☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 3504 Главный судья: Моен Кристиан
Хам-Кам
3:3
Конец матча
Викинг
0'
24' Желтая карточка
Йонссон Видар
0:1
26' Пенальти
Трипич Златко
47' Желтая карточка
Киркеволд Пол
1:1
60' Гол в свои ворота
Бьёрсхоль Сондре
1:2
66' Гол
Edvin Austboe
2:2
72' Гол
Конгсро Вегар
3:2
84' Гол
Бьярнасон Бриньяр Инги
3:3
86' Гол
Свеннсен Сандер
87' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
90'+8
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
9
Удаль
Хенрик
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
29
Свеннсен
Сандер
20
Кристиансен
Петер
10
Трипич
Златко
Хам-Кам
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Викинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
3:0
Э
7:3
Э
1:2
Э
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.71
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

33
70

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.18
John Olav Norheim 3 0.18
Удаль Хенрик 2 (1) 0.12
Йонссон Видар 2 0.12
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.12
Эдегор Никлас 2 0.12
Конгсро Вегар 1 0.06
Киркеволд Пол 1 0.06
Tore Andre Soeraas 1 0.06
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.06
Мава Мозес 1 0.06
Марес Люк 1 (1) 0.06
Куртович Виллиам 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 7 (4) 0.41
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.24
Свеннсен Сандер 4 0.24
Кристиансен Петер 2 0.12
Танген Харальд 2 0.12
Simen Kvia-Egeskog 2 0.12
Бьёрсхоль Сондре 2 0.12
Эукленн Сондре 2 0.12
Edvin Austboe 1 0.06
Д'Агостино Николас 1 0.06
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 4 0
John Olav Norheim 2 1
Мава Мозес 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Йонссон Видар 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Tore Andre Soeraas 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Викинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

14
14
Хам-Кам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Викинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
3
20%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

20
28
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
4
20%
1
4%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
6
21%
46-60
3
15%
6
21%
61-75
3
15%
8
29%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
5%
4
18%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
4
18%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2
Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё-Глимт - Викинг 1:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Викинг

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
7
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
9
8
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
8.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
9.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Стрёмсгодсет
 17 5 4 8 18 - 25 19
11.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 17 4 4 9 25 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
5.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
6.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
12.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Г О О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Маркус Сандберг прыгнул не в ту сторону.
    • 24'
      Йонссон Видар получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 3:3 Викинг онлайн

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