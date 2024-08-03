☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 978
Эгерсунд
0:2
Конец матча
Согндаль
0'
9' Желтая карточка
Jo Staalesen
0:1
32' Гол
Флатакер Эрик
48' Желтая карточка
Emmanuel Olugbe
66' Желтая карточка
Edmund Baidoo
72' Желтая карточка
Эрикссон Феликс
89' Желтая карточка
Chris Sleveland
90' Желтая карточка
Kristoffer Haukas Steinset
0:2
90' Гол
Martin Hoeyland
90'+10
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
22
Таддесе
Хоренус
8
Chris
Sleveland
17
Ingvald
Halgunset
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
99
Joacim
Holtan
23
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
1
Lars
Jendal
16
Emmanuel
Olugbe
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
2
Эрикссон
Феликс
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
77
Oskar
Borgthorsson
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
Эгерсунд
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Эгерсунд
Согндаль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.76
Stian Rokaas Michalsen 5 0.29
Heine Larsen 4 0.24
Magnus Lankhof-Dahlby 4 0.24
Салмон Джастин 3 0.18
Ingvald Halgunset 2 0.12
Henrik Elvevold 2 0.12
Фальхенер Хенрик 1 0.06
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.06
Joacim Holtan 1 0.06
Таддесе Хоренус 0 0
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.41
Флатакер Эрик 6 0.35
Хинтса Оливер 3 0.18
Эрикссон Феликс 3 0.18
Daniel Arrocha 3 (3) 0.18
Martin Hoeyland 3 0.18
Фло Пер-Эгиль 1 0.06
Mathias Oren 1 0.06
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Chris Sleveland 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Jo Staalesen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Таддесе Хоренус 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Martin Hoeyland 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Lars Jendal 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Флатакер Эрик 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Joakim Nundal 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3
Эгерсунд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Согндаль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

25
16
Эгерсунд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Согндаль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

30
19

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
6
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
36%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

28
18
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
11
39%
6
33%
61-75
6
21%
1
6%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
3
15%
3
30%
76-90

Забито

37
27
11 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
5%
2
7%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
6
16%
11
41%
31-45
3
8%
1
4%
46-60
14
38%
6
22%
61-75
9
24%
2
7%
76-90

Пропущено

31
19
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
8
26%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
5
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Согндаль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0
Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1

Результаты матчей

Эгерсунд
Согндаль

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
2.5
Больше Меньше
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
9
8
8
9
2.5
3
14
2
15
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
7.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
8.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
9.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
9.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Martin Andre Sjoelstad сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Флатакер Эрик бьет в цель!
    • 20'
      Фло Пер-Эгиль уходит с поля. Andreas Kalstad выходит вместо него
    • 9'
      Jo Staalesen получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эгерсунд 0:2 Согндаль онлайн

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