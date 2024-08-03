Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
6' Желтая карточкаПаллас Ноа
0:1
26' ГолЭрвин Ли
1:1
34' ГолЛопес Майкл
53' Желтая карточкаЛайонс-Фостер Бруклин
56' Желтая карточкаBenjamin Mulahalilovic
2:1
56' ГолЛопес Майкл
59' Желтая карточкаХальме Аапо
63' Желтая карточкаЛопес Майкл
80' Желтая карточкаBruno Jordao2
90' Желтая карточкаБабикер Асаад
90' Желтая карточкаКоскинен Отсо
90' Желтая карточкаOsku Maukonen
90'+7
Ход матча
6'
26'
0:1
34'
56'
2:1
59'
63'
78'
80'
90'
90'
90'
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
94
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Меллер ЛиэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
Лахти
ХИК
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
73.3%
10 побед 11 ничьих 0 побед
38 матчей
18.4%
81.6%
0 побед 7 ничьих 31 победа
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 23 победы
53 матча
20.8%
20.8%
58.4%
11 побед 11 ничьих 31 победа
Первый тайм
22.6%
37.7%
39.7%
12 побед 20 ничьих 21 победа
Второй тайм
18.9%
37.7%
43.4%
10 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.08
0.81
Среднее время на гол
83
110
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.42
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
73
59
Голов в среднем за матч
1.38
1.11
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|7 (2)
|0.39
|Иванович Люк
|4
|0.22
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.17
|Кастро Пабло
|2
|0.11
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.06
|Lucas Morais
|1
|0.06
|Samuel Pasanen
|1
|0.06
|Bruno Jordao2
|1
|0.06
|Коскинен Отсо
|1
|0.06
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Планж Люк
|7
|0.37
|Кескинен Топи
|7 (1)
|0.37
|Лингман Лукас
|3 (2)
|0.16
|Эрвин Ли
|3
|0.16
|Хостикка Сантери
|2
|0.11
|Олусанья Антони
|2
|0.11
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Банде Хассане
|1
|0.05
|Паллас Ноа
|1
|0.05
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|Хальме Аапо
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.05
|_Ezeh D.
|1
|0.05
|Меллер Лиэм
|1
|0.05
|Stanislav Baranov
|1
|0.05
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Кастро Пабло
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Bruno Jordao2
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|3
|1
|Хальме Аапо
|4
|0
|Лингман Лукас
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Олусанья Антони
|3
|0
|Кескинен Топи
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ХИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
6
Лахти
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ХИК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
8
20
Лахти
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
ХИК
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
16
14
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
4
29%
1-15
5
31%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
1
11%
7
33%
76-90
Пропущено
21
6
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
14%
1
17%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
2
10%
1
17%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
3
14%
4
12%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
24%
6
18%
31-45
7
33%
4
12%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
2
10%
9
26%
76-90
Пропущено
37
20
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
7
19%
5
25%
1-15
7
19%
4
20%
16-30
7
19%
3
15%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
7
19%
2
10%
61-75
5
14%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0
Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - Оулу 3:0 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1 ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Лахти
ХИК
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Лахти
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
45
64
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
36
18
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
163
612
910
315
613
117
316
117
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Хака
|Guilherme Morais
|7
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 5