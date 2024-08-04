☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
0:1
Второй тайм: 90+'
Ильвес
0'
8' Желтая карточка
Daniel Barrow
39' Желтая карточка
Коффей Эшли
40' Вторая желтая карточка
Коффей Эшли
45' Желтая карточка
Ветели Йоона
0:1
55' Гол
Ала-Мюллюмяки Лаури
35
Уорд
Каллум
22
Данвуди
Джейк
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
18
Метаксас
Димитрис
33
Julius
Koerkkoe
19
Паананен
Алекси
15
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
10
Daniel
Barrow
12
Ville
Seppae
44
Акпудже
Джошуа
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
6
Арифи
Дони
14
Попович
Антон
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
8
Maksim
Stjopin
10
Риски
Роопе
7
Ветели
Йоона
Оулу
Ильвес

История личных встреч

Оулу
Ильвес

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед

18 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

В
3:2
ТМК
1:0
В
3:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.88

Среднее время на гол

52
48

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.56
Ренникс Джастин 5 0.28
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.17
Julius Koerkkoe 2 0.11
Yassin Daoussi 2 0.11
Метаксас Димитрис 1 0.06
Данвуди Джейк 0 0
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 9 (2) 0.5
Риски Роопе 5 0.28
Oiva Jukkola 4 0.22
Попович Антон 3 0.17
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0.17
Maksim Stjopin 3 0.17
Ветели Йоона 2 (1) 0.11
Арифи Дони 2 0.11
Улунду Винсент 2 0.11
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.06
Аспегрен Фелипе 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Мяенпя Аапо 1 0.06
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 3 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Konstantinos Bratsos 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветели Йоона 7 0
Арифи Дони 5 1
Попович Антон 5 0
Пиккарайнен Юханэ 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Риски Роопе 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Оулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ильвес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

6
19
Оулу
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ильвес
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

13
24
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
8%
5
21%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
18%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
6
27%
3
21%
61-75
4
18%
5
36%
76-90

Забито

23
36
8 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
3
13%
6
17%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
2
9%
10
28%
31-45
2
9%
3
8%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
7
30%
10
28%
76-90

Пропущено

30
23
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
13%
3
13%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
7
23%
4
17%
31-45
6
20%
2
9%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
6
20%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3
Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0

Результаты матчей

Оулу
Ильвес

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
3
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оулу
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
11
6
2
15
2.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 17 10 4 3 30 - 17 34
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
СЯК Сейнайоки
 17 9 5 3 35 - 25 32
4.
Ильвес
 1:0 18 9 5 4 37 - 23 32
5.
ВПС
 17 8 4 5 29 - 25 28
6.
Хака
 17 8 3 6 27 - 25 27
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Оулу
 0:1 18 4 6 8 24 - 31 18
9.
Гнистан
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
12.
ЕИФ Экенас
 17 3 3 11 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 7 6 0 1 17 - 6 18
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 1:0 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 0:1 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
10.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
11.
Гнистан
 7 2 1 4 5 - 12 7
12.
ЕИФ Экенас
 8 1 2 5 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
Ильвес
 1:0 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 2 2 15 - 10 14
4.
ВПС
 8 4 1 3 12 - 12 13
5.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Хака
 8 3 1 4 10 - 13 10
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 0:1 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Ветели Йоона 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Ветели Йоона получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Коффей Эшли получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 39'
    Коффей Эшли получил желтую карточку от судьи
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    Оулу
    Ничья
    Ильвес
    41.00
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    3.92
    1.95
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