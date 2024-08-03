☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:1
Первый тайм: 44'
ХИК
0'
6' Желтая карточка
Паллас Ноа
0:1
26' Гол
Эрвин Ли
1:1
34' Гол
Лопес Майкл

Ход матча

6'
 
Паллас Ноа
12'
Tommi Jaentti
Samuel Pasanen
 
26'
0:1
Эрвин Ли
(Паллас Ноа)
34'
Лопес Майкл
(Benjamin Mulahalilovic)
1:1
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
ХИК
6.80
7.30
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4.70
Все Коэффициенты
31
Osku
Maukonen
13
Bruno
Jordao2
32
Felix
Strauss
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
27
Benjamin
Mulahalilovic
8
Riku
Selander
6
Samuel
Pasanen
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
6
Хальме
Аапо
45
Томас
Диого
7
Хостикка
Сантери
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
94
Эрвин
Ли
9
Планж
Люк
Лахти
ХИК

История личных встреч

Лахти
ХИК

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
73.3%
10 побед 11 ничьих 0 побед

38 матчей

18.4%
81.6%
0 побед 7 ничьих 31 победа

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 23 победы

53 матча

20.8%
20.8%
58.4%
11 побед 11 ничьих 31 победа

Первый тайм

22.6%
37.7%
39.7%
12 побед 20 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.9%
37.7%
43.4%
10 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

В
4:0
В
0:1
В
1:2
В
3:2
В
1:1
В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.08
0.81

Среднее время на гол

83
110

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

73
59

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
5
Больше 9%
Меньше 91%
48

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 5 (2) 0.28
Иванович Люк 4 0.22
Colin Odutayo 3 (1) 0.17
Кастро Пабло 2 0.11
Julius Tauriainen 1 (1) 0.06
Lucas Morais 1 0.06
Samuel Pasanen 1 0.06
Bruno Jordao2 1 0.06
Коскинен Отсо 1 0.06
Akseli Puukko 0 0
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.37
Кескинен Топи 7 (1) 0.37
Лингман Лукас 3 (2) 0.16
Хостикка Сантери 2 0.11
Олусанья Антони 2 0.11
Эрвин Ли 2 0.11
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Банде Хассане 1 0.05
Паллас Ноа 1 0.05
Тойвио Йоона 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.05
_Ezeh D. 1 0.05
Меллер Лиэм 1 0.05
Stanislav Baranov 1 0.05

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Кастро Пабло 4 0
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Коскинен Отсо 3 0
Colin Odutayo 3 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Lucas Morais 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Benjamin Mulahalilovic 1 0
Иванович Люк 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Бабикер Асаад 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Хальме Аапо 3 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Паллас Ноа 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Лахти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
5
Лахти
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

8
20
Лахти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ХИК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

15
12
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
4
33%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
1
11%
7
33%
76-90

Пропущено

21
6
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
14%
1
17%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
2
10%
1
17%
76-90

Забито

19
33
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
16%
4
12%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
21%
6
18%
31-45
6
32%
4
12%
46-60
3
16%
7
21%
61-75
2
11%
9
27%
76-90

Пропущено

36
18
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
7
19%
5
28%
1-15
6
17%
4
22%
16-30
7
19%
2
11%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
5
14%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Лахти
ХИК

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Лахти
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
6
4
2
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
15
3
5
12
1.5
9
9
3
14
2.5
6
12
1
16
3.5
3
15
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 19 10 5 4 34 - 19 35
2.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
ВПС
 17 8 4 5 29 - 25 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
12.
Лахти
 1:1 18 1 8 9 20 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
10.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
11.
Лахти
 1:1 9 1 4 4 11 - 16 7
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 1:1 9 3 3 3 13 - 13 12
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 1:1 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
ХИК
6.80
7.30
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4.70
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