Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
8' Желтая карточкаDaniel Barrow
39' Желтая карточкаКоффей Эшли
39' Вторая желтая карточкаКоффей Эшли
41' Красная карточкаKonstantinos Bratsos
45' Желтая карточкаВетели Йоона
0:1
55' ГолАла-Мюллюмяки Лаури
90' Желтая карточкаAbdoulaye Kante
90'+6
Ход матча
39'
39'
45'
55'
90'
35
Уорд
Каллум
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
21 Роопе Сало
-
-
-
44 Eetu Saarela
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
12 Ville SeppaeВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Оулу
Ильвес
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед
18 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.88
Среднее время на гол
52
48
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.56
|Ренникс Джастин
|5
|0.28
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.17
|Julius Koerkkoe
|2
|0.11
|Yassin Daoussi
|2
|0.11
|Метаксас Димитрис
|1
|0.06
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|9 (2)
|0.5
|Риски Роопе
|5
|0.28
|Oiva Jukkola
|4
|0.22
|Попович Антон
|3
|0.17
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0.17
|Maksim Stjopin
|3
|0.17
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.11
|Арифи Дони
|2
|0.11
|Улунду Винсент
|2
|0.11
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Мяенпя Аапо
|1
|0.06
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|3
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|1
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Daniel Barrow
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветели Йоона
|7
|0
|Арифи Дони
|5
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
6
19
Оулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ильвес
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
44%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
13
24
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
8%
5
21%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
18%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
6
27%
3
21%
61-75
4
18%
5
36%
76-90
Забито
23
37
8 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
13%
6
16%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
2
9%
10
27%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
7
30%
10
27%
76-90
Пропущено
31
23
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
4
13%
3
13%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
7
23%
4
17%
31-45
7
23%
2
9%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
6
19%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3
Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0
Результаты матчей
Оулу
Ильвес
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оулу
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
27
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
612
117
216
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|5
|3
|31 - 18
|35
|2.
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|3.
|1:1
|18
|9
|6
|3
|36 - 26
|33
|4.
|18
|9
|5
|4
|37 - 23
|32
|5.
|1:1
|18
|8
|4
|6
|28 - 26
|28
|6.
|0:3
|18
|8
|4
|6
|29 - 28
|28
|7.
|18
|7
|4
|7
|33 - 26
|25
|8.
|3:0
|18
|5
|5
|8
|26 - 32
|20
|9.
|18
|4
|6
|8
|24 - 31
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|17 - 30
|16
|11.
|1:1
|18
|3
|4
|11
|18 - 37
|13
|12.
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|3.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|6.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|3:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|12.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|0:3
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|3:0
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4