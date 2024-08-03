Тур: 17.
0'
1:0
35' ГолJames Kirby
80' Желтая карточкаАдриан Самуэль
2:0
82' ГолAmin Al-Hamawi
3:0
90' ГолAmin Al-Hamawi
4:0
91' ГолБирингиро Лига
90'+9
Ход матча
35'
1:0
80'
82'
2:0
90'
3:0
91'
4:0
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Сандвикен
Гефле
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Kirby
|5
|0.29
|Calvin Kabuye
|4
|0.24
|Джуниор Джон
|4
|0.24
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.24
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.18
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.12
|Martin Springfeldt
|1
|0.06
|Бирингиро Лига
|1
|0.06
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.06
|Liam Vaboe
|1
|0.06
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Jonathan Karlsson
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Constantino Capotondi
|6
|0.35
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.35
|Йельте Якоб
|4
|0.24
|Лундин Антон
|3
|0.18
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.12
|Эдквист Адриан
|2
|0.12
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.12
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Mamadou Koyate
|3
|0
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Энгквист Эмиль
|1
|1
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Jonathan Karlsson
|2
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Kasper Harletun
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|4
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Gustav Friberg
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гефле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Сандвикен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гефле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
8
12
Сандвикен
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Гефле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
2
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
6%
5
50%
61-75
7
44%
1
10%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
6
20
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
1
17%
7
35%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Забито
26
25
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
8%
5
20%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
4
15%
6
24%
61-75
9
35%
5
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
21
32
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
2
6%
1-15
3
14%
7
22%
16-30
3
14%
9
28%
31-45
6
29%
3
9%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
4
19%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1
Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0
Гефле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3
Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0
Результаты матчей
Сандвикен
Гефле
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
98
107
314
314
116
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4