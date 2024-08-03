Тур: 17. Стадион: EXTRA Arena.
2:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаEric Taylor
1:0
11' ГолDennis Gaustad
1:1
38' ГолУильямс Ноа
1:2
48' ГолAdem Gueven
2:2
62' Гол в свои воротаEmil Adrendrup Nielsen
78' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
82' Желтая карточкаEmil Adrendrup Nielsen
82' Желтая карточкаErik Toenne
90'+7
Ход матча
5'
11'
38'
1:1
48'
1:2
62'
78'
82'
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tor Solvoll
-
-
17 Vetle Wenaas
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Ранхейм
Конгсвингер
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.63
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.65
|Бюэ Бендик
|9
|0.53
|Gustav Mogensen
|3
|0.18
|Dennis Gaustad
|2
|0.12
|Sander Amble Haugen
|1
|0.06
|Vetle Wenaas
|1
|0.06
|Erik Toenne
|1
|0.06
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|8
|0.47
|Уильямс Ноа
|4
|0.24
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.24
|Adem Gueven
|4
|0.24
|Jesper Grundt
|3
|0.18
|Нильссон Джоэл
|2
|0.12
|Harald Holter
|2
|0.12
|Ludvig Langrekken
|1
|0.06
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.06
|Eric Taylor
|1
|0.06
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.06
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
|Lucas Kolstad
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|5
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
8
18
Ранхейм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
20%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
12
15
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
6
50%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
5
38%
4
22%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Забито
28
32
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
7
25%
7
22%
31-45
6
21%
4
13%
46-60
2
7%
8
25%
61-75
7
25%
5
16%
76-90
Пропущено
29
31
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
9
29%
29%
16-30
7
24%
3
10%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
7
24%
5
16%
61-75
8
28%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5
Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1
Результаты матчей
Ранхейм
Конгсвингер
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
98
116
413
611
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|9 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5
|Осане
|Иверсен Эйнар
|5