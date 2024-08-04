Тур: 17. Стадион: Брискеби. Зрители: 3504 Главный судья: Моен Кристиан
0'
24' Желтая карточкаЙонссон Видар
0:1
26' ПенальтиТрипич Златко
47' Желтая карточкаКиркеволд Пол
1:1
60' Гол в свои воротаБьёрсхоль Сондре
1:2
66' ГолEdvin Austboe
2:2
72' ГолКонгсро Вегар
3:2
84' ГолБьярнасон Бриньяр Инги
3:3
86' ГолСвеннсен Сандер
87' Желтая карточкаСальвесен Ларс-Йорген
90'+8
Ход матча
24'
26'
0:1
47'
60'
1:1
66'
1:2
72'
2:2
84'
86'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
191 Количество передач 283
-
41 Владение мячом, % 59
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Хам-Кам
Викинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
3.25
1.67
Среднее время на гол
27
54
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.71
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
33
70
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.18
|John Olav Norheim
|3
|0.18
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.12
|Йонссон Видар
|2
|0.12
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.12
|Эдегор Никлас
|2
|0.12
|Конгсро Вегар
|1
|0.06
|Киркеволд Пол
|1
|0.06
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.06
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.06
|Мава Мозес
|1
|0.06
|Марес Люк
|1 (1)
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|7 (4)
|0.41
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.24
|Свеннсен Сандер
|4
|0.24
|Кристиансен Петер
|2
|0.12
|Танген Харальд
|2
|0.12
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.12
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.12
|Эукленн Сондре
|2
|0.12
|Edvin Austboe
|1
|0.06
|Д'Агостино Николас
|1
|0.06
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|4
|0
|John Olav Norheim
|2
|1
|Мава Мозес
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Йонссон Видар
|2
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Tore Andre Soeraas
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Викинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
14
14
Хам-Кам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Викинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
20
28
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
4
20%
1
4%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
6
21%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
3
15%
8
29%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
5%
4
18%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2
Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё-Глимт - Викинг 1:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Викинг
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
53
18
35
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
152
512
98
215
512
116
116
116
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3