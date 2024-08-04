☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Стрёмсгодсет
2:3
Конец матча
Бранн
0'
0:1
20' Гол
Финне Бор
0:2
21' Гол в свои ворота
Валсвик Густав
1:2
38' Гол
Томассон Логи
1:3
63' Гол
Картум Сандер Эрик
65' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
2:3
90' Гол
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
90' Желтая карточка
Мелькерсен Элиас Хофф
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Финне Бор
(Бломберг Оле-Дидрик)
21'
0:2
Валсвик Густав
38'
Томассон Логи
(Менерт Маркус)
1:2
46'
Андерсен Эйрик Улланд
Дансо Эммануэл
 
63'
1:3
Картум Сандер Эрик
(Кастро Никлас)
65'
Fredrik Kristensen Dahl
 
66'
 
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
71'
Сормо Бент
Jesper Taaje
 
71'
Sivert Westerlund
Томассон Логи
 
74'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
74'
 
Санде Мадс
Кастро Никлас
84'
Samuel Silalahi
Fredrik Kristensen Dahl
 
89'
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
Marko Lawk Farji
 
90'
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
(Samuel Silalahi)
2:3
90'
Мелькерсен Элиас Хофф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 269 Количество передач 620
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Бранн

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

31 матч

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
6:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
КН
4:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:1
ТМС
1:3
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

2.21
0.94

Среднее время на гол

40
95

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

60
28

Голов в среднем за матч

1.94
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

46
99

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 4 0.24
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.18
Стенгель Херман 2 0.12
Валсвик Густав 2 0.12
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.12
Jesper Taaje 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.06
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.33
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.28
Финне Бор 4 0.22
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.17
Нильсен Сиверт 2 0.11
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.11
Кастро Никлас 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Варминг Магнус 1 0.06
Картум Сандер Эрик 1 0.06
Кнудсен Фредрик 1 0.06
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Сормо Бент 1 0
Менерт Маркус 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кроне Свенн 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

7
5
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

7
12
Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Бранн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
5
31%
4
57%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
6
33%
2
7%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
3
17%
7
25%
61-75
4
22%
8
29%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
4
18%
46-60
6
24%
6
27%
61-75
1
4%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1
Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1
Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Бранн

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
3
5
12
1.5
9
9
2
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
8.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
9.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Стрёмсгодсет
 17 5 4 8 18 - 25 19
11.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 17 4 4 9 25 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
5.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
6.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
12.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Элиас Мелькерсен сейчас получил желтую
  • 92'
    Samuel Silalahi сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Fredrik Pau Vilaseca Ardraa забивает с правой ноги!
  • 89'
    Тактическая замена. Marko Lawk Farji уходит с поля и его заменяет Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
  • 84'
    Тактическая замена. Fredrik Kristensen Dahl уходит с поля и его заменяет Samuel Silalahi
  • 74'
    Тактическая замена. Кастро Никлас уходит с поля и его заменяет Санде Мадс
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Менерт Маркус сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Томассон Логи забивает с левой ноги!
    • 21'
      Г О О О О Л - Валсвик Густав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 20'
      Ole Blomberg сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Финне Бор левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 2:3 Бранн онлайн

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