☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: .
Мосс
0:2
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
24' Гол
Jones El-Abdellaoui
34' Желтая карточка
Alexander Haapnes
35' Желтая карточка
Benarfa
0:2
52' Гол
Хеденстад Вегар
60' Желтая карточка
Странде Кристиан
79' Желтая карточка
Thomas Myhre
89' Желтая карточка
Carl Lange
90'+5
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Alexander
Haapnes
31
Kristoffer
Harrison
49
Benarfa
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
6
Хеденстад
Вегар
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
17
Carl
Lange
25
Jones
El-Abdellaoui
80
Браянац
Муамер
24
Странд
Петтер
Мосс
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Волеренга

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
5:1
ТМК
2:0
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

11
0

Голов в среднем за матч

3.67
0

Среднее время на гол

24
0

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

3.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

24
90

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 7 0.41
Thomas Klemetsen Jakobsen 5 (1) 0.29
Bo Aasulv Hegland 4 0.24
Ian Hoffmann 4 0.24
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.18
Marius Andresen2 2 0.12
Александерссон Ноа 2 0.12
Странде Кристиан 2 0.12
Kristoffer Harrison 1 0.06
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рийкс Мис 8 0.47
Jones El-Abdellaoui 7 0.41
Хоканс Даниэль 5 0.29
Камара Ола 4 0.24
Странд Петтер 4 0.24
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.18
Хеденстад Вегар 2 0.12
Риснаес Магнус 2 0.12
Filip Thorvaldsen 2 0.12
Борхгревинк Кристиан 1 0.06
Adrian Kurd Roenning 1 0.06
Кройцриглер Мартин 1 0.06
Ярл Себастиан 1 0.06
Aaron Kiil Olsen 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Carl Lange 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Ian Hoffmann 5 0
Aksel Baran Potur 4 0
Элми Саадик Файсал 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Benarfa 1 0
Alexander Haapnes 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 5 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Борхгревинк Кристиан 3 0
Рийкс Мис 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Aaron Kiil Olsen 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0

Результаты матчей

Мосс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Волеренга
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
5
Мосс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Волеренга
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

15
21
Мосс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Волеренга
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
6
43%
5
25%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
25%
5
23%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Забито

30
42
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
10%
1
2%
1-15
4
13%
12
29%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
5
17%
7
17%
46-60
6
20%
6
14%
61-75
9
30%
11
26%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
7
33%
31-45
8
31%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
3
12%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0
Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0
Волеренга
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1
Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1

Результаты матчей

Мосс
Волеренга

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
8
1 раз 13%

Точный счет

1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мосс
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
2
3
5
2.5
3
6
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
11
6
5
12
2.5
7
10
2
15
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
7.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
8.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
9.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
9.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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