Тур: 17. Стадион: Melloes Stadion.
0'
0:1
24' ГолJones El-Abdellaoui
34' Желтая карточкаAlexander Haapnes
35' Желтая карточкаBenarfa
0:2
52' ГолХеденстад Вегар
60' Желтая карточкаСтранде Кристиан
79' Желтая карточкаThomas Myhre
89' Желтая карточкаCarl Lange
90'+5
Ход матча
24'
35'
52'
60'
79'
89'
21
Ian
Hoffmann
49
Benarfa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 BenarfaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carl LangeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Мосс
Волеренга
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
0
Голов в среднем за матч
3.67
0
Среднее время на гол
24
0
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
24
90
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.41
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|5 (1)
|0.29
|Bo Aasulv Hegland
|4
|0.24
|Ian Hoffmann
|4
|0.24
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|3
|0.18
|Marius Andresen2
|2
|0.12
|Александерссон Ноа
|2
|0.12
|Странде Кристиан
|2
|0.12
|Kristoffer Harrison
|1
|0.06
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рийкс Мис
|8
|0.47
|Jones El-Abdellaoui
|7
|0.41
|Хоканс Даниэль
|5
|0.29
|Камара Ола
|4
|0.24
|Странд Петтер
|4
|0.24
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.18
|Хеденстад Вегар
|2
|0.12
|Риснаес Магнус
|2
|0.12
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.12
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.06
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.06
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.06
|Ярл Себастиан
|1
|0.06
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Carl Lange
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|5
|0
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Элми Саадик Файсал
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Benarfa
|1
|0
|Alexander Haapnes
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Aaron Kiil Olsen
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Волеренга
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
5
Мосс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Волеренга
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
15
21
Мосс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Волеренга
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
6
43%
5
25%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
42%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
6
27%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
25%
5
23%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
5
29%
29%
2
22%
46-60
4
24%
3
33%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Забито
30
42
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
10%
1
2%
1-15
4
13%
12
29%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
5
17%
7
17%
46-60
6
20%
6
14%
61-75
9
30%
11
26%
76-90
Пропущено
26
21
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
7
33%
31-45
8
31%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
3
12%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0
Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0
Волеренга
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1
Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1
Результаты матчей
Мосс
Волеренга
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
8
1 раз 13%
Точный счет
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мосс
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
44
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
72
35
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
98
116
512
710
215
314
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5