Oeregaard
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
2
Herman
Kleppa
21
Бркич
Харис
22
Сакор
Важебах
25
Endre
Osenbroch
23
Erik
Berland
10
Хейланн
Томми
8
Matias
Belli
Moldskred
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
22
Dennis
Moeller
Wolfe
10
Бармен
Кристоффер
3
Eirik
Wollen
Steen
14
Knut
Haga
16
Didrik
Fredriksen
18
Ole
Kallevaag
20
Stian
Nygaard
I
9
Мюклебуст
Эрлинг
15
Sander
Eng
Strand
23
Sebastian
Heimvik
Haugland
Санднес
3-5-2
Осане
4-2-3-1

История личных встреч

Санднес
Осане

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
3:3
ПД
6:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:3
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

2.12
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

42
76

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 7 0.44
Daniel Braut 3 0.19
Нюхаген Андреас 1 0.06
Сакор Важебах 1 0.06
Herman Kleppa 1 0.06
Markus Aanesland 1 0.06
Бркич Харис 1 0.06
Matias Belli Moldskred 1 0.06
Artan Memedov 1 0.06
Noah Bertelsen 1 0.06
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 5 0.29
Ларсен Кристоффер 2 0.12
Sander Eng Strand 2 0.12
Ole Kallevaag 2 0.12
Сколевик Стеффен 2 0.12
Иверсен Эйнар 2 0.12
Didrik Fredriksen 1 0.06
Бармен Кристоффер 1 0.06
Knut Haga 1 0.06
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.06
Mats Selmer Thornes 1 0.06
Thomas Lotsberg 1 0.06
Sebastian Heimvik Haugland 1 0.06
Stian Nygaard I 0 0
Dennis Moeller Wolfe 0 0
Jon Berisha 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Нюхаген Андреас 3 0
Endre Osenbroch 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 5 0
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Eirik Wollen Steen 2 0
Сколевик Стеффен 2 0
Stian Nygaard I 2 0
Didrik Fredriksen 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Sander Eng Strand 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Sebastian Heimvik Haugland 1 0
Dennis Moeller Wolfe 1 0

Результаты матчей

Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
5
Санднес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Осане
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

2
7
Санднес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Осане
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
1
7%
6
46%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
17%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
1
7%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
50%
76-90

Пропущено

27
13
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
15%
2
15%
1-15
7
26%
3
23%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
6
33%
2
9%
61-75
3
17%
11
48%
76-90

Пропущено

45
27
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
7
16%
4
15%
1-15
8
18%
5
19%
16-30
8
18%
7
26%
31-45
4
9%
4
15%
46-60
10
22%
2
7%
61-75
8
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3
Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Рёуфосс 0:0 Люн - Осане 3:1 Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5
Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0

Результаты матчей

Санднес
Осане

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санднес
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
5
12
2
14
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
7.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
8.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
9.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
9.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Endre Osenbroch получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 0:3 Осане онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный