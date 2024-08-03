Тур: 17.
0:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолБиркфельдт Йон
21' Желтая карточкаРогне Томас
0:2
24' ГолРогне Томас
29' Желтая карточкаErvin Gigovac
0:3
53' ГолСильверхолт Тейлор
80' Желтая карточкаKevin Appiah Nyarko
87' Желтая карточкаMilan Rasmussen
90'+5
Ход матча
8'
0:1
21'
24'
0:2
29'
53'
87'
13
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Victor Salwen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Benjamin Orn
-
22 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Варберг БоИС
Хельсинборг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.4
2.83
Среднее время на гол
64
31
Всего голов
16
24
Голов в среднем за матч
1.45
2.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
61
41
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|5
|0.29
|Aulon Bitiqi
|3
|0.18
|Токич Марк
|2
|0.12
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.12
|Эдлунд Олле
|2
|0.12
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.06
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.06
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Янссон Лео
|1
|0.06
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лупер Вильгельм
|5 (2)
|0.29
|Сильверхолт Тейлор
|5 (1)
|0.29
|Ervin Gigovac
|2
|0.12
|Benjamin Acquah
|2
|0.12
|Adrian Svanback
|2
|0.12
|Milan Rasmussen
|2
|0.12
|Биркфельдт Йон
|1
|0.06
|Benjamin Orn
|1
|0.06
|Рогне Томас
|1
|0.06
|Amar Muhsin
|1
|0.06
|Олссон Деннис
|0
|0
|Кабаши Ариан
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|7
|1
|Рогне Томас
|3
|1
|Биркфельдт Йон
|4
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Lukas Kjellnaes
|3
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Milan Rasmussen
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
0
Варберг БоИС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
9
Варберг БоИС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Хельсинборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
5
23%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
3
17%
5
23%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
10%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
5
17%
5
28%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
21%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0
Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Хельсинборг
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
413
611
116
512
116
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|8 (4)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|7 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Эстер
|Алиев Алибек
|1 4