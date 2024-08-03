☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: .
ИК Старт
1:0
Конец матча
Мьёндален
0'
55' Желтая карточка
Свеен Оле
80' Желтая карточка
Andreas Heredia-Randen
1:0
89' Гол
Шульц Эрик
90' Желтая карточка
Haakon Lorentzen
90'+6
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
11
Шульц
Эрик
7
Sigurd
Groenli
23
Mustapha
Isah
44
Salim
Nkubiri
1
Thomas
Kinn
22
Хольст-Ларсен
Фабиан
3
Markus
Welinder
23
Jesper
Svenungsen
Skau
6
Сольберг
Йоаким
25
Andreas
Heredia-Randen
8
Свеен
Оле
24
Mats
Pedersen
11
Ольсен
Мейнхард
9
Брингакер
Матиас
27
Токстад
Кристоффер
ИК Старт
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Мьёндален

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ТМК
3:3
ПД
0:0
ПД
1:1
К
4:2
Э
1:0
Э
3:0
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
3:0

Голы

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2.44
0.43

Среднее время на гол

36
210

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

2
0.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

45
110

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 5 0.29
Mathias Grundetjern 3 0.18
Страннегорд Том 2 0.12
Alagie Sanyang 2 0.12
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.12
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.06
Salim Nkubiri 1 0.06
Jesper Gregersen 1 0.06
Deni Dashaev 1 0.06
Kristoffer Hoven 1 0.06
Marius Nordal 1 0.06
Haakon Lorentzen 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Sivert Hansen 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 5 (1) 0.31
Брингакер Матиас 4 0.25
Mats Pedersen 3 0.19
Бренден Эрик 3 0.19
Alie Conteh 3 0.19
Холтен Расмус 2 0.13
Эверби Сиверт 1 0.06
Вогт Педер 1 0.06
Скоген Сондре 1 0.06
Keerat Singh 1 0.06
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 2 1
Пигнатель-Енссен Николас 3 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Deni Dashaev 2 0
Шульц Эрик 1 0
Haakon Lorentzen 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Kalle Wallius 1 0
Sivert Hansen 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Бренден Эрик 1 1
Свеен Оле 2 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Andreas Heredia-Randen 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
6
ИК Старт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Мьёндален
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
13
ИК Старт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Мьёндален
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
2
40%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
6
35%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
4
19%
6
24%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
6
29%
4
16%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
3
12%
76-90

Пропущено

33
31
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
1
3%
4
13%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
9
27%
5
16%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
7
21%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3
ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0

Результаты матчей

ИК Старт
Мьёндален

Точный счет

4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
3
14
1.5
6
10
2
15
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
7.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
8.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
9.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
9.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
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Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч ИК Старт 1:0 Мьёндален онлайн

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