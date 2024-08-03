Тур: 17. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1507
0'
35' Желтая карточкаEndre Osenbroch
57' Желтая карточкаStian Nygaard I
61' Желтая карточкаSebastian Heimvik Haugland
0:1
73' ГолSebastian Heimvik Haugland
0:2
77' ГолSander Eng Strand
0:3
89' ГолСколевик Стеффен
90'+5
Ход матча
35'
57'
73'
77'
89'
21
Бркич
Харис
23
Erik
Berland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Erik BerlandПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Санднес
Осане
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
2.12
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
42
76
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|7
|0.44
|Daniel Braut
|3
|0.19
|Нюхаген Андреас
|1
|0.06
|Сакор Важебах
|1
|0.06
|Herman Kleppa
|1
|0.06
|Markus Aanesland
|1
|0.06
|Бркич Харис
|1
|0.06
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.06
|Artan Memedov
|1
|0.06
|Noah Bertelsen
|1
|0.06
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|5
|0.29
|Ларсен Кристоффер
|2
|0.12
|Sander Eng Strand
|2
|0.12
|Ole Kallevaag
|2
|0.12
|Сколевик Стеффен
|2
|0.12
|Иверсен Эйнар
|2
|0.12
|Didrik Fredriksen
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|1
|0.06
|Knut Haga
|1
|0.06
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.06
|Mats Selmer Thornes
|1
|0.06
|Thomas Lotsberg
|1
|0.06
|Sebastian Heimvik Haugland
|1
|0.06
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|0
|0
|Jon Berisha
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Нюхаген Андреас
|3
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|5
|0
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Eirik Wollen Steen
|2
|0
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Stian Nygaard I
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Sander Eng Strand
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
|Sebastian Heimvik Haugland
|1
|0
|Dennis Moeller Wolfe
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
5
Санднес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Осане
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
2
7
Санднес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Осане
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
1
7%
6
46%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
17%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
1
7%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
5
50%
76-90
Пропущено
27
13
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
15%
2
15%
1-15
7
26%
3
23%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
6
33%
2
9%
61-75
3
17%
11
48%
76-90
Пропущено
45
27
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
7
16%
4
15%
1-15
8
18%
5
19%
16-30
8
18%
7
26%
31-45
4
9%
4
15%
46-60
10
22%
2
7%
61-75
8
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3
Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осане - Рёуфосс 0:0 Люн - Осане 3:1 Осане - Мосс 1:4 Конгсвингер - Осане 0:5
Брюне - Осане 1:0 Эгерсунд - Осане 1:0 Осане - Санднес 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Осане - Волеренга 1:5 Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0
Результаты матчей
Санднес
Осане
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Санднес
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
62
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
134
610
512
214
215
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5