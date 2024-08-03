☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Сандвикен
2:0
Второй тайм: 87'
Гефле
0'
1:0
35' Гол
James Kirby
80' Желтая карточка
Адриан Самуэль
2:0
82' Гол
Amin Al-Hamawi

Ход матча

35'
James Kirby
(Jonathan Karlsson)
1:0
67'
 
Бельман Хенрик
Лагерфельдт Лукас
67'
 
Энглунд Лео
Лундин Антон
67'
 
Рафаэль Йорк
Constantino Capotondi
71'
Ludwig Thorell
Юсеф Мохаммед
 
71'
Amin Al-Hamawi
James Kirby
 
80'
 
Адриан Самуэль
82'
Amin Al-Hamawi
2:0
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Гефле
1.55
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6.40
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71.00
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Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
4
Jonathan
Karlsson
8
Сёдерберг
Даниэль
15
Джуниор
Джон
42
Юсеф
Мохаммед
I
16
Mohammed
Sadat
18
James
Kirby
7
Calvin
Kabuye
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
6
Лагерфельдт
Лукас
18
Constantino
Capotondi
44
Iu
Ranera
15
Gustav
Friberg
8
Лундин
Антон
35
Адриан
Самуэль
Сандвикен
3-5-2
Гефле
3-5-2

История личных встреч

Сандвикен
Гефле

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:2
ТМК
1:1
Э(
2:1
Э(
2:2
Э(
1:0
Э(
2:0
Э(
1:1
Э(
1:1
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 5 0.29
Джуниор Джон 4 0.24
Calvin Kabuye 4 0.24
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.18
Юсеф Мохаммед I 2 0.12
Amin Al-Hamawi 2 0.12
Martin Springfeldt 1 0.06
Сёдерберг Даниэль 1 0.06
Liam Vaboe 1 0.06
Ludwig Thorell 0 0
Jonathan Karlsson 0 0
Mohammed Sadat 0 0
Бирингиро Лига 0 0
Adam Kiani 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Constantino Capotondi 6 0.35
Энглунд Лео 6 (1) 0.35
Йельте Якоб 4 0.24
Лундин Антон 3 0.18
Ройсхенберг Мартин 2 0.12
Эдквист Адриан 2 0.12
Лагерфельдт Лукас 2 0.12
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 3 1
Mamadou Koyate 3 0
Сёдерберг Даниэль 3 0
Энгквист Эмиль 1 1
Якобссон Феликс 1 1
Jonathan Karlsson 2 0
Джуниор Джон 2 0
Kasper Harletun 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 4 0
Эдквист Адриан 2 1
Тобиас Йоханссон 2 0
Ройсхенберг Мартин 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Рафаэль Йорк 2 0
Адриан Самуэль 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Gustav Friberg 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

8
12
Сандвикен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Гефле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
8%
5
50%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
31%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Забито

22
25
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
9%
5
20%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
4
18%
6
24%
61-75
7
32%
5
20%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
10%
2
7%
1-15
3
14%
7
25%
16-30
3
14%
8
29%
31-45
6
29%
3
11%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1
Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Гефле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3
Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0

Результаты матчей

Сандвикен
Гефле

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
4:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
2
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
10
6
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
3.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
4.
Хельсинборг
 3:0 17 8 5 4 23 - 17 29
5.
Сандвикен
 2:0 17 8 3 6 24 - 21 27
6.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
7.
Утсиктенс
 17 7 4 6 20 - 18 25
8.
Эстерсунд
 17 6 4 7 20 - 25 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
11.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
12.
Гефле
 0:2 17 4 6 7 26 - 29 18
13.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
14.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
15.
Варберг БоИС
 0:3 17 4 4 9 19 - 28 16
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Сандвикен
 2:0 8 6 0 2 14 - 6 18
4.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
5.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 3:0 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 0:2 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
14.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
15.
Варберг БоИС
 0:3 9 3 2 4 13 - 16 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 3:0 8 5 1 2 14 - 9 16
2.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 2:0 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 0:2 9 1 3 5 11 - 17 6
13.
Варберг БоИС
 0:3 8 1 2 5 6 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Jonathan Karlsson сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - James Kirby бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Гефле
1.55
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6.40
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71.00
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