Тур: 17. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
55' Желтая карточкаСвеен Оле
80' Желтая карточкаAndreas Heredia-Randen
1:0
89' ГолШульц Эрик
90' Желтая карточкаHaakon Lorentzen
90'+6
Ход матча
55'
89'
1:0
90'
19
Deni
Dashaev
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Sander Svela
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
20 Alie Conteh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
ИК Старт
Мьёндален
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
3
Голов в среднем за матч
2.44
0.43
Среднее время на гол
36
210
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
2
0.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
45
110
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|5
|0.29
|Mathias Grundetjern
|3
|0.18
|Страннегорд Том
|2
|0.12
|Alagie Sanyang
|2
|0.12
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.12
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.06
|Salim Nkubiri
|1
|0.06
|Jesper Gregersen
|1
|0.06
|Deni Dashaev
|1
|0.06
|Kristoffer Hoven
|1
|0.06
|Marius Nordal
|1
|0.06
|Haakon Lorentzen
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|5 (1)
|0.31
|Брингакер Матиас
|4
|0.25
|Mats Pedersen
|3
|0.19
|Бренден Эрик
|3
|0.19
|Alie Conteh
|3
|0.19
|Холтен Расмус
|2
|0.13
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Вогт Педер
|1
|0.06
|Скоген Сондре
|1
|0.06
|Keerat Singh
|1
|0.06
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|6
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|2
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|3
|0
|Faites Makosso
|3
|0
|Карадас Азар
|2
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Haakon Lorentzen
|1
|0
|Sigurd Groenli
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Бренден Эрик
|1
|1
|Свеен Оле
|2
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Andreas Heredia-Randen
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
6
ИК Старт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Мьёндален
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
13
ИК Старт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Мьёндален
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
2
40%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
1
6%
76-90
Пропущено
17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
6
35%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
19%
6
24%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
6
29%
4
16%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
3
12%
76-90
Пропущено
33
31
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
1
3%
4
13%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
9
27%
5
16%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
7
21%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3
ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0
Результаты матчей
ИК Старт
Мьёндален
Точный счет
4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
36
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
314
610
215
313
215
115
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5