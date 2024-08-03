Тур: 17. Стадион: B&G Parken. Зрители: 978
0'
9' Желтая карточкаJo Staalesen
0:1
32' ГолФлатакер Эрик
48' Желтая карточкаEmmanuel Olugbe
66' Желтая карточкаEdmund Baidoo
72' Желтая карточкаЭрикссон Феликс
89' Желтая карточкаChris Sleveland
90' Желтая карточкаKristoffer Haukas Steinset
0:2
90' ГолMartin Hoeyland
90'+10
Ход матча
9'
32'
48'
66'
72'
89'
90'
0:2
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Эгерсунд
Согндаль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.76
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.29
|Heine Larsen
|4
|0.24
|Magnus Lankhof-Dahlby
|4
|0.24
|Салмон Джастин
|3
|0.18
|Ingvald Halgunset
|2
|0.12
|Henrik Elvevold
|2
|0.12
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.06
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.06
|Joacim Holtan
|1
|0.06
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.41
|Флатакер Эрик
|6
|0.35
|Хинтса Оливер
|3
|0.18
|Эрикссон Феликс
|3
|0.18
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.18
|Martin Hoeyland
|3
|0.18
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.06
|Mathias Oren
|1
|0.06
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Chris Sleveland
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Jo Staalesen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Флатакер Эрик
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Joakim Nundal
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Эгерсунд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Согндаль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
25
16
Эгерсунд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Согндаль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
30
19
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
6
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
36%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
28
18
9 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
11
39%
6
33%
61-75
6
21%
1
6%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
3
15%
3
30%
76-90
Забито
37
27
11 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
2
5%
2
7%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
6
16%
11
41%
31-45
3
8%
1
4%
46-60
14
38%
6
22%
61-75
9
24%
2
7%
76-90
Пропущено
31
19
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
8
26%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
5
16%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1
Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Согндаль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0
Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1
Результаты матчей
Эгерсунд
Согндаль
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
116
98
89
314
215
215
116
116
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5