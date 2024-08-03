☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 17.
Варберг БоИС
0:3
Конец матча
Хельсинборг
0'
0:1
8' Гол
Биркфельдт Йон
21' Желтая карточка
Рогне Томас
0:2
24' Гол
Рогне Томас
29' Желтая карточка
Ervin Gigovac
0:3
53' Гол
Сильверхолт Тейлор
80' Желтая карточка
Kevin Appiah Nyarko
87' Желтая карточка
Milan Rasmussen
90'+5
29
Андерссон
Фредрик
18
Кустович
Кевин
2
Броман
Густав
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
7
Транберг
Робин
13
Эдлунд
Олле
9
Курочкин
Антон
16
Йоханссон
Александр
II
25
Yusuff
Abdulazeez
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Варберг БоИС
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Хельсинборг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
2:3
А
1:3
А
0:0
А
1:3
А
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:0
С
3:3
КШ
0:5

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.4
2.83

Среднее время на гол

64
31

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

1.45
2.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

61
41

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 5 0.29
Aulon Bitiqi 3 0.18
Токич Марк 2 0.12
Монтиль Диего II 2 (1) 0.12
Эдлунд Олле 2 0.12
Курочкин Антон 1 (1) 0.06
Yusuff Abdulazeez 1 0.06
Транберг Робин 1 0.06
Янссон Лео 1 0.06
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лупер Вильгельм 5 (2) 0.29
Сильверхолт Тейлор 5 (1) 0.29
Ervin Gigovac 2 0.12
Benjamin Acquah 2 0.12
Adrian Svanback 2 0.12
Milan Rasmussen 2 0.12
Биркфельдт Йон 1 0.06
Benjamin Orn 1 0.06
Рогне Томас 1 0.06
Amar Muhsin 1 0.06
Олссон Деннис 0 0
Кабаши Ариан 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 5 0
Транберг Робин 3 1
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Альфонси Диего 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 7 1
Рогне Томас 3 1
Биркфельдт Йон 4 0
Ervin Gigovac 3 0
Lukas Kjellnaes 3 0
Хелльборг Адам 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Milan Rasmussen 2 0
Daniel Bergman 2 0
Йоэльссон Калле 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Benjamin Acquah 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
0
Варберг БоИС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
9
Варберг БоИС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Хельсинборг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
0
0%
3
14%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
5
23%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
3
17%
5
23%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
10%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
5
17%
5
28%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
21%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хельсинборг - Эстер 3:2 Оддевольд - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Кёге 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0
Эстер - Хельсинборг 4:0 Хельсинборг - Эребру 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Ландскруна 0:1 Хельсинборг - Сковде АИК 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Хельсинборг

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
3
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
5
12
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 16 10 4 2 29 - 16 34
2.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
3.
Эстер
 16 8 5 3 28 - 14 29
4.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
5.
Сандвикен
 17 8 3 6 26 - 21 27
6.
Браге
 16 7 4 5 20 - 13 25
7.
Утсиктенс
 17 7 4 6 20 - 18 25
8.
Эстерсунд
 17 6 4 7 20 - 25 22
9.
Треллеборг
 16 5 5 6 17 - 21 20
10.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
11.
Сковде АИК
 16 5 3 8 10 - 21 18
12.
Гефле
 17 4 6 7 26 - 31 18
13.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
14.
Эргрюте
 16 4 5 7 24 - 25 17
15.
Варберг БоИС
 17 4 4 9 19 - 28 16
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
3.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
4.
Эстер
 8 5 3 0 15 - 3 18
5.
Браге
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Эстерсунд
 8 5 2 1 12 - 9 17
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 8 3 3 2 15 - 12 12
12.
Треллеборг
 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Сковде АИК
 8 3 2 3 4 - 6 11
14.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
15.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
2.
Ландскруна
 8 4 3 1 12 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 2 3 13 - 11 11
4.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
5.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
6.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
7.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
8.
Браге
 8 2 2 4 6 - 8 8
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 7 - 10 8
10.
Сковде АИК
 8 2 1 5 6 - 15 7
11.
Эргрюте
 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
13.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 6 - 12 5
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
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Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Браге Ieltsin Camoes 8 (4)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Ландскруна Frederik Ihler 7 (2)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Эстер Алиев Алибек 1 4
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