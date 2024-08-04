Тур: 17. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Хансен Торе
2:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолФинне Бор
0:2
21' Гол в свои воротаВалсвик Густав
1:2
38' ГолТомассон Логи
1:3
63' ГолКартум Сандер Эрик
65' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
2:3
90' ГолFredrik Pau Vilaseca Ardraa
90' Желтая карточкаМелькерсен Элиас Хофф
90'+7
Ход матча
20'
0:1
21'
0:2
38'
1:2
63'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
269 Количество передач 620
-
32 Владение мячом, % 68
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Бранн
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
31 матч
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
2.21
0.94
Среднее время на гол
40
95
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Среднее время на гол
52
105
Всего голов
60
28
Голов в среднем за матч
1.94
0.9
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
46
99
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Логи
|4
|0.24
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.18
|Стенгель Херман
|2
|0.12
|Валсвик Густав
|2
|0.12
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.12
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.06
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.06
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.33
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.28
|Финне Бор
|4
|0.22
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.17
|Нильсен Сиверт
|2
|0.11
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.11
|Кастро Никлас
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Варминг Магнус
|1
|0.06
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.06
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.06
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
7
5
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
7
12
Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Бранн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
5
31%
4
57%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Забито
18
28
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
6
33%
2
7%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
3
17%
7
25%
61-75
4
22%
8
29%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
4
18%
46-60
6
24%
6
27%
61-75
1
4%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1
Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Бранн
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
54
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
153
512
99
215
315
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3