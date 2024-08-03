☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 17. Стадион: .
Ранхейм
2:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
5' Желтая карточка
Eric Taylor
1:0
11' Гол
Dennis Gaustad
1:1
38' Гол
Уильямс Ноа
1:2
48' Гол
Adem Gueven
2:2
62' Гол в свои ворота
Emil Adrendrup Nielsen
78' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу
82' Желтая карточка
Emil Adrendrup Nielsen
82' Желтая карточка
Erik Toenne
90'+7
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
1
Стрёмберг
Август
3
Торкельссон
Роберт-Орри
5
Холме
Фредрик
6
Harald
Holter
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
9
Adem
Gueven
48
Albert
Leer
Sandstad
11
Уильямс
Ноа
Ранхейм
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Ранхейм
Конгсвингер

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ТМС
1:4
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
5:1
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
7:0
А
4:0
А
3:3

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.63
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 11 (3) 0.65
Бюэ Бендик 9 0.53
Gustav Mogensen 3 0.18
Dennis Gaustad 2 0.12
Sander Amble Haugen 1 0.06
Vetle Wenaas 1 0.06
Erik Toenne 1 0.06
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 8 0.47
Уильямс Ноа 4 0.24
Моберг Вегар 4 (1) 0.24
Adem Gueven 4 0.24
Jesper Grundt 3 0.18
Нильссон Джоэл 2 0.12
Harald Holter 2 0.12
Ludvig Langrekken 1 0.06
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.06
Eric Taylor 1 0.06
Albert Leer Sandstad 1 0.06
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сетер Йон-Хоу 4 0
Erik Toenne 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Слёрдаль Филип 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Lucas Kolstad 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 5 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Emil Adrendrup Nielsen 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

8
18
Ранхейм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
20%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

12
15
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
6
50%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
4
22%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Забито

28
32
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
7
25%
7
22%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
2
7%
8
25%
61-75
7
25%
5
16%
76-90

Пропущено

29
31
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
9
29%
29%
16-30
7
24%
3
10%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
8
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1

Результаты матчей

Ранхейм
Конгсвингер

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
2
3
5
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
11
6
4
13
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Мосс
 17 10 2 5 30 - 26 32
3.
Брюне
 17 10 1 6 23 - 16 31
4.
Согндаль
 17 8 5 4 29 - 17 29
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
7.
Стабек
 16 7 5 4 36 - 29 26
8.
Люн
 16 6 6 4 31 - 22 24
9.
Ранхейм
 17 5 6 6 29 - 28 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 16 4 7 5 28 - 22 19
12.
Осане
 17 4 5 8 22 - 28 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Мьёндален
 16 3 5 8 24 - 32 14
15.
Олесунн
 16 3 3 10 20 - 34 12
16.
Санднес
 16 2 4 10 18 - 45 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
3.
Согндаль
 8 5 2 1 20 - 8 17
4.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
5.
Стабек
 8 5 1 2 21 - 13 16
6.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
7.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
8.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
9.
Люн
 8 3 4 1 16 - 8 13
10.
Осане
 8 2 4 2 9 - 14 10
11.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 4 3 15 - 17 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 9 1 2 6 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 8 4 1 3 16 - 17 13
4.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
5.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
6.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
7.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
8.
Стабек
 8 2 4 2 15 - 16 10
9.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Брюне
 8 3 0 5 6 - 8 9
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 9 1 4 4 13 - 17 7
14.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
15.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
16.
Санднес
 8 0 2 6 4 - 27 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Ранхейм Бюэ Бендик 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Осане Иверсен Эйнар 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Albert Sandstad уходит с поля. Моберг Вегар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Уильямс Ноа бьет в цель!
    • 11'
      Sander Amble Haugen сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Деннис Гостэд бьет в цель!
    • 5'
      Eric Taylor получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 2:2 Конгсвингер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный