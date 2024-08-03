☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
2:1
Конец матча
ХИК
0'
6' Желтая карточка
Паллас Ноа
0:1
26' Гол
Эрвин Ли
1:1
34' Гол
Лопес Майкл
53' Желтая карточка
Лайонс-Фостер Бруклин
56' Желтая карточка
Benjamin Mulahalilovic
2:1
56' Гол
Лопес Майкл
59' Желтая карточка
Хальме Аапо
63' Желтая карточка
Лопес Майкл
80' Желтая карточка
Bruno Jordao2
90' Желтая карточка
Бабикер Асаад
90' Желтая карточка
Коскинен Отсо
90' Желтая карточка
Osku Maukonen
90'+7
31
Osku
Maukonen
13
Bruno
Jordao2
32
Felix
Strauss
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
27
Benjamin
Mulahalilovic
8
Riku
Selander
6
Samuel
Pasanen
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
25
Нейхейс
Теймен
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
6
Хальме
Аапо
45
Томас
Диого
7
Хостикка
Сантери
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
94
Эрвин
Ли
9
Планж
Люк
Лахти
ХИК

История личных встреч

Лахти
ХИК

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
73.3%
10 побед 11 ничьих 0 побед

38 матчей

18.4%
81.6%
0 побед 7 ничьих 31 победа

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 23 победы

53 матча

20.8%
20.8%
58.4%
11 побед 11 ничьих 31 победа

Первый тайм

22.6%
37.7%
39.7%
12 побед 20 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.9%
37.7%
43.4%
10 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

В
4:0
В
0:1
В
1:2
В
3:2
В
1:1
В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.08
0.81

Среднее время на гол

83
110

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

73
59

Голов в среднем за матч

1.38
1.11

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
5
Больше 9%
Меньше 91%
48

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 7 (2) 0.39
Иванович Люк 4 0.22
Colin Odutayo 3 (1) 0.17
Кастро Пабло 2 0.11
Julius Tauriainen 1 (1) 0.06
Lucas Morais 1 0.06
Samuel Pasanen 1 0.06
Bruno Jordao2 1 0.06
Коскинен Отсо 1 0.06
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Планж Люк 7 0.37
Кескинен Топи 7 (1) 0.37
Лингман Лукас 3 (2) 0.16
Эрвин Ли 3 0.16
Хостикка Сантери 2 0.11
Олусанья Антони 2 0.11
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Банде Хассане 1 0.05
Паллас Ноа 1 0.05
Тойвио Йоона 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.05
_Ezeh D. 1 0.05
Меллер Лиэм 1 0.05
Stanislav Baranov 1 0.05

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Кастро Пабло 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Benjamin Mulahalilovic 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Lucas Morais 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Лопес Майкл 1 0
Иванович Люк 1 0
Bruno Jordao2 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Osku Maukonen 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 3 1
Хальме Аапо 4 0
Лингман Лукас 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Олусанья Антони 3 0
Кескинен Топи 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Лайонс-Фостер Бруклин 2 0
Паллас Ноа 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Банде Хассане 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0

Результаты матчей

Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
6
Лахти
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ХИК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

8
20
Лахти
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
ХИК
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
4
29%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
1
11%
7
33%
76-90

Пропущено

21
6
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
14%
1
17%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
2
10%
1
17%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
3
14%
4
12%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
24%
6
18%
31-45
7
33%
4
12%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
2
10%
9
26%
76-90

Пропущено

37
20
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
7
19%
5
25%
1-15
7
19%
4
20%
16-30
7
19%
3
15%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
5
14%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Лахти
ХИК

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Лахти
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
6
4
2
7
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
3
6
12
1.5
9
10
3
15
2.5
6
13
1
17
3.5
3
16
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 17 8 5 4 36 - 23 29
5.
ВПС
 17 8 4 5 29 - 25 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Оулу
 17 4 6 7 24 - 30 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
12.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
10.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
3.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
4.
Ильвес
 8 3 3 2 12 - 9 12
5.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Хака Guilherme Morais 7
Ильвес Арифи Дони 1 5
Весь список
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    • 59'
      Хальме Аапо получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Benjamin Mulahalilovic получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Г О О О О Л - Лопес Майкл бьет в цель!
    • 53'
      Бруклин Лайонс-Фостер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Benjamin Mulahalilovic сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Лопес Майкл бьет в цель!
    • 28'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Паллас Ноа сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Лахти 2:1 ХИК онлайн

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