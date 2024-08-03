Тур: 1. Стадион: Лахден.
Ход матча
6'
26'
0:1
34'
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Меллер ЛиэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Лахти
ХИК
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
73.3%
10 побед 11 ничьих 0 побед
38 матчей
18.4%
81.6%
0 побед 7 ничьих 31 победа
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 23 победы
53 матча
20.8%
20.8%
58.4%
11 побед 11 ничьих 31 победа
Первый тайм
22.6%
37.7%
39.7%
12 побед 20 ничьих 21 победа
Второй тайм
18.9%
37.7%
43.4%
10 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.08
0.81
Среднее время на гол
83
110
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.42
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
73
59
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|5 (2)
|0.28
|Иванович Люк
|4
|0.22
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.17
|Кастро Пабло
|2
|0.11
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.06
|Lucas Morais
|1
|0.06
|Samuel Pasanen
|1
|0.06
|Bruno Jordao2
|1
|0.06
|Коскинен Отсо
|1
|0.06
|Akseli Puukko
|0
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.37
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.37
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.16
|Хостикка Сантери
|2
|0.11
|Олусанья Антони
|2
|0.11
|Эрвин Ли
|2
|0.11
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Банде Хассане
|1
|0.05
|Паллас Ноа
|1
|0.05
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|Хальме Аапо
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.05
|_Ezeh D.
|1
|0.05
|Меллер Лиэм
|1
|0.05
|Stanislav Baranov
|1
|0.05
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Кастро Пабло
|4
|0
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Коскинен Отсо
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|3
|1
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Хальме Аапо
|3
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
5
Лахти
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ХИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
8
20
Лахти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
ХИК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
15
12
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
4
33%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
1
11%
7
33%
76-90
Пропущено
21
6
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
14%
1
17%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
2
10%
1
17%
76-90
Забито
19
33
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
16%
4
12%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
21%
6
18%
31-45
6
32%
4
12%
46-60
3
16%
7
21%
61-75
2
11%
9
27%
76-90
Пропущено
36
18
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
7
19%
5
28%
1-15
6
17%
4
22%
16-30
7
19%
2
11%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
5
14%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Лахти
ХИК
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Лахти
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
91
35
64
26
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
27
35
18
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
153
512
99
314
612
116
315
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|19
|10
|5
|4
|34 - 19
|35
|2.
|17
|10
|4
|3
|30 - 17
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|35 - 25
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|36 - 23
|29
|5.
|17
|8
|4
|5
|29 - 25
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|7.
|18
|7
|4
|7
|33 - 26
|25
|8.
|17
|4
|6
|7
|24 - 30
|18
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|17 - 30
|16
|11.
|17
|3
|3
|11
|17 - 36
|12
|12.
|1:1
|18
|1
|8
|9
|20 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5